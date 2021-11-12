Рестайлинг ×
  • Сменивший имидж Suzuki Baleno раскрылся до премьеры: фото без камуфляжа

Сменивший имидж Suzuki Baleno раскрылся до премьеры: фото без камуфляжа

12.11.2021 259 0 0

У хэтчбека теперь более «злой» облик, салон тоже серьезно переделан. В продаже такую «пятидверку» ждут в начале 2022-го, хотя премьеру она может справить раньше.

 

Замаскированные Suzuki Baleno уже не раз ловили в Индии (там расположена основная производственная площадка, за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki), а теперь опубликованы снимки хэтча без лоскутка камуфляжа: эти кадры растиражировали многие местные профильные сайты, выложили их и на форуме издания Team-BHP.

Напомним, «пятидверку» с возрожденным именем (в 90-х в линейке Suzuki было целое семейство Baleno) выпускают с 2015-го, два года назад ее модернизировали, но тогда обновок оказалось немного. На этот раз над моделью поработали более основательно – не исключено, что Suzuki будет позиционировать такой Балено в качестве следующего поколения. Кстати, хэтчбек задумывался как глобальный, даже рассматривалась возможность его появления в России. Но до нас модель так и не добралась, не прижилась она и в Европе: в этом регионе продажи окончательно свернули в прошлом году. В Индии же хэтч пользуется высоким спросом: по итогам первого полугодия реализовано почти 94 000 автомобилей (потом продажи рухнули, однако тут дело не в отсутствие интереса, а в нехватке полупроводников).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Итак, у хэтчбека теперь более «взрослый» дизайн: на смену размашистым фарам пришла оптика с хищным прищуром, задние фонари перестали быть круглыми благодаря дополнительным секциям, расположенным на багажной двери. Сама пятая дверь – новая, как и капот. Также заменили бамперы, вдобавок радиаторная решетка стала больше. У машины на свежих кадрах нет противотуманок, заднего стеклоочистителя и хромированной отделки, то есть перед нами «средняя» или и вовсе базовая версия.

Габариты нового хэтча пока неизвестны, но длина, скорее всего, по-прежнему не превышает четырех метров (у дорестайлингового – 3995 мм), ведь таким автомобилям в Индии положены налоговые льготы. Колесная база предшественника – 2520 мм, объем багажника – 339 литров.

Салон мы видели на предыдущих шпионских фото, внутри Suzuki Baleno тоже кардинально изменился: модели достались новые передняя панель, блок управления «климатом» и рулевое колесо, а тачскрин мультимедийной системы отныне «парит», из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (у прежнего хэтча они по бокам от планшета).

Предыдущий Suzuki Baleno
1 / 3
Предыдущий Suzuki Baleno
2 / 3
Предыдущий Suzuki Baleno
3 / 3

Индийские СМИ считают, что «пятидверка» сохранила бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2, который на нынешней модели выдает 83 л.с. Коробки тоже, вероятно, менять не стали – 5МКП или вариатор. Дореформенный Suzuki Baleno с «механикой» также может иметь гибридный довесок в виде стартер-генератора (тогда мотор выдает 90 л.с.). При этом некоторые издания еще прочат модели более мощную гибридную версию – судя по всему, речь о полноценном гибриде.

По предварительным данным, на рынок новый Baleno выйдет в начале 2022-го. Впрочем, первый показ такой модели вполне могут устроить уже в этом году.

Между тем у модели Suzuki есть сразу два клона под маркой Toyota: в той же Индии еще продают Toyota Glanza, а в Африке представлена Toyota Starlet. Их, очевидно, тоже ждет смена имиджа.

хэтчбек Индия авторынок шпионские фото новинки рестайлинг Suzuki Suzuki Baleno

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Пятьдесят тысяч километров без замены: как производители делают шины долговечнее Специальные шины для легкого коммерческого транспорта… Казалось бы, да зачем они вообще нужны? «Каблучки» и фургоны ездят по тем же улицам и трассам, что и легковые автомобили, в тех же самы... 283 0 1 12.11.2021
Статьи / Практика Не тот материал, толщина и не только: почему провода для «прикуривания» не могут завести мотор Многие автовладельцы, несмотря на распространение карманных пусковых «бустеров», по-прежнему считают самым надежным средством запуска мотора с севшим аккумулятором провода для «прикуривания»... 1897 2 2 11.11.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chrysler Voyager IV То, что происходит в наши дни на рынке новых автомобилей, сложно назвать как-то иначе, нежели «безумие». Цены даже на массовые модели, всегда считавшиеся бюджетными, вплотную подобрались, а... 2879 1 2 10.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 31084 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 27032 6 21 24.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, цветные салоны и зачатки автопилота за 1,5 миллиона: тест-драйв Haval Jolion В английском языке есть поговорка: если жизнь подкидывает тебе лимоны, делай лимонад. В случае с новым Haval Jolion это правило справедливо как никогда: китайцы взяли платформу, названную им... 16476 1 2 15.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings