Toyota RAV4 перевоплотился в новый кроссовер Suzuki. Но есть особенности

Компании Toyota и Suzuki сотрудничают уже несколько лет, а в прошлом году было объявлено о новом этапе партнерства: японцы решили обменяться силовыми установками и моделями. В том же 2019-м в Индии дебютировал первый продукт бейдж-инжиниринга – хэтчбек Toyota Glanza, то есть чуть модернизированный Suzuki Baleno. Теперь же пришла очередь Suzuki «позаимствовать» модель у Тойоты: встречаем кроссовер Across, который представляет собой переделанный RAV4. Новый паркетник будут продавать в Европе.

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Suzuki Across – это сплав двух Рафиков. Так, передняя часть у него от Toyota Wildlander, доступного только в Китае, в Suzuki лишь изменили радиаторную решетку (Wildlander в Поднебесной выпускает СП Тойоты и GAC, глобальный же RAV4 там производит СП Toyota и FAW). А вот корма – уже от «мирового» SUV. Внутри все братья повторяют друг друга, не считая эмблем Suzuki в салоне Across, конечно.



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В Suzuki изначально заявляли о том, что их кроссовер на базе RAV4 будет электрифицирован. В итоге за основу взяли подзаряжаемую гибридную версию, которая не так давно появилась у паркетника Тойоты, и это пока единственный вариант Across. Установка такая же, как у RAV4 PHV (название для Японии, в Штатах это RAV4 Prime): передние колеса вращают через электромеханический вариатор работающий по экономичному циклу Аткинсона «атмосферник» A25A-FXS 2.5 (177 л.с., 219 Нм) и электромотор мощностью 182 л.с. (270 Нм), на задней оси установлен отдельный электродвигатель (54 л.с., 121 Нм), а под полом салона расположена батарея емкостью 18,1 кВт*ч. Совокупная отдача – 306 л.с. Только на электротяге Suzuki Across сможет проехать 75 км (по циклу WLTP). Не исключено, что позже у паркетника Suzuki появится и «простая» гибридная модификация, без возможности подзарядки от электросети.



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Производство Across наладят в Японии на заводе Тойоты, который выпускает RAV4. В Европе новый кроссовер Suzuki стартует этой осенью, цены пока не объявлены. Отметим, подзаряжаемый гибрид Toyota RAV4 до Старого света пока не добрался.



Между тем скоро на европейском рынке должна появиться еще одна модель Suzuki на базе Тойоты – эмблемы поменяют у универсала Corolla, и это тоже будет гибрид. Сама Toyota также готовит к премьере вторую «заимствованную» у Suzuki модель – переделанный кроссовер Vitara Brezza, главным рынком для этого паркетника станет Индия.