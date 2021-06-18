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«Премиальная» растянутая Hyundai Creta выходит на рынок: три ряда и новый мотор

18.06.2021 2528 0 0

От стандартной Креты новая модификация отличается не только начинкой и габаритами, но и обликом, да и имя у такого SUV свое. Пока удлиненный кроссовер представлен только в Индии.

 

Еще весной индийское подразделение Hyundai анонсировало трехрядный кроссовер Alcazar, теперь же состоялась полноценная онлайн-презентация, вдобавок дан старт продажам. Напомним, новое имя присвоили растянутой версии Creta второго поколения (стандартный кросс в Индии доступен с 2020-го). А статуса отдельной модели такой SUV удостоен потому, что у него свой дизайн экстерьера и расширенный список оборудования. Кроме того, удлиненный кросс в Хёндэ относят к «премиуму». Впрочем, в Индии и компакт Hyundai i20 считается престижным.

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Alcazar достались модернизированная головная оптика, новые радиаторная решетка, передний бампер и задние фонари. Еще заменили багажную дверь, плюс номерной знак подняли чуть выше, а фонари теперь соединены между собой хромированной плашкой. Увеличен задний свес, в задних стойках появились окошки. Также дорогим версиям положены 18-дюймовые колеса, тогда как у пятиместной Креты – максимум 17”.

Длина Hyundai Alcazar равна 4500 мм, что на 200 мм больше, чем у Creta. Высота выросла на 40 мм до 1675 мм (вместе с рейлингами), колесная база новинки – 2760 мм против 2610 мм у стандартной Креты. Ширина прежняя – 1790 мм.

Новый кросс предложен с шести- или семиместным салоном, при этом у шестиместного варианта у пары кресел во втором ряду нет отдельных подлокотников – между сиденьями установили общий бокс, чуть ниже расположены подстаканники. В спинки передних сидений по умолчанию встроены откидные столики (пятиместная Крета таких лишена). Передняя панель, рулевое колесо и центральная консоль перешли с короткого кроссовера. Но черно-коричневая отделка – прерогатива Alcazar. Объем багажника – 180 литров (у Креты – 433 литра).

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Растянутый паркетник представлен в трех комплектациях. В базовой Prestige есть светодиодная оптика, пара подушек безопасности, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, 7-дюймовый экран в «приборке», панорамный люк с голосовым управлением, фоновая подсветка интерьера (64 оттенка, у Креты такой нет), круиз-контроль, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, задний парктроник. В версии Platinum появляются боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, виртуальная приборка (для пятиместной Creta не предусмотрена), система мониторинга «слепых» зон и камеры кругового обзора (у короткого кросса такого набора опять же нет). Наконец, топовый Alcazar Signature бывает только шестиместным, в его арсенале значатся передние датчики парктроника и передние кресла с вентиляцией, опционально для такого кросса можно заказать двухцветную окраску кузова.

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Моторную гамму с Кретой трехрядный Alcazar разделил не полностью, общим оказался лишь дизель 1.5 (115 л.с., 250 Нм) семейства U2. Бензиновый двигатель у растянутого SUV свой – это двухлитровый «атмосферник» серии Nu, который выдает 159 л.с. и 192 Нм. Оба мотора сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Как заявили в компании, бензиновый Alcazar наберет первую «сотню» за 9,5 секунды. Пятиместная Hyundai Creta в Индии предлагается с бензиновыми атмосферным мотором 1.5 MPI (115 л.с., 144 Нм) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с., 242 Нм). Полного привода у индийской Креты нет, не получил его и «премиальный» SUV.

Hyundai Alcazar с бензиновым двигателем стоит от 1 630 000 до 1 985 000 рупий (около 1 601 000 – 1 950 000 рублей по актуальному курсу), дизельный кроссовер обойдется в 1 653 000 – 1 999 000 рупий (1 624 000 – 1 964 000 рублей). Для сравнения, пятиместная Крета стоит от 999 990 до 1 770 900 рупий (982 000 – 1 740 000 рублей). Оба кросса для Индии производят локально, о планах продавать трехрядный SUV в других странах марка пока не заявляла.

Между тем российская Крета только-только перешла во второе поколение, подробнее – в нашем обзоре.

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