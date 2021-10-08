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Suzuki Baleno-2022 сильнее всего преобразится внутри: первые фото

08.10.2021 106 1 0

По предварительным данным, хэтчбек с другим дизайном выйдет на рынок в следующем году. Не исключено, что «пятидверка» сохранит «атмосферник», при этом ей еще прочат новую гибридную версию.

 

Хэтч, для которого возродили имя Baleno (в 90-х в линейке Suzuki было целое семейство с таким названием), выпускают с 2015-го. Модель задумывалась как глобальная, даже рассматривалась возможность ее появления в России. Но до нас она так и не добралась, не прижился Балено и в Европе: в этом регионе продажи окончательно свернули в прошлом году. А вот в Индии, где и расположена основная производственная площадка (за выпуск отвечает Maruti Suzuki – «дочка» японской компании), «пятидверка» пользуется высоким спросом. Так, по данным местных СМИ, за первое полугодие там реализовано почти 94 000 автомобилей (потом продажи рухнули, однако тут дело не в отсутствие интереса, а в нехватке полупроводников). И вот на подходе новый Baleno.

Замаскированный хэтч застукали на индийских дорогах в конце лета, фото тестового прототипа опубликовало издание MotorBeam. А теперь рассекречен интерьер, причем внутри нет ни лоскутка камуфляжа: кадры с салоном появились на YouTube-канале Harsh Vlogs. К слову, два года назад «пятидверку» модернизировали, но тогда обновок оказалось немного. На этот раз над моделью поработали более основательно, то есть не исключено, что Suzuki будет позиционировать такой Baleno в качестве следующего поколения.

Фото: motorbeam.com
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Фото: motorbeam.com
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Фото: motorbeam.com
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Судя по шпионским фото, силуэт прежний, зато на смену размашистым фарам придет оптика с хищным прищуром, задние фонари тоже новые – горизонтальные вместо округлых. Другими станут и бамперы с радиаторной решеткой. Но сильнее всего хэтчбек изменится внутри: тут новые передняя панель, блок управления «климатом» и рулевое колесо, а тачскрин мультимедийной системы теперь «парит», из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (у актуального Baleno они по бокам от планшета).

Фото: Harsh Vlogs
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Фото: Harsh Vlogs
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Местные профильные медиа полагают, что в Индии модель сохранит бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2, на нынешнем хэтче он выдает 83 л.с., двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Дореформенный Suzuki Baleno с МКП также может иметь гибридный довесок в виде стартер-генератора (в этом случае мотор выдает 90 л.с.). При этом некоторые издания еще прочат модели более мощную гибридную версию – видимо, имеется в виду, что хэтч могут превратить в «полноценный» гибрид.

Нынешний Suzuki Baleno
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Нынешний Suzuki Baleno
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Нынешний Suzuki Baleno
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Нынешний Suzuki Baleno
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В продаже новый Suzuki Baleno ждут в начале следующего года, хотя премьеру он вполне может справить уже в 2021-м (или компания распространит первые тизеры). Актуальный хэтч в Индии стоит от 599 000 рупий, что эквивалентно примерно 579 000 рублей по текущему курсу.

Между тем у Baleno есть аж два клона под маркой Toyota: в той же Индии еще продают Toyota Glanza, а в Африке представлена «пятидверка» Toyota Starlet.

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1 комментарий
08.10.2021 21:33
Антон Зырянов

Не понял, почему таких цен нет в некоторых других странах

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