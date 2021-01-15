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Самые популярные SUV РФ: сюрпризы от УАЗа и BMW в декабре и сплошные «минусы» по итогам года

15.01.2021 93 0 0

В минувшем месяце более половины участников ТОП-10 самых продаваемых на российском рынке автомобилей сегмента SUV продемонстрировали рост продаж. Однако по итогам всего 2020 года в «плюс» удалось выйти лишь двум моделям. А еще в итоговом рейтинге нет ни одной «громкой» новинки.

 

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, в декабре 2020-го среди моделей сегмента SUV в РФ все так же лидирует Hyundai Creta, причем снова с большим отрывом: реализовано 7059 единиц, и это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грядущим летом наша Крета наконец-то сменит поколение, и она будет отличаться от глобального «второго» паркетника – не исключено, что марка обойдется без дизайнерских изысков в виде многоярусной головной оптики, дабы не спугнуть покупателей.

На второй строчке в декабрьском ТОП-10 находится Renault Duster, он в «минусе» (3711 ед., -18%). Между тем на российском рынке скоро стартует кросс нового поколения – вполне возможно, что модель вернется к росту. Третье место по итогам последнего месяца минувшего года досталась Toyota RAV4, он тоже продемонстрировал отрицательный результат (3400 ед., -31%). А на четвертой позиции неожиданно оказался УАЗ Патриот, да еще и с неплохим «плюсом» (3183 ед., +31%): это единственный раз в 2020-м, когда ульяновский внедорожник вошел не просто в рейтинг самых продаваемых SUV, но и в общий ТОП-25 моделей-бестселлеров. Возможно, УАЗ, как и АВТОВАЗ, получил госзаказ.

УАЗ Патриот

Замыкает первую пятерку в декабрьском списке Lada Niva, тоже с положительной динамикой (3043 шт., +17%, в 2019-м внедорожник был еще Chevrolet). Кстати, в салонах вот-вот появится Niva Travel с новым дизайном – посмотрим, придется ли он по вкусу покупателям.

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в декабре 2020 года

Место

Модель

Продажи в декабре 2020 г., шт.

Продажи в декабре 2019 г., шт.

Разница

1

Hyundai Creta

7 059

5 439

+30%

2

Renault Duster

3 711

4 508

-18%

3

Toyota RAV4

3 400

4 964

-31%

4

УАЗ Патриот

3 183

2 421

+31%

5

Lada Niva / Chevrolet Niva

3 043

2 609

+17%

6

Lada 4x4

2 886

2 679

+8%

7

Hyundai Tucson

2 829

1 984

+43%

8

Skoda Kodiaq

2 790

2 635

+6%

9

Volkswagen Tiguan

2 683

4 379

-39%

10

Kia Sportage

2 488

3 259

-24%

Еще из примечательного в ТОП-10 декабря: внушительный «плюс» Hyundai Tucson (+43%) и падение продаж Тигуана сразу на 39%. Впрочем, «минус» кроссовера VW можно объяснить тем, что в последнем месяце 2020-го у нас начали принимать заказы на рестайлинговую модель – видимо, старые машины кончаются, а новые еще не добрались до дилеров. А еще в декабрьский рейтинг самых популярных SUV российского рынка чуть было не вошел BMW X5! Премиальному «немцу» не хватило совсем немного, чтобы обогнать занявшего последнюю строчку Kia Sportage: результат BMW X5 – 2380 штук (в декабре 2019-го было 446 шт.), ну а «кореец» разошелся тиражом в 2488 экземпляров (-24%). Тем не менее, в декабре модель баварского бренда попала в ТОП-25 самых популярных моделей (21 место).

Toyota RAV4

По итогам всего 2020 года самым продаваемым кроссовером России стала опять же Creta, и снова с «плюсом» (73 537 ед., +3%). За моделью Hyundai идет Toyota RAV4, хотя в 2019-м кросс японской марки был лишь на шестом месте: несмотря на падение в декабре, прошлый год RAV4 закончил ростом на 19% (реализовано 36 433 шт.). И это последний «плюс» в итоговом ТОП-10 самых востребованных SUV – все остальные модели в ковидном 2020-м продемонстрировали отрицательные результаты. Кстати, в общей десятке нет двух громких российских премьер прошлого года – Skoda Karoq и Kia Seltos.

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в 2020 году

Место

Модель

Продажи в январе-декабре 2020 г., шт.

Продажи в январе-декабре 2019 г., шт.

Разница

1

Hyundai Creta

73 537

71 487

+3%

2

Toyota RAV4

36 433

30 627

+19%

3

Volkswagen Tiguan

32 982

37 242

-11%

4

Renault Duster

31 640

39 031

-19%

5

Lada 4x4

29 089

31 923

-9%

6

Kia Sportage

28 190

34 370

-18%

7

Nissan Qashqai

22 110

25 158

-12%

8

Hyundai Tucson

22 107

22 753

-3%

9

Skoda Kodiaq

20 578

25 069

-18%

10

Renault Kaptur

20 284

25 799

-21%

Весь российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020-м, по данным АЕБ, просел на 9%: реализовано 1 598 825 единиц. Среди марок лидирует Lada, а самой популярной моделью в РФ стала Lada Granta. Все подробности об итогах года – в нашем материале.

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