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  • Suzuki Celerio в новом поколении стал чуть богаче и дороже – теперь от 480 000 рублей

Suzuki Celerio в новом поколении стал чуть богаче и дороже – теперь от 480 000 рублей

10.11.2021 109 0 0

Хэтчбек сменил мотор, также модель увеличилась в размерах, но частично. Первыми новинку получат индийцы, затем компакт доберется и до других рынков.

 

Маленькая «пятидверка» Celerio в гамме Suzuki появилась в 2014 году, скромный рестайлинг она пережила в 2017-м. Хэтч изначально задумывался как глобальный, его продавали, в том числе, и в Европе. Однако европейцам компакт не приглянулся, так что он уже покинул этот регион. Главным же рынком для Celerio остается Индия, где и расположена основная производственная площадка: за выпуск отвечает Maruti Suzuki. Прием заказов на хэтчбек второго поколения местные дилеры открыли еще на прошлой неделе, но лишь сегодня провели полноценную презентацию.

Синяя машина — новый Suzuki Celerio, красная — модель предыдущего поколения
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Синяя машина — новый Suzuki Celerio, красная — модель предыдущего поколения
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Синяя машина — новый Suzuki Celerio, красная — модель предыдущего поколения
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Синяя машина — новый Suzuki Celerio, красная — модель предыдущего поколения
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В основе нового Celerio лежит «тележка» Heartect, на которой построены почти все последние модели Suzuki. У хэтча – полузависимая задняя подвеска и барабанные задние тормоза. Длина осталась прежней – 3695 мм, высота урезана на 5 мм до 1555 мм, зато в ширину хэтчбек прибавил 55 мм (теперь 1655 мм), а колесная база выросла на 10 мм – до 2435 мм. Дорогим версиям теперь положены 15-дюймовые колеса (у предыдущего Celerio – 14”, независимо от комплектации). Объем багажника – 313 литров вместо 235 литров у предшественника.

Во втором поколении хэтчбек лишился почти всех «острых» граней, у него отныне «округлый» дизайн: «плавными» сделали не только оптику, но также бамперы и радиаторную решетку. Современный плавник модели не достался – антенна по-прежнему торчит спереди.

В салоне – новые передняя панель и рычаг коробки. Климат-контроль и камера заднего вида не появились (вместо «климата» — кондиционер, он установлен по умолчанию), зато Suzuki Celerio наконец-то обрел мультимедийную систему с сенсорным экраном, пусть он и небольшой (7 дюймов; у предшественника была обычная «магнитола», да и то не во всех комплектациях). Кроме того, «второй» хэтч уже «в базе» имеет две подушки безопасности, тогда как прежде за пассажирский «эйрбэг» нужно было доплачивать. Ну и топ-версия еще получила кнопку запуска двигателя.

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Suzuki Celerio оснащается новым трехцилиндровым бензиновым «атмосферником» K10C 1.0, который, вопреки ожиданиям, не стал мощнее «тройки» K10B. Напротив, отдача чуть меньше: теперь 67 л.с. и 89 Нм вместо 68 л.с. и 90 Нм. Двигатель по-прежнему работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. Также у «второго» Celerio есть система старт-стоп и система удержания на подъеме (последняя предусмотрена для машин с «роботом»).

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Цены выросли: если еще летом предшественник стоил от 465 700 рупий (около 448 000 рублей по актуальному курсу), то за базовый новый Suzuki Celerio просят 499 000 рупий (480 000 рублей). Топовый хэтч второго поколения обойдется в 694 000 рупий (668 000 рублей).

Глобальный офис Suzuki объявил, что новый Celerio также появится в странах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В Европу компакт не вернется.

Между тем у предыдущего Celerio еще была кросс-версия, а вот получит ли «внедорожный» обвес новый хэтчбек – пока неизвестно

хэтчбек Индия авторынок новинки Suzuki

 

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