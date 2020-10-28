«Премиальный» Hyundai i20 недосчитается опций, зато бензин или дизель и россыпь коробок

Компания Хёндэ поделилась новыми подробностями о сменившем поколение компакте, который предназначен для Индии. Такая модель внешне слегка отличается от еврохэтча, плюс у нее другая начинка.

Дизайн-скетчи индийской «пятидверки» Hyundai i20 новой генерации были опубликованы пару дней назад. Теперь появились полноценные картинки и короткий видеоролик, вдобавок объявлено о старте приема предварительных заказов. Напомним, в Европе свежий хэтчбек дебютировал в начале года, для этого региона машины производят в Турции. В Индии же предложат i20 локальной сборки. Кстати, там хэтч считается «премиумом» (у предшественника даже была приставка Elite, но от нее отказались), причем именно эта страна еще недавно носила звание главного рынка для модели, однако в ковидном 2020-м «двадцатка» растеряла покупателей.

Hyundai i20 нового поколения для Индии

Внешне индийский i20 в целом повторяет еврохэтч, хотя кое-какие отличия все же есть. Так, у радиаторной решетки «индийца» свой рисунок, в фарах другая начинка, а задние фонари соединены между собой хромированной полоской вместо красной. Как и в Европе, можно будет выбрать двухцветную окраску кузова.



Габариты еще не названы. Предыдущий индийский хэтчбек чуть короче прежнего же европейского (3985 против 4035 мм), и, скорее всего, в новом поколении длина все так же не превышает четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы (длина «старосветского» i20 выросла на 5 мм). Колесная база, скорее всего, совпадает – 2580 мм (+10 мм по сравнению с прежней моделью).

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В салоне индийской «двадцатки» иная «приборка» — с небольшим экраном и рисованными приборами по бокам от него, тогда как у европейского Hyundai i20 единое «табло». Зато диагональ тачскрина мультимедийной системы – те же 10,25 дюйма, что и в Старом Свете. Еще в список оборудования «индийца» вошли передние кресла с вентиляцией, круиз-контроль, климат-контроль, беспроводная зарядка для телефона, люк в крыше. Впрочем, европейский хэтч, конечно, богаче, несмотря на отсутствие статуса «премиальной» модели: ему положены система автоторможения с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, системы удержания в полосе движения и предотвращения столкновений с машинами в «слепой» зоне и сбоку при выезде с парковки задним ходом, адаптивный круиз-контроль, система автоматического переключения света фар.



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В индийском офисе Hyundai подтвердили, что у нового i20 будут два бензиновых (атмосферный и турбированный) и дизельный моторы. Их характеристики пока не раскрыты. Но местные СМИ считают, что базовым остался прежний «атмосферник» 1.2 (83 л.с.), второй бензиновый движок – это «турботройка» 1.0 с отдачей в 120 л.с., а дизель – турбомотор 1.5 мощностью 100 л.с. (к слову, у местного паркетника Hyundai Venue аналогичная гамма).



А вот коробки известны, они отображаются при регистрации заявки на модель на специальном сайте: атмосферному мотору положены «механика» и вариатор, «турботройка» сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями или шестиступенчатой «интеллектуальной механикой» iMT, дизель идет в паре только с обычной МКП. Вариатора у европейского i20 нет, а iMT «старосветского» хэтча отличается от одноименной коробки «индийца». В первом случае связь между мотором и трансмиссией прерывается, если педаль акселератора отпущена. Во втором – педаль сцепления вовсе отсутствует: в 6МКП встроен датчик, отслеживающий движение рычага, этот датчик и «командует» гидравлическим актуатором.



Дизельного двигателя в арсенале европейской «двадцатки» тоже нет, зато у нее имеются «мягкогибридные» версии, которые не достались индийской модели.

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В Индии «живые» продажи i20 нового поколения начнутся 5 ноября, цены пока не объявлены. Предшественник в последнее время был доступен только с мотором 1.2 по цене где-то от 657 000 рупий (около 681 000 рублей по актуальному курсу).

