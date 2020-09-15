Универсал Suzuki Swace: вторая «заимствованная» у Тойоты модель (донором стала Corolla)

Сделанная из Короллы «пятидверка» Suzuki предназначена для европейского рынка. Там модель предложат в виде гибрида, причем для новинки заявлена только младшая версия на основе мотора 1.8.

В прошлом году компании Toyota и Suzuki объявили о новом этапе своего партнерства: японцы решили обменяться силовыми установками и моделями. Первый продукт бейдж-инжиниринга представили в том же 2019-м – в Индии начали продавать хэтч Toyota Glanza, то есть близнеца Suzuki Baleno. В июле этого года для Европы анонсировали кроссовер Suzuki Across, он же переделанный RAV4, а месяц спустя – опять же в Индии – появился субкомпактный паркетник Toyota Urban Cruiser, в него превратили Suzuki Vitara Brezza. Теперь снова очередь Suzuki: на этот раз марка «позаимствовала» у Тойоты универсал Corolla, такой «сарай» назвали Swace, как и Across, он положен европейцам.

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Если хэтчбек Toyota Glanza от Suzuki Baleno отличается только эмблемами, то другие модели в плане внешности постарались развести. И пусть кардинально дизайн менять не стали, но точными копиями друг друга ни Across и RAV4, ни Vitara Brezza и Urban Cruiser все же не являются. Аналогичным образом поступили и с Swace. Так, для универсала Suzuki центральный воздухозаборник «перевернули», плюс прямо на него вынесли массивный пластиковый «брус», на который крепится номерной знак (у европейской Corolla Touring Sports эта вставка прячется за «сеткой» решетки). «Клюв» исчез, вместо него – черный вкладыш. Длина Suzuki Swace равна 4655 мм, что на 5 мм больше, чем у «старосветской» версии Тойоты, колесная база не изменилась (2700 мм).



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Внутри «сарай» Suzuki полностью повторил исходную Corolla, разумеется, за исключением эмблем. Объем багажника – те же 596 литров (по методике VDA). Для Swace предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, помощи при выезде с парковки задним ходом и мониторинга «слепых» зон.

Компания Suzuki изначально заявляла о том, что «заимствованные» у Тойоты модели будут электрифицированы. Паркетник Across в Европе предложат в виде топового 306-сильного подзаряжаемого гибрида с установкой на основе «атмосферника» A25A-FXS 2.5. А вот универсалу Swace из двух доступных для «старосветской» Короллы гибридных версий досталась младшая – с бензиновым мотором 2ZR-FXE 1.8 (98 л.с.), 72-сильным электродвигателем, батареей емкостью 3,6 кВт*ч и электромеханическим вариатором. Совокупная отдача такого «сарая» — 122 л.с. Напомним, европейцы также могут приобрести 180-сильную гибридную Toyota Corolla Touring Sports с установкой на базе двухлитрового двигателя M20A-FXS.

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На европейский рынок Suzuki Swace выйдет грядущей зимой, в других регионах универсал не появится. Тойота же будет продавать сделанные из Suzuki модели за пределами Индии. Так, Baleno недавно появился еще и в Африке, правда с другим именем – Starlet вместо Glanza.

