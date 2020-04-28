Toyota Urban Cruiser может вернуться в виде переделанного кроссовера Suzuki

Компании Toyota и Suzuki объявили о сотрудничестве еще несколько лет назад, а в прошлом году рассказали о новых этапах партнерства: японцы решили обменяться силовыми установками и моделями. В том же 2019-м в Индии дебютировал первый продукт бейдж-инжиниринга – хэтчбек Toyota Glanza, то есть чуть модернизированный Suzuki Baleno. Второй же моделью Suzuki, которая перевоплотится в Тойоту, станет компактный кросс Vitara Brezza (длина – 3995 мм, колесная база – 2500 мм), его также сначала получат индийцы. Как сообщает издание Autocar India, для паркетника могут возродить имя Urban Cruiser.

Напомним, под названием Urban Cruiser в 2008-2014 годах Тойота продавала на некоторых рынках хэтчбек «в стиле SUV» (он же Ist второго поколения в Японии и Scion xD в Северной Штатах), модель делит «тележку» со старым Yaris. Vitara Brezza – это уже «традиционный» кроссовер, хотя он и базируется на платформе прежнего Suzuki Swift. Этот паркетник дебютировал в 2016-м, он разработан специально для Индии, там же его и налажено производство, за выпуск отвечает Maruti Suzuki («дочка» Suzuki). В начале 2020-го кросс Suzuki обновился, сменив дизель на бензиновый мотор.

Toyota Urban Cruiser’2008-2014 гг. 1 / 3 Toyota Urban Cruiser’2008-2014 гг. 2 / 3 Toyota Urban Cruiser’2008-2014 гг. 3 / 3

Индийские СМИ надеются, что внешне кроссовер Тойоты будет сильнее отличаться от исходной модели Suzuki, нежели хэтч Glanza от Baleno: помимо эмблем еще могут заменить оптику и радиаторную решетку. В салоне же, вероятно, появятся другие материалы отделки. А вот техника перейдет с Vitara Brezza. Актуальный паркетник Suzuki оснащается бензиновым «атмосферником» K15B 1.5 мощностью 105 л.с. (138 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Модель с АКП также бывает в виде «мягкого гибрида» со стартер-генератором. Привод же в любом случае только передний.



В Индии премьера Toyota Urban Cruiser (если, конечно, информация о возрожденном имени соответствует действительности) должна пройти уже в этом году. В будущем клоны Suzuki под маркой Тойоты планируют продавать и на других небогатых рынках — в частности, в Африке. До Европы такие модели не доберутся, зато там должны появиться Corolla и RAV4 с эмблемами Suzuki.

Актуальный кросс Maruti Suzuki Vitara Brezza 1 / 3 Актуальный кросс Maruti Suzuki Vitara Brezza 2 / 3 Актуальный кросс Maruti Suzuki Vitara Brezza 3 / 3

Между тем по итогам 2017-2019 гг. Vitara Brezza возглавляет рейтинг самых продаваемых SUV Индии, правда, в прошлом году победа далась паркетнику нелегко: спрос упал на 18% до 127 094 единиц. Хэтчбек Toyota Glanza там стартовал в июне, за полгода эта модель разошлась тиражом 17 946 экземпляров. Объем продаж «пятидверки» Maruti Suzuki Baleno в 2019-м составил 183 862 единицы (-13%). Тут следует отметить, что хэтч Тойоты доступен всего в двух комплектациях – средней и топовой. Кроссовер тоже, скорее всего, окажется дороже исходной Vitara Brezza.

