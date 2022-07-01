Кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder кое в чём превзошёл своего главного конкурента – Крету

Новый паркетник японской марки предложен с бензиновым «атмосферником», а также в виде гибрида. Кроме того, для модели предусмотрен полный привод – и это редкость для сегмента в Индии, которая и станет дебютным рынком для SUV.

В индийской гамме Тойоты уже есть кросс с именем Urban Cruiser – близнец модели Suzuki Vitara Brezza, которая накануне формально перешла в новое поколение, превратившись в просто Brezza. Но представленный сегодня паркетник с приставкой Hyryder – совсем другая машина, хотя и эта модель создана вместе с Suzuki, да и платформа одна на всех (Global C от Suzuki же, на которой также построена глобальная Витара). Дело в том, что Урбан без «фамилии» и Brezza являются паркетниками начального уровня, они конкурируют с субкомпактами Hyundai Venue, Kia Sonet и Nissan Magnite (длина всех перечисленных моделей не превышает четырех метров). А вот Toyota Urban Cruiser Hyryder составит конкуренцию более крупным и престижным Hyundai Creta и Kia Seltos. Аналогичный Хайрайдеру кроссовер будет и под маркой Suzuki, он дебютирует позже.

Итак, длина Toyota Urban Cruiser Hyryder равна 4365 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2600 мм. Особенности дизайна экстерьера – сдвоенные диодные полоски ходовых огней, узкие же задние фонари. «В базе» идут галогеновые фары, у версий подороже – светодиодная оптика. У всех исполнений 17-дюймовые колеса.



Салон оформлен в стиле индийских моделей Suzuki, главная «фишка» внутри – мультимедийная система с «парящим» тачскрином (7 или 9 дюймов, в зависимости от комплектации). В список оборудования самого дешевого кросса входят пара подушек безопасности, ABS и EBD, задний парктроник, климат-контроль. В арсенале топового Urban Cruiser Hyryder значатся проекционный дисплей, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, панорамная крыша, камеры кругового обзора, виртуальная «приборка», вентиляция передних сидений и круиз-контроль.



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«Простые» версии оснащены бензиновым «атмосферником» K15C 1.5 от Suzuki, при этом Тойота присвоила этому мотору собственное имя – Neodrive. Двигатель выдает 102 л.с. и 135 Нм, он имеет 48-вольтовый стартер-генератор и сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Для машин с МКП предусмотрен полный привод – и это выгодно отличает Hyryder от соперников, ведь и Крета, и Селтос в Индии исключительно переднеприводные.



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А еще Urban Cruiser Hyryder бывает в виде полноценного гибрида, с установкой уже от Тойоты: система почти такая же, как у Toyota Yaris и Yaris Cross. Гибридный Хайрайдер имеет работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый «атмосферник» M15A 1.5 (92 л.с.), электромотор (80 л.с.) и электромеханический вариатор, совокупная отдача – 115 л.с. Только на электротяге паркетник сможет проехать 25 км. Правда, привод лишь передний.



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Производство нового паркетника наладят на индийском заводе Тойоты, там же пропишется и брат от Suzuki. Последняя модель, как ожидается, получит глобальное имя Vitara («мировой» одноименный кросс Suzuki в Индии не доступен). Старт продаж Toyota Urban Cruiser Hyryder запланирован на август, цена еще не объявлена. К примеру, младший Урбан в Индии сегодня стоит от 11 500 долларов. К слову, местные СМИ считают, что маленький Urban Cruiser в отставку все же не отправят – его тоже ждет глубокая модернизация. Младшие паркетники Тойоты и Suzuki поставляют и на экспорт – в Африку. Скорее всего, Хайрайдер и его близнец также выберутся за пределы индийского рынка.

