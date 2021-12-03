На подходе новые кроссоверы Suzuki: конкурент Креты, трёхрядный флагман и другие

Сразу несколько недорогих паркетников появится в ближайшие три года. Впрочем, недорогие они по нашим меркам, а вот в Индии, которая и станет первым и основным рынком для новинок, некоторые из них будут считаться «премиумом».

Компания Maruti Suzuki (дочка Suzuki) готовит для Индии, где она остается крупнейшим автопроизводителем, целую россыпь свежих моделей. Первенцем «новой волны» можно считать субкомпактный хэтч Celerio второй генерации: эта «пятидверка» уже представлена и поступила в продажу. В начале следующего года к ней присоединятся сменившие имидж хэтчбек Baleno и паркетник Brezza (экс-Vitara Brezza). А затем, в течение ближайших трех лет, подтянутся еще минимум четыре новых SUV, об этом сообщает издание Autocar India со ссылкой на прошедшую дилерскую конференцию.

Одна из грядущих новинок нам уже знакома – это маленький внедорожник Suzuki Jimny. При этом у индийской версии якобы будет «изюминка»: местный Jimny окажется пятидверным. Но и появление трехдверного варианта (он же глобальный) СМИ не исключают. Главным конкурентом вездехода Suzuki станет Mahindra Thar нового поколения.

Нынешний глобальный Suzuki Jimny. Внедорожник пока бывает только трехдверным

Другая будущая премьера – кроссовер длиной менее четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы), который пока известен под внутризаводским индексом YTB. У Maruti Suzuki уже есть кросс в этой категории (до 4-х метров) – упомянутая выше Brezza. Однако новый паркетник, по данным Autocar, во-первых, будет построен на более современной платформе Heartect (в основе Brezza лежит старая «тележка» Global C), а во-вторых, YTB будет на ступеньку выше, его планируют продавать через отдельную «премиальную» дилерскую сеть Nexa. Напомним, в Индии «престижными» моделями Maruti Suzuki считаются седан Ciaz, миникросс Ignis, хэтч Baleno, кроссовер S-Cross (у нас это SX4) и трехрядный компактвэн с «внедорожным» обвесом XL6. Ну и еще индийцы пишут, что YTB может получить дизайн по мотивам прошлогоднего купеобразного концепта Futuro-e. Серийный компактный паркетник нацелен на конкуренцию с дорогими комплектациями Hyundai Venue, Kia Sonet и Mahindra XUV300.



Концепт Maruti Suzuki Futuro-e

Следующая новая модель носит корпоративный индекс YFG, по индийским стандартам она относится к классу среднеразмерных SUV (длиной от 4 до 4,4 м), основными соперниками станут Hyundai Creta, Kia Seltos и Tata Harrier. По информации Autocar, новинка Maruti Suzuki будет представлять собой перелицованный кросс Тойоты, причем «исходник» тоже еще не представлен. Ожидается, что эти паркетники сделают на платформе DNGA от Daihatsu (разновидность тойотовской TNGA).



Наконец, Maruti Suzuki готовит трехрядный кроссовер (Y17), и уже сама компания называет его «премиумом». Индийцы считают, что модель может вытеснить из линейки компании XL6, а одними из главных конкурентов флагмана станут Mahindra XUV700 и Hyundai Alcazar (растянутая Крета).

Скорее всего, новые кроссоверы индийского производства также появятся в странах Африки и Юго-Восточной Азии. А вот до Европы – как и до России – они вряд ли доберутся. У нас же ближайшей премьерой Suzuki окажется SX4 третьего поколения.