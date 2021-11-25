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Объявленный новым поколением Suzuki SX4: чуть богаче, на подходе полноценный гибрид

25.11.2021 528 0 0

На данный момент свежая модель представлена только в европейской спецификации, техника такому паркетнику досталась от предшественника. Но это пока: в следующем году кросс получит новую гибридную установку.

 

Компактный кроссовер Suzuki нынешней, второй по счету генерации в строю с 2013 года, рестайлинг он пережил в 2016-м. Кое-где модель зовется SX4 S-Cross, где-то – S-Cross, ну а в России это просто SX4. Представленная сегодня онлайн модель официально объявлена новым поколением, хотя на деле перед нами модернизированный «второй» кросс на прежней платформе. И все же над обликом серьезно поработали.

Новый Suzuki SX4 S-Cross и предыдущий кроссовер
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Новый Suzuki SX4 S-Cross и предыдущий кроссовер
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Новый Suzuki SX4 S-Cross и предыдущий кроссовер
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Новый Suzuki SX4 S-Cross и предыдущий кроссовер
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У нового S-Cross (именно так называет преобразившийся паркетник глобальный офис марки, но на корме по-прежнему виднеется дополнительный шильдик SX4) полностью переделана передняя часть: радиаторная решетка стала больше и лишилась вертикальных клиньев, вместо них – блестящие «штрихи» и хромированная же полоска; еще модель получила новые капот и фары. Сзади – замысловатые фонари и более массивный бампер. Пластиковые накладки на колесных арках сделали «заквадраченными», наконец, изменена форма окошек в задних стойках.

Габариты не изменились: длина кроссовера равна 4300 мм, ширина – 1785 мм, высота – 1585 мм, колесная база – 2600 мм. Но при этом у евроверсии (только она пока и представлена) уменьшен дорожный просвет: новый паспортный показатель – 175 мм против 180 мм у предшественника.

В салоне – переделанная передняя панель. Боковые дефлекторы обдува прежние, а вот центральные – новые, их перенесли ниже, ведь тачскрин мультимедийной системы теперь возвышается над панелью, а не встроен в нее. «Простым» версиям, как и прежде, положен 7-дюймовый дисплей, у дорогих он отныне 9-дюймовый. Виртуальные приборы Suzuki S-Cross не достались, зато в список оборудования вошли камеры кругового обзора (у предшественника только камера заднего вида). 

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Еще в арсенале модели значатся панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль (все это добро есть и у предыдущего еврокросса). Объем багажника – те же 430 литров, что и у предшественника, но показатель со сложенными спинками второго ряда почему-то уменьшился: 1230 вместо 1269 литров.

В Старом Свете Suzuki SX4 S-Cross уже давно предложен только в виде «мягкого» гибрида, у нового паркетника техника та же: бензиновая «турбочетверка» 1.4 Boosterjet мощностью 129 л.с. (235 Нм), плюс 48-вольтовый стартер-генератор, добавляющий в первые секунды разгона до 14 л.с. и 50 Нм. Коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат». S-Cross бывает как с передним, так и с полным приводом AllGrip.

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Одновременно для Европы анонсирован полноценный гибрид: новую установку Suzuki SX4 S-Cross получит во второй половине следующего года. Но подробности пока не раскрываются, в компании лишь отметили, что сначала «настоящим» гибридом станет кроссовер Vitara.

На «старосветский» рынок новый S-Cross выйдет уже в декабре, машины производят в Венгрии, оттуда паркетники также будут поставлять в страны Азии, Латинской Америки и Океании.

В Россию тоже привозят SX4 венгерской сборки, у нас кроссовер нового поколения, вероятно, появится в 2022 году. Скорее всего, российская версия сохранит турбомотор 1.4 (140 л.с.) без довеска и «атмосферник» 1.6 (117 л.с.).

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