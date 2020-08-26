Бизнес ×
  • У хэтча Suzuki появился второй клон от Toyota: на рынок возвращается Starlet

У хэтча Suzuki появился второй клон от Toyota: на рынок возвращается Starlet

26.08.2020 372 0 0

«Пятидверку» под возрожденным именем Starlet собираются продавать в Африке. Модель представляет собой Suzuki Baleno с эмблемами Тойоты, причем в гамме последней марки уже есть клон Suzuki – Glanza.

 

Компании Toyota и Suzuki объявили о сотрудничестве еще несколько лет назад, один из его пунктов – «обмен» машинами. На данный момент Тойота «позаимствовала» у партнера две модели, обе пока доступны только в Индии, там же налажено производство: это хэтчбек Glanza (стартовал в 2019-м) и субкомпактный паркетник Urban Cruiser (дебютировал на днях, открыт прием заказов), то есть Suzuki Baleno и Vitara Brezza соответственно. Компания Suzuki, в свою очередь, готовится вывести на европейский рынок кроссовер Across, сделанный из RAV4 (выпуск наладят в Японии). Между тем, согласно договору между фирмами, клоны Suzuki с эмблемами Toyota «эксклюзивом» для Индии не будут – их также привезут в Африку. Первым на экспорт индийское предприятие Maruti Suzuki отправит хэтчбек, причем африканскую версию переименовали: у машин на снимках, оказавшихся в распоряжении издания GaadiWaadi, на багажной двери красуется шильдик Starlet.

1 / 2
2 / 2

Отметим, в гамме Toyota уже была модель Starlet, ее выпускали с 1973 по 1999 годы (хэтч, а в 80-х еще был универсал), за это время она успела сменить пять поколений. Любопытно, что в последней генерации эта Тойота обзавелась «спортивным» вариантом с приставкой Glanza.

Нынешняя Glanza от исходного Suzuki Baleno отличается только эмблемами да радиаторной решеткой (хотя кросс Urban Cruiser точной копией Vitara Brezza не стал). Новую «пятидверку» Starlet для Африки пока сфотографировали лишь сзади, но, скорее всего, и для экспортной версии кроме имени ничего не изменилось. Длина Baleno/Glanza/Starlet равна 3995 мм, колесная база – 2520 мм. Объем багажника – 339 литров (по методике VDA).

Toyota Glanza
1 / 2
Toyota Glanza
2 / 2

Индийцам Glanza предлагается в двух комплектациях, тогда как у Baleno их четыре – Тойота отказалась от самых дешевых. Видимо, так же компания поступит и со Starlet. В список оборудования хэтча для Африки наверняка войдут климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином и камера заднего вида.

В Индии Suzuki Baleno и Toyota Glanza делят один мотор на двоих: это бензиновый «атмосферник» 1.2 (83 л.с.), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Машины с МКП также могут иметь гибридный довесок в виде стартер-генератора (в этом случае мотор выдает 90 л.с.). Но с техникой африканского хэтча Starlet пока не все понятно. Дело в том, что, например, в ЮАР, исходный Suzuki Baleno оснащается «атмосферником» 1.4 мощностью 92 л.с., он работает в паре с 5МКП или четырехступенчатым «автоматом». То есть не исключено, что кое-где Starlet отрядили этот мотор.

Suzuki Baleno
1 / 3
Suzuki Baleno
2 / 3
Suzuki Baleno
3 / 3

В Африке хэтч Тойоты должен дебютировать до конца текущего года. А в 2021-м там, видимо, появится и сделанный из Vitara Brezza паркетник, и, возможно, тоже под другим именем. Что же касается клонов Toyota с эмблемами Suzuki, то такие машины будут продавать только в Европе и только в виде гибридов – следом за кроссовером Across представят перелицованный универсал Corolla (название своей версии «сарая» марка Suzuki пока не объявляла).

хэтчбек авторынок шпионские фото новинки бизнес Toyota Toyota Glanza Suzuki Suzuki Baleno

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Nissan Qashqai I с пробегом: вой подшипников и привередливая поршневая Кашкай первого поколения был отличным рациональным выбором, когда продавался новым. Впрочем, и сейчас, когда многим машинам уже перевалило за 10 лет, всё еще не так плохо. Кузов, если исключ... 223 1 0 26.08.2020
Статьи / Авто недели Почти как настоящий: стоит ли покупать Toyota Land Cruiser Prado 150 за 2 млн рублей? Prado – это автомобиль, который пережил и до сих пор переживает огромное количество насмешек не слишком обременённых интеллектом людей. Мол, «крузак» для нищих. Жаль, что с дивана экспертов... 14104 5 1 25.08.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать BMW X1 (E84) Х1 – это и кроссовер, и BMW. Такое сочетание поражает прямо в сердце. Правда, иногда траектория полёта такого сочетания резко меняется: ударив в сердце, оно бьёт по карману и выходит боком.... 2037 2 16 25.08.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 56945 7 158 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 45504 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 33079 5 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings