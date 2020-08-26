У хэтча Suzuki появился второй клон от Toyota: на рынок возвращается Starlet

Компании Toyota и Suzuki объявили о сотрудничестве еще несколько лет назад, один из его пунктов – «обмен» машинами. На данный момент Тойота «позаимствовала» у партнера две модели, обе пока доступны только в Индии, там же налажено производство: это хэтчбек Glanza (стартовал в 2019-м) и субкомпактный паркетник Urban Cruiser (дебютировал на днях, открыт прием заказов), то есть Suzuki Baleno и Vitara Brezza соответственно. Компания Suzuki, в свою очередь, готовится вывести на европейский рынок кроссовер Across, сделанный из RAV4 (выпуск наладят в Японии). Между тем, согласно договору между фирмами, клоны Suzuki с эмблемами Toyota «эксклюзивом» для Индии не будут – их также привезут в Африку. Первым на экспорт индийское предприятие Maruti Suzuki отправит хэтчбек, причем африканскую версию переименовали: у машин на снимках, оказавшихся в распоряжении издания GaadiWaadi, на багажной двери красуется шильдик Starlet.

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Отметим, в гамме Toyota уже была модель Starlet, ее выпускали с 1973 по 1999 годы (хэтч, а в 80-х еще был универсал), за это время она успела сменить пять поколений. Любопытно, что в последней генерации эта Тойота обзавелась «спортивным» вариантом с приставкой Glanza.



Нынешняя Glanza от исходного Suzuki Baleno отличается только эмблемами да радиаторной решеткой (хотя кросс Urban Cruiser точной копией Vitara Brezza не стал). Новую «пятидверку» Starlet для Африки пока сфотографировали лишь сзади, но, скорее всего, и для экспортной версии кроме имени ничего не изменилось. Длина Baleno/Glanza/Starlet равна 3995 мм, колесная база – 2520 мм. Объем багажника – 339 литров (по методике VDA).

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Индийцам Glanza предлагается в двух комплектациях, тогда как у Baleno их четыре – Тойота отказалась от самых дешевых. Видимо, так же компания поступит и со Starlet. В список оборудования хэтча для Африки наверняка войдут климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином и камера заднего вида.



В Индии Suzuki Baleno и Toyota Glanza делят один мотор на двоих: это бензиновый «атмосферник» 1.2 (83 л.с.), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Машины с МКП также могут иметь гибридный довесок в виде стартер-генератора (в этом случае мотор выдает 90 л.с.). Но с техникой африканского хэтча Starlet пока не все понятно. Дело в том, что, например, в ЮАР, исходный Suzuki Baleno оснащается «атмосферником» 1.4 мощностью 92 л.с., он работает в паре с 5МКП или четырехступенчатым «автоматом». То есть не исключено, что кое-где Starlet отрядили этот мотор.

Suzuki Baleno 1 / 3 Suzuki Baleno 2 / 3 Suzuki Baleno 3 / 3

В Африке хэтч Тойоты должен дебютировать до конца текущего года. А в 2021-м там, видимо, появится и сделанный из Vitara Brezza паркетник, и, возможно, тоже под другим именем. Что же касается клонов Toyota с эмблемами Suzuki, то такие машины будут продавать только в Европе и только в виде гибридов – следом за кроссовером Across представят перелицованный универсал Corolla (название своей версии «сарая» марка Suzuki пока не объявляла).

