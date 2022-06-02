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Конкурент Креты от Suzuki снова попался фотошпионам

02.06.2022 146 0 0

Премьеру новой модели ждут под конец текущего года. У этого паркетника будет брат от Тойоты, и его могут показать даже раньше.

 

Первые шпионские снимки тестируемых вместе родственных паркетников Suzuki и Toyota выложили в Сеть в начале весны. Главным рынком для грядущих новинок станет Индия, там они попробуют переманить покупателей у Hyundai Creta и Kia Seltos. Кстати, ранее индийское подразделение Тойоты зарегистрировало название Hyryder: местные СМИ полагают, что это имя присвоят тому самому кроссу (он пока известен под внутризаводским индексом D22). Имя модели Suzuki (если точнее, Maruti Suzuki – это индийская «дочка») все еще засекречено (заводской индекс – YFG), зато она вновь засветилась на фото, теперь соло. От камуфляжа кросс еще не избавился, но эти кадры более четкие, их опубликовало местное издание GaadiWale.

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Паркетник Suzuki получит двухъярусную головную оптику и довольно массивную радиаторную решетку с «рваными» ячейками (кроссу Тойоты передок оформят иначе). В профиль модель напоминает глобальную Suzuki Vitara (она же на заглавном изображении), и этот факт навел GaadiWale на мысль, что именно Витара и стала донором для новинки. Между тем другие профильные медиа утверждают, будто ведущая роль при разработке двух SUV была отдана Тойоте, и что в основе моделей лежит платформа DNGA от Daihatsu, которая, по сути, представляет собой упрощенную версию тойотовской TNGA. Какая именно начинка у кроссоверов – узнаем уже после премьеры.

Салон на новых фото не засвечен. Впрочем, и так понятно, что внутри установят современную мультимедийную систему с крупным тачскрином. Еще в список оборудования, возможно, войдет виртуальная «приборка».

Обоим паркетникам прочат гибридную установку, хотя «традиционные» версии тоже, скорее всего, будут. Привод же наверняка только передний – полноприводные машины в Индии не особо востребованы.

Производство кроссов наладят на индийском заводе Тойоты. Предполагается, что первой представят модель именно этой марки – якобы уже нынешним летом. Родственный паркетник Suzuki может дебютировать под конец года. Но и у этой компании летом будет премьера: вот-вот раскроется преобразившийся младший кроссовер Vitara Brezza.

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