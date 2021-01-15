Самые популярные SUV РФ: сюрпризы от УАЗа и BMW в декабре и сплошные «минусы» по итогам года

В минувшем месяце более половины участников ТОП-10 самых продаваемых на российском рынке автомобилей сегмента SUV продемонстрировали рост продаж. Однако по итогам всего 2020 года в «плюс» удалось выйти лишь двум моделям. А еще в итоговом рейтинге нет ни одной «громкой» новинки.

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, в декабре 2020-го среди моделей сегмента SUV в РФ все так же лидирует Hyundai Creta, причем снова с большим отрывом: реализовано 7059 единиц, и это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грядущим летом наша Крета наконец-то сменит поколение, и она будет отличаться от глобального «второго» паркетника – не исключено, что марка обойдется без дизайнерских изысков в виде многоярусной головной оптики, дабы не спугнуть покупателей.

На второй строчке в декабрьском ТОП-10 находится Renault Duster, он в «минусе» (3711 ед., -18%). Между тем на российском рынке скоро стартует кросс нового поколения – вполне возможно, что модель вернется к росту. Третье место по итогам последнего месяца минувшего года досталась Toyota RAV4, он тоже продемонстрировал отрицательный результат (3400 ед., -31%). А на четвертой позиции неожиданно оказался УАЗ Патриот, да еще и с неплохим «плюсом» (3183 ед., +31%): это единственный раз в 2020-м, когда ульяновский внедорожник вошел не просто в рейтинг самых продаваемых SUV, но и в общий ТОП-25 моделей-бестселлеров. Возможно, УАЗ, как и АВТОВАЗ, получил госзаказ.

УАЗ Патриот

Замыкает первую пятерку в декабрьском списке Lada Niva, тоже с положительной динамикой (3043 шт., +17%, в 2019-м внедорожник был еще Chevrolet). Кстати, в салонах вот-вот появится Niva Travel с новым дизайном – посмотрим, придется ли он по вкусу покупателям.



ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в декабре 2020 года

Место Модель Продажи в декабре 2020 г., шт. Продажи в декабре 2019 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 7 059 5 439 +30% 2 Renault Duster 3 711 4 508 -18% 3 Toyota RAV4 3 400 4 964 -31% 4 УАЗ Патриот 3 183 2 421 +31% 5 Lada Niva / Chevrolet Niva 3 043 2 609 +17% 6 Lada 4x4 2 886 2 679 +8% 7 Hyundai Tucson 2 829 1 984 +43% 8 Skoda Kodiaq 2 790 2 635 +6% 9 Volkswagen Tiguan 2 683 4 379 -39% 10 Kia Sportage 2 488 3 259 -24%

Еще из примечательного в ТОП-10 декабря: внушительный «плюс» Hyundai Tucson (+43%) и падение продаж Тигуана сразу на 39%. Впрочем, «минус» кроссовера VW можно объяснить тем, что в последнем месяце 2020-го у нас начали принимать заказы на рестайлинговую модель – видимо, старые машины кончаются, а новые еще не добрались до дилеров. А еще в декабрьский рейтинг самых популярных SUV российского рынка чуть было не вошел BMW X5! Премиальному «немцу» не хватило совсем немного, чтобы обогнать занявшего последнюю строчку Kia Sportage: результат BMW X5 – 2380 штук (в декабре 2019-го было 446 шт.), ну а «кореец» разошелся тиражом в 2488 экземпляров (-24%). Тем не менее, в декабре модель баварского бренда попала в ТОП-25 самых популярных моделей (21 место).

Toyota RAV4

По итогам всего 2020 года самым продаваемым кроссовером России стала опять же Creta, и снова с «плюсом» (73 537 ед., +3%). За моделью Hyundai идет Toyota RAV4, хотя в 2019-м кросс японской марки был лишь на шестом месте: несмотря на падение в декабре, прошлый год RAV4 закончил ростом на 19% (реализовано 36 433 шт.). И это последний «плюс» в итоговом ТОП-10 самых востребованных SUV – все остальные модели в ковидном 2020-м продемонстрировали отрицательные результаты. Кстати, в общей десятке нет двух громких российских премьер прошлого года – Skoda Karoq и Kia Seltos.



ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в 2020 году

Место Модель Продажи в январе-декабре 2020 г., шт. Продажи в январе-декабре 2019 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 73 537 71 487 +3% 2 Toyota RAV4 36 433 30 627 +19% 3 Volkswagen Tiguan 32 982 37 242 -11% 4 Renault Duster 31 640 39 031 -19% 5 Lada 4x4 29 089 31 923 -9% 6 Kia Sportage 28 190 34 370 -18% 7 Nissan Qashqai 22 110 25 158 -12% 8 Hyundai Tucson 22 107 22 753 -3% 9 Skoda Kodiaq 20 578 25 069 -18% 10 Renault Kaptur 20 284 25 799 -21%

Весь российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020-м, по данным АЕБ, просел на 9%: реализовано 1 598 825 единиц. Среди марок лидирует Lada, а самой популярной моделью в РФ стала Lada Granta. Все подробности об итогах года – в нашем материале.