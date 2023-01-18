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Эффектный кроссовер Hyundai Kona второго поколения предложен с прежней техникой

18.01.2023 43 0 0

Речь идет о чисто бензиновой и гибридной версиях, тогда как полноценная премьера электрического паркетника еще впереди.

Дизайн Hyundai Kona второй генерации раскрыли под конец прошлого года. Кросс, напомним, сохранил богатый выбор модификаций: это «традиционный» вариант с бензиновым мотором, гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) и полностью электрическая версия. Теперь же в родной для марки Кореи объявлены характеристики «обычного» и гибридного вариантов, местные дилеры уже принимают заказы. А вот «электричку» придется подождать: такую Кону полностью рассекретят лишь в марте на автосалоне в Сеуле.

Электрическая Hyundai Kona. Такой кросс представят в марте
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Электрическая Hyundai Kona. Такой кросс представят в марте
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Электрическая Hyundai Kona. Такой кросс представят в марте
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Из общего для всех версий «второй» Hyundai Kona – «бесшовные» диодные линии спереди и сзади (но при этом у электрокара центральная часть передней полоски разбита на «штрихи»), спрятанные в пятиугольные блоки фары и фонари, эффектные выштамповки на боковинах. Дополнительные фишки «зеленого» кросса – «пиксельные» плашки на «личике» и корме. На колесных арках «традиционного» и гибридного исполнений имеются массивные пластиковые накладки. Ну а «оспортивленная» Kona N Line отличилась более агрессивными бамперами. К слову, версия «под спорт» может быть как у чисто бензинового кроссовера, так и у гибрида.

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Длина стандартного паркетника увеличена на 145 мм до 4350 мм (у гибрида аналогичный показатель), «подогретого» – сразу на 170 мм до 4385 мм. В ширину модель прибавила 25 мм (отныне 1825 мм), а колесная база выросла на 60 мм до 2660 мм. Модели положены 17-, 18- или 19-дюймовые колеса.

Внутри появилось гигантское табло, то есть объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма; мультимедиа обновляется «по воздуху»). У базовой Коны блок управления «климатом» с шайбами, версии подороже имеют кнопочный пульт с отдельным экранчиком. Селектор трансмиссии теперь расположен на рулевой колонке (но в некоторых странах будет привычный рычаг на центральном тоннеле – такой видели на шпионских фото). Спинки передних кресел можно откинуть назад, чтобы водитель и пассажир расслабились во время остановки. 

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Также объявлено, что внутри стало гораздо просторнее, вдобавок в Hyundai заявили об улучшенной шумоизоляции. Объем багажника пока назван максимальный, со сложенным вторым рядом: 723 литра (по стандарту SAE), что на 30% больше, чем у предыдущей модели.

В списке оборудования еще значатся «цифровой» ключ, система бесконтактного открывания багажника, функция очистки воздуха в салоне, системы автоторможения и удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль.

Hyundai Kona N Line
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Hyundai Kona N Line
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В Корее Hyundai Kona предложена с прежними моторами. «Традиционный» кроссовер оснащается бензиновыми «атмосферником» 2.0 (149 л.с., 179 Нм) и «турбочетверкой» 1.6 (198 л.с., 265 Нм), оба двигателя семейства Smartstream. Двухлитровый движок сочетается с вариатором IVT, турбомотор работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Гибрид имеет «атмосферник» Smartstream 1.6 GDI (105 л.с., 144 Нм), 44-сильный электромотор и шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, совокупная отдача – 141 л.с. и 265 Нм. Полный привод предусмотрен только для турбоверсии.

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Бензиновая Hyundai Kona стоит от 20 000 долларов, гибридный кроссовер обойдется минимум в 25 000 долларов.

В России Кона официально не была представлена, но из-за всем известных событий у нас теперь продают много моделей, которые прежде для РФ и не рассматривались: их поставляют по схеме параллельного импорта. Так что не исключено, что впоследствии кто-нибудь из дилеров решит привезти «вторую» Hyundai Kona.

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