Hyundai тестирует «вторую» Creta для России: новые фото

На наш рынок паркетник новой генерации должен выйти в середине текущего года. Российской версии обещан свой дизайн, моторы же, вероятно, перейдут с предшественника. Разумеется, у Креты в РФ будет полный привод.

Компактный кросс Hyundai сменил поколение еще в 2019-м, первым рынком для такой модели стал Китай, там она зовется ix25. В 2020-м новый паркетник, уже под привычным нам именем Creta, добрался до Индии, Мексики, Африки и Ближнего Востока. В России же кроссовер второй генерации должен стартовать в мае-июне текущего года. У нас замаскированный тестовый прототип впервые поймали еще минувшим летом, теперь же в распоряжении Kolesa.ru оказались свежие фото: эти кадры сделаны в Санкт-Петербурге, а там расположен завод Хёндэ, который и выпускает Крету для российского рынка.

Свежие фото Hyundai Creta нового поколения, сделанные в РФ. Скорее всего, на этих кадрах уже российская версия – машина вроде бы крупнее SUV, доступного в других странах 1 / 5 Свежие фото Hyundai Creta нового поколения, сделанные в РФ. Скорее всего, на этих кадрах уже российская версия – машина вроде бы крупнее SUV, доступного в других странах 2 / 5 Свежие фото Hyundai Creta нового поколения, сделанные в РФ. Скорее всего, на этих кадрах уже российская версия – машина вроде бы крупнее SUV, доступного в других странах 3 / 5 Свежие фото Hyundai Creta нового поколения, сделанные в РФ. Скорее всего, на этих кадрах уже российская версия – машина вроде бы крупнее SUV, доступного в других странах 4 / 5 Свежие фото Hyundai Creta нового поколения, сделанные в РФ. Скорее всего, на этих кадрах уже российская версия – машина вроде бы крупнее SUV, доступного в других странах 5 / 5

Ранее в местном представительстве марки неоднократно заявляли о том, что наша версия внешне будет отличаться от глобальной. Между тем пойманный летом автомобиль был запечатлен спереди, и, несмотря на камуфляж, было заметно, что он почти повторяет «мировой» SUV. Впрочем, скорее всего, тогда Hyundai действительно обкатывала глобальную версию. Передок на этот раз запечатлеть не удалось, однако машина на свежих кадрах выглядит крупнее той, что сегодня доступна в других странах: неужели у нас тоже предложат семиместную версию (такую, в частности, готовят для Индии)? Хотя не исключено, что в Hyundai просто решили сделать Creta для РФ просторнее. Напомним, длина глобального пятиместного кросса нового поколения равна 4300 мм, колесная база – 2610 мм. У российской «первой» Креты эти показатели составляют 4270 и 2590 мм соответственно.



Глобальная Hyundai Creta второй генерации 1 / 3 Глобальная Hyundai Creta второй генерации 2 / 3 Глобальная Hyundai Creta второй генерации 3 / 3

Что же касается облика, то вполне возможно, что нашему кроссу все-таки не досталась многоярусная головная оптика, а вот фонари – почти такие же, как у Креты, представленной на остальных рынках. Внутри российская модель, вероятно, все же будет ближе к глобальной, то есть ждем мультимедийную систему с крупным тачскрином и 7-дюймовый дисплей в «приборке». У китайского ix25, к слову, виртуальная приборная панель и вертикальный экран «мультимедиа».



В моторную гамму глобальной новой Hyundai Creta входят бензиновые «атмосферник» 1.5 (115 л.с.) и «турбочетверка» 1.4 T-GDI (140 л.с.), плюс турбодизель 1.5 (115 л.с.). Ну а наш паркетник, скорее всего, сохранит прежние «атмосферники» 1.6 и 2.0, на актуальной Крете они выдают 121/123 (зависит от привода) и 149,6 л.с. Зато для нашего кроссовера наверняка сохранят полный привод, тогда как на других рынках паркетник доступен только в переднеприводном исполнении.

Актуальная «первая» Hyundai Creta для России. Весной 2020-го модель слегка обновили – в частности, она получила иную радиаторную решетку 1 / 3 Актуальная «первая» Hyundai Creta для России. Весной 2020-го модель слегка обновили – в частности, она получила иную радиаторную решетку 2 / 3 Актуальная «первая» Hyundai Creta для России. Весной 2020-го модель слегка обновили – в частности, она получила иную радиаторную решетку 3 / 3

В России актуальная Creta возглавляет рейтинг самых продаваемых автомобилей сегмента SUV, причем по итогам ковидного 2020-го паркетнику корейской марки одному из немногих удалось нарастить продажи: по данным Ассоциации европейского рынка, реализовано 73 537 единиц, что на 3% больше, чем в 2019-м.

