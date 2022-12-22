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Hyundai Kona второго поколения: новые фирменные картинки и кадры с «живым» кроссовером

22.12.2022 47 0 0

В продажу паркетник поступит в начале следующего года. Концепция прежняя: модель будет доступна как только с ДВС, так и в виде гибрида или электрокара.

Внешность и интерьер кроссовера Kona второго поколения глобальный офис компании Hyundai раскрыл пару дней назад, распространив несколько изображений. Но оказалось, что картинок куда больше: опубликованы дополнительные дизайн-скетчи. Вдобавок в родной Корее поймали тестовый образец без лоскутка камуфляжа, видео с ним появилось на местном YouTube-канале Woopa TV. Напомним, Кона сохранила богатый выбор модификаций: в продаже будут чисто бензиновая версия, гибрид и электрокар, плюс «оспортивленный» вариант N Line. И именно кросс с дизайном «под спорт» и угодил в объектив камеры шпионов.

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Из общего для всех версий новой Hyundai Kona – «бесшовные» диодные линии спереди и сзади (но при этом у «электрички» центральная часть передней полоски разбита на «штрихи»), спрятанные в пятиугольные блоки фары и фонари, эффектные выштамповки на боковинах. Фишки «зеленого» кросса – «пиксельные» плашки на «личике» и корме. На колесных арках «традиционного» и гибридного исполнений имеются массивные пластиковые накладки. Наконец, Kona N Line отличилась более агрессивными бамперами.

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Длина бензинового кросса увеличилась на 145 мм до 4350 мм, показатель нового электрокара – 4355 мм (+150 мм по сравнению с предшественником), «подогретой» версии N Line – 4385 мм (+170 мм). В ширину модель прибавила 25 мм (теперь 1825 мм), а колесную базу растянули на 60 мм до 2660 мм.

Внутри – гигантское табло, то есть объединенные виртуальная приборка и сенсорный экран мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). При этом паркетнику оставили кнопочный пульт управления «климатом». У электрической Hyundai Kona селектор трансмиссии отныне расположен на рулевой колонке, хотя у машин с ДВС привычный рычаг на центральном тоннеле.

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Информации о технике все еще нет. «Традиционный» кроссовер уходящего поколения в Европе представлен с бензиновыми «турботройкой» 1.0 T-GDI и «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (для младшего мотора предусмотрена надстройка в виде 48-вольтового стартер-генератора), кое-где Кона также доступна с двухлитровым «атмосферником». «Простой» гибрид (без возможности зарядки от электросети) имеет установку на основе атмосферного мотора 1.6 GDI. Ну а «зеленый» кросс европейцам предложен с электромотором мощностью 136 или 204 л.с., в первом случае модель укомплектована батареей на 39,2 кВт*ч, во втором – емкостью 64 кВт*ч. Полный привод прежней Hyundai Kona в принципе не положен – только передний.

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Полноценную премьеру кроссовер второй генерации должен справить в начале следующего года. В России Кона официально не была представлена, но из-за всем известных событий у нас теперь продают много моделей, которые прежде для РФ и не рассматривались: их поставляют по схеме параллельного импорта. То есть кто-нибудь из дилеров вполне может решиться привезти «вторую» Hyundai Kona.

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