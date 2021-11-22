Новый паркетник Suzuki Vitara Brezza почти готов: фото без камуфляжа

Небольшой кроссовер заметно преобразился снаружи и внутри. Кроме того, модель, возможно, сменила имя. А вот платформа, по предварительным данным, прежняя.

Несколько дней назад в Сеть выложили снимки замаскированного паркетника Vitara Brezza, пойманного на индийских дорогах. Тогда мы предположили, что компания Maruti Suzuki («дочка» Suzuki, именно она отвечает за выпуск кросса в Индии) лишь приступила к испытаниям кросса, который будут позиционировать то ли в качестве рестайлинговой модели, то ли как SUV второго поколения. Но оказалось, что такой кроссовер уже почти готов: фото без какого-либо камуфляжа появились на YouTube-канале eXtreme Media.

1 / 2 2 / 2

Как и ожидалось, паркетник сменил имидж, дизайн получился «более взрослым». Фары теперь «изломанные», вдобавок они слились с новой же радиаторной решеткой. Фонари вытянулись, а задний номерной знак перенесли чуть ниже, но он по-прежнему расположен на багажной двери. Также заменили бамперы и капот. А еще с кормы убрали надпись Vitara – там красуется только Brezza. То есть не исключено, что Maruti Suzuki решила отказаться от «приставки».



Внутри кроссовер тоже преобразился, тут новые передняя панель, «приборка» и мультимедийная система с отдельно стоящим – и довольно массивным – тачскрином. Наконец-то появился люк, хотя у многих конкурентов уже давно имеется панорамная крыша.

Прежде некоторые местные СМИ писали, что кроссовер переедет на платформу Heartect, но теперь считается, что он сохранил «тележку» Global C. При этом длина SUV, вероятно, все так же составляет 3995 мм, ведь машинам длиной менее четырех метров в Индии положены налоговые льготы.



По неофициальным данным, паркетник Suzuki Vitara Brezza (или просто Brezza) по-прежнему будет доступен с безальтернативным «атмосферником» K15B 1.5 (модель сменила дизель на этот движок после предыдущего рестайлинга). На актуальном SUV он выдает 105 л.с., двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». У нынешней модели исключительно передний привод, у кросса с новым дизайном полноприводных версий тоже наверняка нет, ведь в Индии они спросом все равно не пользуются.

Suzuki Vitara Brezza первого поколения 1 / 4 Suzuki Vitara Brezza первого поколения 2 / 4 Suzuki Vitara Brezza первого поколения 3 / 4 Suzuki Vitara Brezza первого поколения 4 / 4

В продаже преобразившийся кроссовер ждут весной-летом 2022 года, но премьеру он, вероятно, справит раньше. Кстати, у Suzuki Vitara Brezza есть близнец от Тойоты, для которого возродили имя Urban Cruiser. Этот паркетник, очевидно, тоже ждет рестайлинг (ну или смена поколений).



Между тем Suzuki готовит еще несколько новинок, среди них – кроссовер SX4 S-Cross третьей генерации (дебютирует 25 ноября) и модернизированный хэтчбек Baleno.