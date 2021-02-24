Трехрядный кроссовер Hyundai Creta: это Alcazar, и он хочет быть «премиумом»

Пока растянутая Крета анонсирована только для одной страны. От базового кросса такой вариант будет отличаться не только размерами и наличием третьего ряда, но и дизайном. А вот технику новая версия наверняка разделит со стандартным SUV.

О том, что Hyundai Creta со сменой поколений обзаведется семиместной модификацией, заговорили задолго до того, как, собственно, представили новый кроссовер. Напомним, модель второй генерации дебютировала в 2019-м в Китае (там SUV носит индекс ix25), в прошлом году такой паркетник – уже под привычным нам именем – добрался до Индии, Мексики, Африки и Ближнего Востока, не так давно его также начали продавать в некоторых странах Южной Америки. Замаскированный удлиненный вариант мы прежде видели на шпионских снимках, а сегодня сама компания Hyundai, наконец, анонсировала премьеру семиместного кросса: первым рынком для него станет Индия. Вообще Крета в релизе не упоминается – марка сообщает о неком Alcazar. Однако местные СМИ уже давно выяснили, что это название индийское подразделение Хёндэ зарезервировало именно для растянутой «второй» Creta.

Официальных изображений пока нет (на заглавном фото – пятиместная «вторая» Крета), марка ограничилась лишь картинками и видео с испанским замком Alcazar (тот, что в Сеговии), в честь которого и назвали трехрядный кросс: по мнению маркетологов Hyundai, паркетник вдохновлен королевской недвижимостью (тут еще приплели и испанские дворцы), а та, в свою очередь, олицетворяет «величие, простор и солидность». Более того, индийское отделение относит этот SUV к премиум-классу. Хотя не будем забывать о том, что в Индии «премиумом» считается и компактный хэтч Hyundai i20, ну а если говорить о кроссоверах, то «премиальными» там признаны Volkswagen Tiguan и Honda CR-V.

Между тем благодаря предыдущим уловам папарацци уже можно прикинуть, как будет выглядеть Hyundai Alcazar: трехрядный кросс получит иные бамперы и задние фонари, на решетке – блестящие «штрихи» вместо горизонтальных полосок, в задних стойках появятся окошки, плюс сдвоенные патрубки выхлопной системы и новые диски. В салоне заменят материалы отделки. Кстати, в Hyundai пока говорят лишь о семиместном Alcazar, но будет и шестиместная версия – ее тоже уже ловили фотошпионы. Любопытно, что у такого кроссовера пара кресел во втором ряду не с отдельными подлокотниками, а с общим боксом посередине.



Габариты все еще неизвестны. Длина пятиместной Креты второй генерации равна 4300 мм, колесная база – 2610 мм. Для сравнения, у нашей модели, а в РФ пока еще представлен кросс первого поколения, эти показатели составляют 4270 и 2590 мм соответственно.

Семиместный кросс Hyundai Creta, он же Alcazar. Фото: MotorBeam

Технику Alcazar, вероятно, разделит с «коротким» SUV: в Индии Hyundai Creta предлагается с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI (115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с.), а также с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.). Оба полуторалитровых двигателя комплектуются шестиступенчатой «механикой», бензиновый еще работает в паре с вариатором, дизель – с классическим шестиступенчатым «автоматом». Турбомотор 1.4 сочетается только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у индийской модели нет, так что и семиместный кроссовер наверняка предложат только в переднеприводном исполнении.



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Ожидается, что Hyundai Alcazar представят в марте-апреле, на индийский рынок он якобы выйдет в июне. Скорее всего, трехрядный кросс доберется и до других стран, но не исключено, что там сохранят имя Creta. Входит ли в этот список Россия – пока вопрос. Ну а пятиместная Крета нового поколения у нас появится в середине текущего года, причем российскому кроссоверу обещан свой дизайн.

