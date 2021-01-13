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  • Семиместная Hyundai Creta снова показалась на фото: свой дизайн и, возможно, другое имя

Семиместная Hyundai Creta снова показалась на фото: свой дизайн и, возможно, другое имя

13.01.2021 506 0 0

Первым рынком для трехрядной Креты должна стать Индия. Там новинку ждали в начале 2021-го, но сроки старта продаж могли передвинуть. Технику растянутый вариант, скорее всего, разделит со стандартным местным кроссом.

 

О том, что паркетник Hyundai Creta со сменой поколений обзаведется семиместной версией, заговорили задолго до того, как, собственно, представили новый SUV. Напомним, кросс второй генерации дебютировал в 2019-м в Китае (там модель носит индекс ix25), в прошлом году свежая Крета добралась до Индии, Мексики, Африки и Ближнего Востока. В 2020-м же начали появляться фото замаскированного трехрядного варианта, однако те кадры были сделаны в Корее, где Крету не продают: на родине марки модель лишь проходила испытания. А теперь удлиненный паркетник поймали в Индии, снимки в редакцию местного издания MotorBeam прислал читатель – считается, что именно эта страна и станет первым рынком для новинки.

У трехрядной Креты свой дизайн: такой кросс получил оригинальную радиаторную решетку, иные бамперы и новые диски. Многоярусную головную оптику сохранили, а вот фонари – другие, об этом мы знаем благодаря предыдущим шпионским фото. Кроме того, у растянутой версии имеются окошки в задних стойках, плюс сдвоенные патрубки выхлопной системы. Внутри же кросс, скорее всего, повторил индийскую пятиместную Creta, если, конечно, не считать наличия дополнительных мест.

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Габариты по-прежнему неизвестны. Длина базовой Креты второго поколения равна 4300 мм, колесная база – 2610 мм. Для сравнения: у нашей модели, а в РФ пока еще представлен кросс первой генерации, эти показатели составляют 4270 и 2590 мм соответственно.

Технику новая версия, вероятно, разделит с «коротким» SUV: в Индии пятиместный паркетник доступен с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI (115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с.), а также с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.). Оба полуторалитровых двигателя комплектуются шестиступенчатой «механикой», бензиновый еще работает в паре с вариатором, дизель – с классическим шестиступенчатым «автоматом». Турбомотор 1.4 сочетается только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у индийской модели нет, так что и семиместный кроссовер, скорее всего, предложат только в переднеприводном исполнении.

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Между тем MotorBeam также полагает, что у трехрядного паркетника будет собственное имя – по крайней мере, в Индии: издание обнаружило, что компания Hyundai зарегистрировала в этой стране название Alcazar, которое планируется использовать для некого SUV.

Удлиненную версию индийцы ждали в начале 2021-го, теперь же пишут о втором квартале, а некоторые и вовсе считают, что такая модель дебютирует под конец года.

Индийская пятиместная Hyundai Creta нового поколения
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Индийская пятиместная Hyundai Creta нового поколения
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Индийская пятиместная Hyundai Creta нового поколения
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Индийская пятиместная Hyundai Creta нового поколения
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В России Hyundai Creta нового поколения дебютирует в середине текущего года, причем в местном подразделении марки обещают, что наш кросс не будет похож на версии, представленные в других странах. Ну и полный привод в РФ, конечно, сохранят.

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