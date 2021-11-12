Сменивший имидж Suzuki Baleno раскрылся до премьеры: фото без камуфляжа

Замаскированные Suzuki Baleno уже не раз ловили в Индии (там расположена основная производственная площадка, за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki), а теперь опубликованы снимки хэтча без лоскутка камуфляжа: эти кадры растиражировали многие местные профильные сайты, выложили их и на форуме издания Team-BHP.
Напомним, «пятидверку» с возрожденным именем (в 90-х в линейке Suzuki было целое семейство Baleno) выпускают с 2015-го, два года назад ее модернизировали, но тогда обновок оказалось немного. На этот раз над моделью поработали более основательно – не исключено, что Suzuki будет позиционировать такой Балено в качестве следующего поколения. Кстати, хэтчбек задумывался как глобальный, даже рассматривалась возможность его появления в России. Но до нас модель так и не добралась, не прижилась она и в Европе: в этом регионе продажи окончательно свернули в прошлом году. В Индии же хэтч пользуется высоким спросом: по итогам первого полугодия реализовано почти 94 000 автомобилей (потом продажи рухнули, однако тут дело не в отсутствие интереса, а в нехватке полупроводников).
Итак, у хэтчбека теперь более «взрослый» дизайн: на смену размашистым фарам пришла оптика с хищным прищуром, задние фонари перестали быть круглыми благодаря дополнительным секциям, расположенным на багажной двери. Сама пятая дверь – новая, как и капот. Также заменили бамперы, вдобавок радиаторная решетка стала больше. У машины на свежих кадрах нет противотуманок, заднего стеклоочистителя и хромированной отделки, то есть перед нами «средняя» или и вовсе базовая версия.
Габариты нового хэтча пока неизвестны, но длина, скорее всего, по-прежнему не превышает четырех метров (у дорестайлингового – 3995 мм), ведь таким автомобилям в Индии положены налоговые льготы. Колесная база предшественника – 2520 мм, объем багажника – 339 литров.
Салон мы видели на предыдущих шпионских фото, внутри Suzuki Baleno тоже кардинально изменился: модели достались новые передняя панель, блок управления «климатом» и рулевое колесо, а тачскрин мультимедийной системы отныне «парит», из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (у прежнего хэтча они по бокам от планшета).
Индийские СМИ считают, что «пятидверка» сохранила бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2, который на нынешней модели выдает 83 л.с. Коробки тоже, вероятно, менять не стали – 5МКП или вариатор. Дореформенный Suzuki Baleno с «механикой» также может иметь гибридный довесок в виде стартер-генератора (тогда мотор выдает 90 л.с.). При этом некоторые издания еще прочат модели более мощную гибридную версию – судя по всему, речь о полноценном гибриде.
По предварительным данным, на рынок новый Baleno выйдет в начале 2022-го. Впрочем, первый показ такой модели вполне могут устроить уже в этом году.
Между тем у модели Suzuki есть сразу два клона под маркой Toyota: в той же Индии еще продают Toyota Glanza, а в Африке представлена Toyota Starlet. Их, очевидно, тоже ждет смена имиджа.
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