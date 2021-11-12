Сменивший имидж Suzuki Baleno раскрылся до премьеры: фото без камуфляжа

У хэтчбека теперь более «злой» облик, салон тоже серьезно переделан. В продаже такую «пятидверку» ждут в начале 2022-го, хотя премьеру она может справить раньше.

Замаскированные Suzuki Baleno уже не раз ловили в Индии (там расположена основная производственная площадка, за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki), а теперь опубликованы снимки хэтча без лоскутка камуфляжа: эти кадры растиражировали многие местные профильные сайты, выложили их и на форуме издания Team-BHP.

Напомним, «пятидверку» с возрожденным именем (в 90-х в линейке Suzuki было целое семейство Baleno) выпускают с 2015-го, два года назад ее модернизировали, но тогда обновок оказалось немного. На этот раз над моделью поработали более основательно – не исключено, что Suzuki будет позиционировать такой Балено в качестве следующего поколения. Кстати, хэтчбек задумывался как глобальный, даже рассматривалась возможность его появления в России. Но до нас модель так и не добралась, не прижилась она и в Европе: в этом регионе продажи окончательно свернули в прошлом году. В Индии же хэтч пользуется высоким спросом: по итогам первого полугодия реализовано почти 94 000 автомобилей (потом продажи рухнули, однако тут дело не в отсутствие интереса, а в нехватке полупроводников).

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Итак, у хэтчбека теперь более «взрослый» дизайн: на смену размашистым фарам пришла оптика с хищным прищуром, задние фонари перестали быть круглыми благодаря дополнительным секциям, расположенным на багажной двери. Сама пятая дверь – новая, как и капот. Также заменили бамперы, вдобавок радиаторная решетка стала больше. У машины на свежих кадрах нет противотуманок, заднего стеклоочистителя и хромированной отделки, то есть перед нами «средняя» или и вовсе базовая версия.



Габариты нового хэтча пока неизвестны, но длина, скорее всего, по-прежнему не превышает четырех метров (у дорестайлингового – 3995 мм), ведь таким автомобилям в Индии положены налоговые льготы. Колесная база предшественника – 2520 мм, объем багажника – 339 литров.

Салон мы видели на предыдущих шпионских фото, внутри Suzuki Baleno тоже кардинально изменился: модели достались новые передняя панель, блок управления «климатом» и рулевое колесо, а тачскрин мультимедийной системы отныне «парит», из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (у прежнего хэтча они по бокам от планшета).

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Индийские СМИ считают, что «пятидверка» сохранила бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2, который на нынешней модели выдает 83 л.с. Коробки тоже, вероятно, менять не стали – 5МКП или вариатор. Дореформенный Suzuki Baleno с «механикой» также может иметь гибридный довесок в виде стартер-генератора (тогда мотор выдает 90 л.с.). При этом некоторые издания еще прочат модели более мощную гибридную версию – судя по всему, речь о полноценном гибриде.



По предварительным данным, на рынок новый Baleno выйдет в начале 2022-го. Впрочем, первый показ такой модели вполне могут устроить уже в этом году.

Между тем у модели Suzuki есть сразу два клона под маркой Toyota: в той же Индии еще продают Toyota Glanza, а в Африке представлена Toyota Starlet. Их, очевидно, тоже ждет смена имиджа.