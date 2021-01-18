Новинки ×

Hyundai тестирует «вторую» Creta для России: новые фото

18.01.2021 1310 1 1

На наш рынок паркетник новой генерации должен выйти в середине текущего года. Российской версии обещан свой дизайн, моторы же, вероятно, перейдут с предшественника. Разумеется, у Креты в РФ будет полный привод.

 

Компактный кросс Hyundai сменил поколение еще в 2019-м, первым рынком для такой модели стал Китай, там она зовется ix25. В 2020-м новый паркетник, уже под привычным нам именем Creta, добрался до Индии, Мексики, Африки и Ближнего Востока. В России же кроссовер второй генерации должен стартовать в мае-июне текущего года. У нас замаскированный тестовый прототип впервые поймали еще минувшим летом, теперь же в распоряжении Kolesa.ru оказались свежие фото: эти кадры сделаны в Санкт-Петербурге, а там расположен завод Хёндэ, который и выпускает Крету для российского рынка.

Свежие фото Hyundai Creta нового поколения, сделанные в РФ. Скорее всего, на этих кадрах уже российская версия – машина вроде бы крупнее SUV, доступного в других странах
1 / 5
Свежие фото Hyundai Creta нового поколения, сделанные в РФ. Скорее всего, на этих кадрах уже российская версия – машина вроде бы крупнее SUV, доступного в других странах
2 / 5
Свежие фото Hyundai Creta нового поколения, сделанные в РФ. Скорее всего, на этих кадрах уже российская версия – машина вроде бы крупнее SUV, доступного в других странах
3 / 5
Свежие фото Hyundai Creta нового поколения, сделанные в РФ. Скорее всего, на этих кадрах уже российская версия – машина вроде бы крупнее SUV, доступного в других странах
4 / 5
Свежие фото Hyundai Creta нового поколения, сделанные в РФ. Скорее всего, на этих кадрах уже российская версия – машина вроде бы крупнее SUV, доступного в других странах
5 / 5

Ранее в местном представительстве марки неоднократно заявляли о том, что наша версия внешне будет отличаться от глобальной. Между тем пойманный летом автомобиль был запечатлен спереди, и, несмотря на камуфляж, было заметно, что он почти повторяет «мировой» SUV. Впрочем, скорее всего, тогда Hyundai действительно обкатывала глобальную версию. Передок на этот раз запечатлеть не удалось, однако машина на свежих кадрах выглядит крупнее той, что сегодня доступна в других странах: неужели у нас тоже предложат семиместную версию (такую, в частности, готовят для Индии)? Хотя не исключено, что в Hyundai просто решили сделать Creta для РФ просторнее. Напомним, длина глобального пятиместного кросса нового поколения равна 4300 мм, колесная база – 2610 мм. У российской «первой» Креты эти показатели составляют 4270 и 2590 мм соответственно.

Глобальная Hyundai Creta второй генерации
1 / 3
Глобальная Hyundai Creta второй генерации
2 / 3
Глобальная Hyundai Creta второй генерации
3 / 3

Что же касается облика, то вполне возможно, что нашему кроссу все-таки не досталась многоярусная головная оптика, а вот фонари – почти такие же, как у Креты, представленной на остальных рынках. Внутри российская модель, вероятно, все же будет ближе к глобальной, то есть ждем мультимедийную систему с крупным тачскрином и 7-дюймовый дисплей в «приборке». У китайского ix25, к слову, виртуальная приборная панель и вертикальный экран «мультимедиа».

В моторную гамму глобальной новой Hyundai Creta входят бензиновые «атмосферник» 1.5 (115 л.с.) и «турбочетверка» 1.4 T-GDI (140 л.с.), плюс турбодизель 1.5 (115 л.с.). Ну а наш паркетник, скорее всего, сохранит прежние «атмосферники» 1.6 и 2.0, на актуальной Крете они выдают 121/123 (зависит от привода) и 149,6 л.с. Зато для нашего кроссовера наверняка сохранят полный привод, тогда как на других рынках паркетник доступен только в переднеприводном исполнении.

Актуальная «первая» Hyundai Creta для России. Весной 2020-го модель слегка обновили – в частности, она получила иную радиаторную решетку
1 / 3
Актуальная «первая» Hyundai Creta для России. Весной 2020-го модель слегка обновили – в частности, она получила иную радиаторную решетку
2 / 3
Актуальная «первая» Hyundai Creta для России. Весной 2020-го модель слегка обновили – в частности, она получила иную радиаторную решетку
3 / 3

В России актуальная Creta возглавляет рейтинг самых продаваемых автомобилей сегмента SUV, причем по итогам ковидного 2020-го паркетнику корейской марки одному из немногих удалось нарастить продажи: по данным Ассоциации европейского рынка, реализовано 73 537 единиц, что на 3% больше, чем в 2019-м.

кроссовер Россия авторынок шпионские фото новинки Hyundai Hyundai Creta

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
18.01.2021 11:21
ANT2

То седан, то кроссовер!... Сделайте уже наконец хэтчбек В+ или С класса, размерами как шкода скала.

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Зачем скрывают номера при продаже машины и можно ли сообщать VIN и номер покупателям На современных интернет-площадках по продаже автомобилей стало стандартом скрытие номера продаваемой машины. На этом фоне просьбы потенциальных покупателей сообщить им данные с регистрационн... 65 0 0 18.01.2021
Статьи / История Лучший советский военный грузовик: родословная армейского автомобиля ЗИЛ-131 История известного военного полноприводного грузовика ЗИЛ-131 повышенной проходимости, созданного целиком и полностью силами советских инженеров с некой оглядкой на американские стандартизов... 6480 1 15 17.01.2021
Статьи / Тесты До Луны и обратно: угадай пробег автомобиля-рекордсмена Пробег машины всегда определяет два ее качества: цену при продаже и общую надежность. Все продавцы старых автомобилей говорят о двигателях-«миллионниках», но при этом поголовно скручивают од... 2304 0 1 16.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 177407 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 73043 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 59017 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings