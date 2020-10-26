Другой новый Hyundai i20: статус «премиальной» модели и возвращение дизеля

Корейская марка распространила дизайн-скетчи хэтчбека новой генерации, предназначенного для Индии. Там, по предварительным данным, модель предложат с тремя моторами на выбор, в том числе, и с дизелем, которого нет у европейской версии.

В Старом Свете компакт Hyundai i20 сменил поколение еще в феврале, хотя к дилерам хэтчбеки начали поступать лишь недавно. Для Европы машины производят на турецком заводе компании. А скоро новая «двадцатка» дебютирует и в Индии. Кстати, именно индийский рынок прежде был крупнейшим для модели, там она носила титул бестселлера марки: к примеру, в 2019-м реализовано более 123 000 штук. Для сравнения, в Европе в прошлом году хэтч разошелся тиражом в 84 000 экземпляров. Но в ковидном 2020-м i20 растерял покупателей в Индии: с января по сентябрь продажи рухнули на 47% до 47 915 единиц, тогда как Maruti Suzuki Baleno, главный конкурент, обрел 96 113 новых владельцев (-27%).

Напомним, на индийском рынке хэтчбек Hyundai считается «премиальным» (как и Baleno), модель предыдущей генерации даже имеет приставку Elite в названии. Однако новая «пятидверка» заявлена просто как i20, то есть имя унифицировали с европейской версией.

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Внешне предназначенная для Индии свежая «двадцатка» в целом повторяет «старосветский» хэтч, разница лишь в деталях. Так, у радиаторной решетки «индийца» свой рисунок, а вместо красной полоски, объединяющей задние фонари, вроде бы красуется хромированная плашка (но не исключено, что это особенность одной из комплектаций). Предыдущий индийский хэтч чуть короче прежнего же европейского (3985 против 4035 мм), и, скорее всего, в новом поколении длина все так же не превышает четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы (длина еврохэтча выросла на 5 мм). А вот колесная база у машин, вероятно, совпадает – 2580 мм (+10 мм по сравнению с предыдущей генерацией).



Салон тоже сделали, как у европейского i20: дефлекторы обдува спрятаны в горизонтальные полоски, есть виртуальная «приборка» с прилепленным к ней тачскрином мультимедийной системы (в Европе у топ-версии оба экрана диагональю 10,25 дюйма), плюс выпирающий блок управления «климатом». По данным индийских СМИ, в список оборудования еще войдут круиз-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона и люк в крыше. Но «старосветский» i20, конечно, богаче, несмотря на отсутствие статуса «премиума»: ему положены система автоторможения с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, системы удержания в полосе движения и предотвращения столкновений с машинами в «слепой» зоне и сбоку при выезде с парковки задним ходом.

Новый Hyundai i20 для Индии

В Индии хэтчбеку прочат бензиновые четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2 и «турботройку» 1.0, а также турбодизель 1.5. Первый мотор предусмотрен и для предшественника, на прежней «двадцатке» он выдает 83 л.с. Остальные двигатели, видимо, перешли с местного паркетника Hyundai Venue (в гамме кросса есть и 83-сильный 1.2). Мощность литрового бензинового движка составляет 120 л.с., дизеля – 100 л.с. Коробки кроссовера (в зависимости от мотора) – обычные 5МКП и 6МКП, семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями (7DCT) и шестиступенчатая «интеллектуальная механическая коробка» iMT без педали сцепления (в 6МКП встроен датчик, отслеживающий движение рычага, этот датчик и «командует» гидравлическим актуатором).



У европейского Hyundai i20 дизеля нет, зато у него имеется «мягкогибридная» версия, она доступна для хэтчбека с литровым турбомотором, у которого, кстати, два варианта мощности – 100 или 120 л.с. А вот в Индии дизель был и у прежней «двадцатки», но 90-сильный мотор 1.4 еще весной отправлен в отставку – его не стали доводить до новых эконорм BS6 (аналог Евро-6).

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Премьера индийского i20 нового поколения пройдет в первых числах ноября, для этой страны хэтчбеки производят локально. Цены пока не названы. Прайс-лист предыдущего «премиального» хэтчбека с сайта марки уже убрали. По данным местных профильных медиа, такая модель в последнее время стоила где-то от 657 000 рупий, что эквивалентно примерно 677 000 рублей по актуальному курсу.



В России компакт не представлен, Hyundai не планирует привозить модель в нашу страну.

Между тем в Европе в 2021 году еще стартуют «оспортивленный» i20 N Line и настоящий хот-хэтч i20 N. Для Индии такие модификации не заявлены и вряд ли они там появятся.