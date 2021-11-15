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  • Новый Suzuki SX4 застукали без камуфляжа: кроссовер заметно преобразился внешне

Новый Suzuki SX4 застукали без камуфляжа: кроссовер заметно преобразился внешне

15.11.2021 5547 2 3

В Европе паркетник, как и прежде, будет гибридом, но пока неизвестно, сохранил ли он технику предшественника. До премьеры осталось немного.

 

Несколько дней назад европейские офисы Suzuki один за другим опубликовали тизер некой новой модели. Название официально до сих пор так и не объявлено, однако еще раньше – в октябре – глава испанского подразделения марки в одном из своих интервью рассказал, что компания готовит к дебюту свежий паркетник SX4 S-Cross (у нас нынешний компакт зовется просто SX4), причем речь о новом, уже третьем поколении. Что же, это действительно S-Cross: снимки кроссовера без лоскутка камуфляжа появились в соцсетях сообщества Suzuki Garage. Судя по всему, фото были сделаны в Венгрии, где и налажено производство модели для Старого Света.

Паркетник сменил имидж, дизайн получился более «взрослым»: модели достались довольно узкие фары, радиаторная решетка стала больше и лишилась вертикальных клиньев (вместо них – хромированная перемычка), а задние фонари теперь объединены между собой черной плашкой с блестящей полоской. На данный момент неизвестно, изменились ли габариты (длина предыдущего SX4 равна 4300 мм, колесная база – 2600 мм). Салон тоже еще не засвечен.

В Европе новый SX4 S-Cross точно будет гибридом, однако пока нет информации о том, сохранил ли кросс технику предшественника. «Второй» паркетник в Старом Свете предложен с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 BoosterJet, у которой есть гибридный довесок. Привод – передний или полный.

Полноценную премьеру свежий кроссовер справит уже 25 ноября.

Напомним, Suzuki SX4 второго поколения в строю с 2013 года, рестайлинг он пережил в 2016-м. В Европе паркетник хитом продаж не назовешь, но, тем не менее, в этом году он там в «плюсе»: согласно статистике JATO Dynamics, с января по сентябрь реализовано около 19 500 кроссов Suzuki, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Например, сопоставимый по размерам, но более яркий кроссовер Suzuki Vitara за девять месяцев разошелся по Старому Свету тиражом 49 600 экземпляров (+36%), Renault Captur за указанный период обрел почти 125 000 владельцев (нулевая динамика), а результат Peugeot 2008 – свыше 141 000 единиц (+36%).

Прежний Suzuki SX4 S-Cross
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Прежний Suzuki SX4 S-Cross
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Прежний Suzuki SX4 S-Cross
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Между тем последними европейскими новинками Suzuki были перелицованные Тойоты: в прошлом году дебютировали кроссовер Across и универсал Swace, то есть чуть переделанные Toyota RAV4 и Corolla.

В России клоны Тойоты от Suzuki не представлены, их к нам привозить не собираются. А вот новый SX4 до нас, скорее всего, доберется. Нынешний кросс в РФ доступен с тем же турбомотором 1.4, но без надстройки, вдобавок модель можно купить с «атмосферником» 1.6. На российском рынке Suzuki SX4 тоже в «плюсе»: по данным местного офиса марки, с января по ноябрь текущего года реализовано 1383 автомобиля, что на 37% больше, чем годом ранее.

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2 комментария
15.11.2021 14:04
Роберт Батрутдинов

Было бы интересно посмотреть на новый SX4, тем более гибридный. Думаю, что новый SX4 имеет все шансы стать хитом продаж. Учитывая тот факт, что прошлый SX4 был весьма не плох, надёжный, динамичный, да и с бездорожьем он справлялся на ура.

15.11.2021 19:36
RFR 17

Зачет...Нормальный ценник ему, и пойдет на УРА....Качество у Сузуки на высоте, это не китайские консервы...

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