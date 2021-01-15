Самые популярные SUV РФ: сюрпризы от УАЗа и BMW в декабре и сплошные «минусы» по итогам года

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, в декабре 2020-го среди моделей сегмента SUV в РФ все так же лидирует Hyundai Creta, причем снова с большим отрывом: реализовано 7059 единиц, и это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грядущим летом наша Крета наконец-то сменит поколение, и она будет отличаться от глобального «второго» паркетника – не исключено, что марка обойдется без дизайнерских изысков в виде многоярусной головной оптики, дабы не спугнуть покупателей.
На второй строчке в декабрьском ТОП-10 находится Renault Duster, он в «минусе» (3711 ед., -18%). Между тем на российском рынке скоро стартует кросс нового поколения – вполне возможно, что модель вернется к росту. Третье место по итогам последнего месяца минувшего года досталась Toyota RAV4, он тоже продемонстрировал отрицательный результат (3400 ед., -31%). А на четвертой позиции неожиданно оказался УАЗ Патриот, да еще и с неплохим «плюсом» (3183 ед., +31%): это единственный раз в 2020-м, когда ульяновский внедорожник вошел не просто в рейтинг самых продаваемых SUV, но и в общий ТОП-25 моделей-бестселлеров. Возможно, УАЗ, как и АВТОВАЗ, получил госзаказ.
Замыкает первую пятерку в декабрьском списке Lada Niva, тоже с положительной динамикой (3043 шт., +17%, в 2019-м внедорожник был еще Chevrolet). Кстати, в салонах вот-вот появится Niva Travel с новым дизайном – посмотрим, придется ли он по вкусу покупателям.
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в декабре 2020 года
|
Место
|
Модель
|
Продажи в декабре 2020 г., шт.
|
Продажи в декабре 2019 г., шт.
|
Разница
|
1
|
Hyundai Creta
|
7 059
|
5 439
|
+30%
|
2
|
Renault Duster
|
3 711
|
4 508
|
-18%
|
3
|
Toyota RAV4
|
3 400
|
4 964
|
-31%
|
4
|
УАЗ Патриот
|
3 183
|
2 421
|
+31%
|
5
|
Lada Niva / Chevrolet Niva
|
3 043
|
2 609
|
+17%
|
6
|
Lada 4x4
|
2 886
|
2 679
|
+8%
|
7
|
Hyundai Tucson
|
2 829
|
1 984
|
+43%
|
8
|
Skoda Kodiaq
|
2 790
|
2 635
|
+6%
|
9
|
Volkswagen Tiguan
|
2 683
|
4 379
|
-39%
|
10
|
Kia Sportage
|
2 488
|
3 259
|
-24%
Еще из примечательного в ТОП-10 декабря: внушительный «плюс» Hyundai Tucson (+43%) и падение продаж Тигуана сразу на 39%. Впрочем, «минус» кроссовера VW можно объяснить тем, что в последнем месяце 2020-го у нас начали принимать заказы на рестайлинговую модель – видимо, старые машины кончаются, а новые еще не добрались до дилеров. А еще в декабрьский рейтинг самых популярных SUV российского рынка чуть было не вошел BMW X5! Премиальному «немцу» не хватило совсем немного, чтобы обогнать занявшего последнюю строчку Kia Sportage: результат BMW X5 – 2380 штук (в декабре 2019-го было 446 шт.), ну а «кореец» разошелся тиражом в 2488 экземпляров (-24%). Тем не менее, в декабре модель баварского бренда попала в ТОП-25 самых популярных моделей (21 место).
По итогам всего 2020 года самым продаваемым кроссовером России стала опять же Creta, и снова с «плюсом» (73 537 ед., +3%). За моделью Hyundai идет Toyota RAV4, хотя в 2019-м кросс японской марки был лишь на шестом месте: несмотря на падение в декабре, прошлый год RAV4 закончил ростом на 19% (реализовано 36 433 шт.). И это последний «плюс» в итоговом ТОП-10 самых востребованных SUV – все остальные модели в ковидном 2020-м продемонстрировали отрицательные результаты. Кстати, в общей десятке нет двух громких российских премьер прошлого года – Skoda Karoq и Kia Seltos.
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в 2020 году
|
Место
|
Модель
|
Продажи в январе-декабре 2020 г., шт.
|
Продажи в январе-декабре 2019 г., шт.
|
Разница
|
1
|
Hyundai Creta
|
73 537
|
71 487
|
+3%
|
2
|
Toyota RAV4
|
36 433
|
30 627
|
+19%
|
3
|
Volkswagen Tiguan
|
32 982
|
37 242
|
-11%
|
4
|
Renault Duster
|
31 640
|
39 031
|
-19%
|
5
|
Lada 4x4
|
29 089
|
31 923
|
-9%
|
6
|
Kia Sportage
|
28 190
|
34 370
|
-18%
|
7
|
Nissan Qashqai
|
22 110
|
25 158
|
-12%
|
8
|
Hyundai Tucson
|
22 107
|
22 753
|
-3%
|
9
|
Skoda Kodiaq
|
20 578
|
25 069
|
-18%
|
10
|
Renault Kaptur
|
20 284
|
25 799
|
-21%
Весь российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020-м, по данным АЕБ, просел на 9%: реализовано 1 598 825 единиц. Среди марок лидирует Lada, а самой популярной моделью в РФ стала Lada Granta. Все подробности об итогах года – в нашем материале.
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