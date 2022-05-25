Новинки ×
  • Паркетник Toyota, который попробует переманить покупателей у Креты: возможно, это Hyryder

Паркетник Toyota, который попробует переманить покупателей у Креты: возможно, это Hyryder

25.05.2022 303 0 0

Японская марка готовит к дебюту не только новый относительно недорогой кроссовер, но и минивэн Innova следующей генерации. Предполагается, что обе модели получат гибридную установку.

 

Индийское подразделение Тойоты зарегистрировало пару новых товарных знаков. Местные профильные медиа считают, что одно из имен – Hyryder (или HyRyder, точно пока неизвестно) – присвоят новому компактному паркетнику, который пока проходит под внутризаводским индексом D22. Напомним, у этого кросса будет брат от компании Maruti Suzuki (заводской индекс YFG), причем утверждается, что ведущая роль при разработке двух SUV была отдана именно Тойоте, и что на ее предприятии (индийском, конечно) и наладят производство обеих моделей.

По неофициальной информации, в основу новых кроссоверов ляжет «тележка» DNGA от Daihatsu, которая, по сути, представляет собой упрощенную версию тойотовской TNGA. У каждого паркетника будет свой дизайн. В частности, судя по опубликованным ранее шпионским фото, «фишкой» Toyota Hyryder станут сдвоенные диодные полоски ходовых огней. Индийские СМИ пишут, что кроссовер Тойоты будет доступен с гибридной установкой, при этом не исключено, что модель также предложат только с ДВС. Впрочем, достоверных данных о начинке еще нет.

Считается, что это будущий кроссовер Тойоты. Фото: 91Wheels

Кросс Toyota может дебютировать уже этим летом, новинка от Maruti Suzuki подтянется чуть позже. Главными конкурентами обоих паркетников считаются Hyundai Creta и Kia Seltos.

Второй зарегистрированный Тойотой товарный знак – Innova Hycross (или, опять же, HyCross). Издание Autocar India полагает, что такое имя будет носить не какая-нибудь особая версия минивэна Иннова, а модель следующей генерации.

Нынешний вэн Toyota Innova. В Индии модель имеет приставку Crysta

По информации портала, в новом поколении вэн сменит раму на переднеприводную платформу: якобы это «тележка» TNGA-C (она же GA-C), на которой также построены, например, последние Toyota Noah/Voxy. Индийцы пишут, что облик Innova Hycross сделают по мотивам паркетника Corolla Cross и компактвэнов Avanza/Veloz. Ну а «hy» в названии, видимо, намекает на то, что и эта новинка получит гибридную установку (hy – hybrid). Сроки премьеры Toyota Innova Hycross пока не названы.

кроссовер компактвэн Индия авторынок новинки Toyota

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A4 III с пробегом: золотые рычаги, подвох с механикой и турбо надежнее атмосферников В первой части материала мы рассказывали о том, в каких неожиданных местах можно обнаружить ржавчину на пятнадцатилетней А4, почему отменно сохранившийся салон – не повод уверовать в небол... 156 0 0 25.05.2022
Статьи / Авто недели Меньше мощность – меньше риск: стоит ли покупать Subaru Impreza III за 700 тысяч рублей Переход от второго поколения Subaru Impreza к третьему был довольно болезненным для фанатов: машина стала менее изящной и более массивной, да еще и безрамочные двери пали жертвой практицизма... 1215 1 2 24.05.2022
Статьи / Популярные вопросы Автомобили-двойники: что это такое и что делать, если вы с этим столкнулись Недавно мы рассказали о том, с какими проблемными вариантами можно столкнуться при покупке подержанного автомобиля. Но если те варианты более характерны для праворульных машин, то сегодня м... 634 0 18 23.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24754 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 17555 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 10757 14 11 10.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings