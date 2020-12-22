График вывода новых Hyundai в 2021 году: Santa Fe – февраль, Tucson – апрель, Creta – май, H1 – сентябрь. А что в Шушарах?

Самая интересная тема, связанная сегодня с деятельностью Hyundai в России, – это освоение производственной площадки в Шушарах, доставшейся корейскому производителю от General Motors. 2 ноября 2020 года прошла регистрация нового собственника площадки в Шушарах, а 6 ноября сделка была полностью закрыта. Владельцем бывшего завода GM стал действующий завод Hyundai под Санкт-Петербургом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», которым на 30% владеет «Киа Моторс Корпорейшн», а остальные 70% принадлежат головной корпорации «Хендэ Мотор Компани». В отличие от многих других подписантов СПИКов, «ХММР» не взял в соинвесторы представительство «Хендэ Мотор СНГ», на котором лежит дистрибуция автомобилей, произведённых либо на «Элладе Интертрейд» (дочка «Автотора»), либо на «ХММР».

Площадка в Шушарах понадобилась «ХММР», чтобы выполнить обязательства по СПИКу № 27, заключенному 29 декабря 2018 года. Согласно документу, «ХММР» должен начать выпуск «машинокомплектов, узлов и агрегатов» для Kia Rio и Hyundai Solaris, и самым важным из этих агрегатов станет 1,6-литровый бензиновый двигатель G4FG, который сейчас поступает на «ХММР» из Китая. Уже известны многие поставщики комплектующих, скажем, поковки коленчатых валов для двигателя будет поставлять УАЗ-Автокомпонент. Пилотную сборку моторов планируется начать на заводе в Шушурах уже в октябре 2021 года.

Что касается моделей, которые могут в будущем встать на конвейер в Шушарах, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев уточнил, что менеджмент корейской компании предпочитает рассматривать перспективу глубиной в 6-8 лет, однако так долго модели Hyundai обычно не живут. Самой долгоиграющей новинкой следующего года станет минивэн Staria – сменщик H1, однако предполагаемые объёмы его продаж невелики, и его локализация в Шушарах может быть выгодна только в том случае, если корейцы возьмут на вооружение сварку кузовов по циклу CKD-2 – как у конкурентных фургонов Peugeot Traveller / Citroen Spacetourer, или по циклу CKD-3 – как у Mitsubishi Outlander, выпускаемых на заводе «ПСМА» в Калуге. В любом случае какие-то модели в Шушарах точно начнут выпускать, по крайней мере основатель «Автотора» Владимир Иванович Щербаков в разговоре с представителем редакции Kolesa.ru в конце лета не исключил, что «Автотор» потеряет несколько моделей Hyundai/ Kia именно в связи с запуском площадки в Шушарах. Между тем, новые цеха могут вполне пустить и под изготовление компонентов, например, кузовной штамповки.

Куда более определённо Алексей Калицев высказался об изменении российского модельного ряда Hyundai в 2021 году. Каскад новинок откроет среднеразмерный кроссовер Santa Fe, запуск которого намечен на февраль, за ним в апреле пойдёт новый компактный Tucson, в мае-июне заступит на конвейер ХММР новая субкомпактная Creta (завод в Санкт-Петербурге уже вовсю занят подготовкой её производства). Последним, в сентябре, намечен запуск вагончика Staria. Особую надежду менеджер «Хендэ Мотор СНГ» возлагает на флагманскую модель Palisade, которая уже поступает к официальным дилерам. При хорошем раскладе Алексей надеется на 7-10 тысяч проданных экземпляров в следующем году, что с учётом высокой маржинальности полноразмерного кроссовера должно принести корейцам неплохие барыши. В целом в 2021 году представительство «Хендэ Мотор СНГ» рассчитывает на реализацию 170-180 тыс. новых машин.

В одном из интервью прошлого года управляющий директор «Хёндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев говорил редакции Kolesa.ru, что Elantra нового поколения уже не придёт в Россию, однако, планы поменялись...

В нынешнем году самой нишевой моделью Hyundai в России стал заряженный хэтчбек i30N, который, по словам Алексея, разошёлся в количестве 151 шт. Опыт признан успешным, и в следующем году продажи будут продолжены, тем более что на подходе и версия с «автоматом».



Комментируя вопрос о неминуемой конкуренции с прогрессирующими китайскими брендами, Алексей Калицев уточнил, что уже в обозримом будущем ключевым фактором успешного бизнеса станет вовсе не сам автомобиль с его уникальным набором потребительских качеств, а возможности бренда по предоставлению различного вида услуг. В этой связи большие надежды Hyundai возлагает на собственную электронную онлайн-платформу продаж подержанных автомобилей UKA. Интересно, что продаваться на ней будут не только бывшие в употреблении модели Hyundai, но и модели других брендов, которые будут поступать по линии трейд-ина. Со слов Алексея, 60-70% таких покупателей сдают в трейд-ин машины других брендов, которые и будут реализованы через UKA. При этом для тех покупателей UKA, кто выберет модель Hyundai, Алексей обещает доступ ко всей истории обслуживания.

В целом топ-менеджер российского представительства Hyundai считает уходящий год положительным: несмотря на мрачные весенние прогнозы рынок упал всего на 10%. В этом же объёме недосчитались проданных машин в Hyundai, выйдя на цифру 163 тыс. проданных машин.