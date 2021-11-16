Новый кроссовер Suzuki Vitara Brezza: начались дорожные испытания

Компактный паркетник преобразится как снаружи, так и внутри. Платформа же, согласно свежим данным, останется прежней, двигатель тоже менять вроде бы не планируют.

Кроссовер Vitara Brezza длиной 3995 мм дебютировал в 2016-м, рестайлинг он пережил в прошлом году. Модель изначально была заявлена в качестве эксклюзива для Индии, там же налажено ее производство, за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki («дочка» Suzuki). Впрочем, затем паркетник все же выбрался за пределы этой страны – сегодня его также продают в ЮАР. Но главным рынком для Vitara Brezza, разумеется, остается Индия. В 2017-2019 гг. там она возглавляла рейтинг самых популярных SUV. А вот по итогам 2020-го у паркетника уже третья строчка (83 666 шт.,-34%), его оттеснили Kia Seltos (96 932 шт., стартовал летом 2019-го) и Hyundai Creta (96 989 шт., -3%). И вот Brezza вновь рвется в бой: на подходе свежий кросс.

Вообще, считалось, что преобразившийся паркетник Suzuki раскроется в конце текущего года, однако производитель только-только приступил к дорожным испытаниям, фото замаскированных прототипов опубликовало местное издание Rushlane. Теперь местные профильные медиа пишут, что кроссовер справит премьеру в середине 2022-го. Также индийцы больше не уверены в том, что Vitara Brezza сменит нынешнюю «тележку» Global C на платформу Heartect. Хотя компания все равно может позиционировать такой паркетник не как рестайлинговый, а как модель второго поколения.

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Из-за плотного камуфляжа оценить дизайн пока невозможно. Не исключено, что внешне Vitara Brezza будет перекликаться с обновленным хэтчем Suzuki Baleno (его должны представить в этом году). То есть паркетнику могут достаться фары с «прищуром» и раздавшаяся вширь радиаторная решетка. При этом сам кросс вряд ли вытянется, ведь в Индии машинам длиной до четырех метров положены налоговые льготы. Внутри общим с Baleno, вероятно, окажется «парящий» тачскрин мультимедийной системы.



Актуальный кросс Maruti Suzuki Vitara Brezza 1 / 4 Актуальный кросс Maruti Suzuki Vitara Brezza 2 / 4 Актуальный кросс Maruti Suzuki Vitara Brezza 3 / 4 Актуальный кросс Maruti Suzuki Vitara Brezza 4 / 4

Прежде индийские СМИ прочили Vitara Brezza возвращение дизеля (на бензиновый мотор паркетник перешел после прошлогоднего рестайлинга), но теперь о двигателе на «тяжелом» топливе не вспоминают: мол, модель все так же будет доступна с безальтернативным «атмосферником» K15B 1.5 (на актуальном SUV он выдает 105 л.с.), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Полного привода у нынешнего кроссовера нет, новый тоже наверняка предложат только в переднеприводном исполнении.



Напомним, в Индии и Африке у Suzuki Vitara Brezza есть близнец от Тойоты, для которого возродили имя Urban Cruiser. Этот паркетник тоже ждет рестайлинг (ну или смена поколений).

Тем временем Suzuki готовит премьеру и для Европы: уже через несколько дней дебютирует кроссовер SX4 S-Cross третьей генерации.