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  • Новая Hyundai Creta скоро зашагает по миру: с дизайном «китайца», но без гигантского планшета

Новая Hyundai Creta скоро зашагает по миру: с дизайном «китайца», но без гигантского планшета

01.10.2020 559 0 0

Компактный паркетник Хёндэ второй генерации готовится освоить новые рынки. Глобальной модели обещаны бензиновые и дизельный моторы, а вот полный привод ей не положен. В России новый кросс должен появиться в следующем году, причем у нашей версии окажется свой дизайн. Ну и полноприводной Крета в РФ быть не перестанет.

 

Бюджетный кроссовер Hyundai сменил поколение еще в прошлом году, первым рынком для новинки стал Китай, там модель носит индекс ix25. В марте 2020-го новый паркетник стартовал в Индии, уже под привычным нам именем Creta. Также «второй» SUV недавно появился в соседнем Непале. И это пока все страны, где сегодня представлена свежая Крета. Однако скоро Хёндэ расширит географию продаж кросса новой генерации: модель анонсирована для Ближнего Востока и Африки, причем, например, в Египте уже можно оставить на нее предварительную заявку. Вдобавок на глобальном сайте марки опубликованы изображения и описание такой Креты.

Новая Hyundai Creta для Ближнего Востока и Африки
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Новая Hyundai Creta для Ближнего Востока и Африки
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Новая Hyundai Creta для Ближнего Востока и Африки
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В страны Ближнего Востока будут поставлять автомобили индийской сборки (для КНР ix25, разумеется, производят локально), так что нет ничего удивительного в том, что «их» версия в целом копирует паркетник для Индии, не считая, конечно, расположения руля. «Индиец» же, в свою очередь, внешне почти полностью повторяет «китайца», главные «фишки» обеих модификаций – многоярусная головная оптика, полоски и «штрихи» над задними фонарями. Напомним, со сменой поколений Крета подросла: длина составляет 4300 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2610 мм (размеры нашего актуального кросса: 4270/1780/1630 мм, расстояние между осями – 2590 мм).

Новая Hyundai Creta для Ближнего Востока и Африки
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Новая Hyundai Creta для Ближнего Востока и Африки
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Новая Hyundai Creta для Ближнего Востока и Африки
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Новая Hyundai Creta для Ближнего Востока и Африки
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Внутри машины для Китая и Индии (и, соответственно, для Ближнего Востока/Африки) отличаются. Так, «поднебесному» ix25 достались мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма (на него выведено управление климатической установкой) и полностью виртуальная «приборка» (12,3 дюйма). А «мировой» SUV получил традиционные планшет и блок управления «климатом», плюс 7-дюймовый экран в «приборке». Кстати, в Индии у топовой Креты «мультимедиа» может быть с дисплеем диагональю 10,25 дюйма, тогда как для «ближневосточного» варианта пока заявлен лишь 8-дюймовый экран. Еще в списке оборудования новой Hyundai Creta для Ближнего Востока/Африки значатся: круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша, вентиляция передних кресел, шесть подушек безопасности, камера заднего вида (у ix25, к слову, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора).

Новая Hyundai Creta для Ближнего Востока и Африки
1 / 4
Новая Hyundai Creta для Ближнего Востока и Африки
2 / 4
Новая Hyundai Creta для Ближнего Востока и Африки
3 / 4
Новая Hyundai Creta для Ближнего Востока и Африки
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Моторную гамму «ближневосточный» кроссовер разделил с «индийцем»: это бензиновые «атмосферник» 1.5 (115 л.с.) и «турбочетверка» 1.4 T-GDI (140 л.с.), плюс турбодизель 1.5 (115 л.с.). Базовый бензиновый двигатель и дизель работают в паре с шестиступенчатой «механикой», первому еще положен вариатор, а мотор на «тяжелом» топливе может комплектоваться 6АКП. Движок 1.4 T-GDI сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Китае новый Hyundai ix25 доступен лишь с «атмосферником» 1.5 (115 л.с.). Полного привода у кроссовера ни на одном из вышеперечисленных рынков нет, только передний. Зато там для модели предусмотрена шайба Traction Control Mode, меняющая режимы настройки противобуксовочной системы («Снег», «Песок», «Грязь»).

Новая Hyundai Creta для Ближнего Востока и Африки

Новые рынки Hyundai Creta второй генерации начнет осваивать в ближайшее время. В России же паркетник должен сменить поколение в следующем году, причем у Креты в РФ будут свои дизайн и моторы, полный привод для нашей модели тоже сохранят. Между тем новый кросс еще ждут в Южной Америке и там Крета, возможно, также будет отличаться от версий, представленных в других регионах.

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