Паркетник Toyota, который попробует переманить покупателей у Креты: возможно, это Hyryder

Японская марка готовит к дебюту не только новый относительно недорогой кроссовер, но и минивэн Innova следующей генерации. Предполагается, что обе модели получат гибридную установку.

Индийское подразделение Тойоты зарегистрировало пару новых товарных знаков. Местные профильные медиа считают, что одно из имен – Hyryder (или HyRyder, точно пока неизвестно) – присвоят новому компактному паркетнику, который пока проходит под внутризаводским индексом D22. Напомним, у этого кросса будет брат от компании Maruti Suzuki (заводской индекс YFG), причем утверждается, что ведущая роль при разработке двух SUV была отдана именно Тойоте, и что на ее предприятии (индийском, конечно) и наладят производство обеих моделей.

По неофициальной информации, в основу новых кроссоверов ляжет «тележка» DNGA от Daihatsu, которая, по сути, представляет собой упрощенную версию тойотовской TNGA. У каждого паркетника будет свой дизайн. В частности, судя по опубликованным ранее шпионским фото, «фишкой» Toyota Hyryder станут сдвоенные диодные полоски ходовых огней. Индийские СМИ пишут, что кроссовер Тойоты будет доступен с гибридной установкой, при этом не исключено, что модель также предложат только с ДВС. Впрочем, достоверных данных о начинке еще нет.

Считается, что это будущий кроссовер Тойоты. Фото: 91Wheels

Кросс Toyota может дебютировать уже этим летом, новинка от Maruti Suzuki подтянется чуть позже. Главными конкурентами обоих паркетников считаются Hyundai Creta и Kia Seltos.



Второй зарегистрированный Тойотой товарный знак – Innova Hycross (или, опять же, HyCross). Издание Autocar India полагает, что такое имя будет носить не какая-нибудь особая версия минивэна Иннова, а модель следующей генерации.

Нынешний вэн Toyota Innova. В Индии модель имеет приставку Crysta

По информации портала, в новом поколении вэн сменит раму на переднеприводную платформу: якобы это «тележка» TNGA-C (она же GA-C), на которой также построены, например, последние Toyota Noah/Voxy. Индийцы пишут, что облик Innova Hycross сделают по мотивам паркетника Corolla Cross и компактвэнов Avanza/Veloz. Ну а «hy» в названии, видимо, намекает на то, что и эта новинка получит гибридную установку (hy – hybrid). Сроки премьеры Toyota Innova Hycross пока не названы.

