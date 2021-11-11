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  • Suzuki анонсировала премьеру для Европы: скорее всего, это новый SX4

Suzuki анонсировала премьеру для Европы: скорее всего, это новый SX4

11.11.2021 155 0 0

В Сети появился тизер некой новинки японской марки. Имя официально еще не объявлено, но представители европейских офисов компании, по сути, его уже раскрыли.

 

Тизер неназванной пока модели Suzuki выложили на страницах в соцсетях сразу несколько «старосветских» подразделений, а некоторые даже анонсировали премьеру на своих сайтах. Итальянский офис уточняет: машину раскроют через две недели, то есть презентация намечена на 25 ноября. И это вся официальная информация на данный момент. Впрочем, есть одна перспективная версия. Так, еще в прошлом месяце в одном из своих интервью глава испанского отделения Suzuki сообщил, что в конце ноября компания собирается представить новый кроссовер S-Cross (в России модель зовется SX4, а кое-где у нее двойное имя – SX4 S-Cross), причем речь о следующем, третьем поколении. К слову, на то, что именно этот паркетник преобразится, намекнул и греческий сайт Suzuki, поместивший на свою собственную картинку с силуэтом модели слово Cross.

Анонс греческого подразделения Suzuki

Напомним, «второй» паркетник в строю с 2013 года, рестайлинг он пережил в 2016-м. В Европе модель звезд с неба не хватает, хотя в этом году продажи в «плюсе»: согласно статистике JATO Dynamics, с января по сентябрь (более свежих данных пока нет) там реализовано около 19 500 паркетников Suzuki, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Для сравнения, сопоставимый по размерам, но более яркий кроссовер Suzuki Vitara за девять месяцев разошелся по Старому Свету тиражом 49 600 экземпляров (+36%), Renault Captur за указанный период там обрел почти  125 000 владельцев (нулевая динамика), а результат Peugeot 2008 – свыше 141 000 единиц (+36%).

Европейцам актуальный SX4 S-Cross доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 BoosterJet, у которой есть гибридный довесок. Привод – передний или полный. Неизвестно, получил ли кроссовер следующего поколения новый двигатель, но в «зеленеющей» Европе модель, очевидно, тоже будет гибридом (полноценные «электрички» марки пока только в планах).

Напомним, последними европейскими премьерами Suzuki были… не совсем Suzuki: в прошлом году там стартовали кроссовер Across и универсал Swace, то есть чуть переделанные Toyota RAV4 и Corolla.

Актуальный Suzuki SX4 S-Cross
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Актуальный Suzuki SX4 S-Cross
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Актуальный Suzuki SX4 S-Cross
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Актуальный Suzuki SX4 S-Cross
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В Россию перелицованные Тойоты компания Suzuki привозить не собирается, а вот новый SX4 до нас, скорее всего, доберется. Нынешний паркетник в РФ представлен с тем же турбомотором 1.4, но без надстройки, вдобавок модель можно купить с «атмосферником» 1.6. В нашей стране Suzuki SX4 также в «плюсе»: по данным местного офиса марки, с января по ноябрь текущего года реализовано 1383 автомобиля, что на 37% больше, чем годом ранее. Цена сегодня – от 1 749 000 рублей.

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