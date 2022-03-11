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  • Родственные кроссоверы Suzuki и Toyota, которые бросят вызов Крете: первые фото

Родственные кроссоверы Suzuki и Toyota, которые бросят вызов Крете: первые фото

11.03.2022 156 0 0

Дебютным и главным рынком для новинок японских марок станет Индия, там же наладят производство. Старт продаж намечен на конец текущего года.

 

О том, что Maruti Suzuki (индийская «дочка» Suzuki) готовит целую россыпь новых паркетников для Индии, мы рассказывали еще в декабре 2021-го. И вот появились фотографии одной из грядущих премьер. Вернее, папарацци застукали сразу две модели: компанию кроссу Suzuki составил его брат от Тойоты, снимки тестовых прототипов опубликовало местное издание 91Wheels. К слову, считается, что именно Toyota отвечает за разработку этих двух SUV. Так, в основе машин якобы лежит «тележка» DNGA от Daihatsu (разновидность тойотовской TNGA), а выпускать их будет индийский завод Тойоты.

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Напомним, у японских фирм уже имеется несколько совместных моделей – их выпуск предусмотрен в рамках партнерства. Например, в Индии сегодня продают кроссовер Toyota Urban Cruiser и хэтч Toyota Glanza, то есть переделанные Suzuki Baleno и Suzuki Vitara Brezza. А в Европе представлены гибридные паркетник Suzuki Across и универсал Suzuki Swace, они же RAV4 и Corolla.

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Новый кроссовер Maruti Suzuki пока известен под внутренним индексом YFG, индекс модели Toyota – D22. Кто есть кто на снимках – непонятно. Некоторые индийские профильные медиа полагают, что кросс с раздвоенными диодными ходовыми огнями – это модель Тойоты. У второго кроссовера ДХО оформлены иначе. Еще из отличий – радиаторная решетка и передний бампер.

Паркетникам прочат бензиновый двигатель 1.5, но мощность не раскрывается. Кроме того, обе модели могут получить гибридную версию. Привод же, скорее всего, только передний.

По индийским стандартам новинки относятся к классу среднеразмерных SUV (длиной от 4 до 4,4 м), а главными конкурентами кроссоверов Suzuki и Toyota станут Hyundai Creta, Kia Seltos и Tata Harrier. На рынок паркетники должны выйти в конце 2022 года.

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