Уступивший Крете и Seltos кросс Suzuki Vitara Brezza может сменить поколение уже в этом году

Кроссовер Vitara Brezza длиной 3995 мм дебютировал в 2016 году, он был создан специально для Индии, там же налажено производство – машины выпускает компания Maruti Suzuki («дочка» Suzuki). В 2017-2019 гг. модель возглавляла список самых продаваемых SUV этой страны, но по итогам 2020-го у нее лишь третья строчка: реализовано 83 666 штук, что на 34% меньше по сравнению с предыдущим годом. Лидером же среди кроссоверов на индийском рынке стала Hyundai Creta (там она сменила поколение в 2020-м), которая разошлась тиражом в 96 989 экземпляров (-3%), а второе место у родственного Kia Seltos, причем последний отстал от Креты всего на 57 штук (продано 96 932 ед., в Индии этот кросс стартовал в августе 2019-го).

Впрочем, результат у Vitara Brezza все равно очень неплохой, учитывая то, что после прошлогоднего рестайлинга она сменила дизель, столь любимый индийцами, на бензиновый мотор, тогда как у конкурентов двигатель на «тяжелом» топливе имеется, да и бензиновая линейка у «корейцев» шире. И вот на подходе кросс Maruti Suzuki второй генерации: по данным Autocar India, такую модель могут представить под конец текущего года. При этом издание не исключает возвращение дизельного двигателя. Но обо все по порядку.

Maruti Suzuki Vitara Brezza первого поколения после прошлогоднего рестайлинга 1 / 2 Maruti Suzuki Vitara Brezza первого поколения после прошлогоднего рестайлинга 2 / 2

Как сообщает Autocar, в основу «второй» Vitara Brezza ляжет платформа Heartect, на которой построены все последние Suzuki (кросс первого поколения базируется на «тележке» старого Swift). Эта платформа позволит внедрить новые системы безопасности, но какие именно – не уточняется. К слову, в арсенале даже самой дорогой нынешней Brezza значатся только два «эйрбэга», еще есть круиз-контроль и камера заднего вида.



Что же касается дизайна, то, по информации издания, паркетник получит «смелую» радиаторную решетку и «острые на вид светодиоды» (очевидно, речь о головной оптике). Длина же, скорее всего, по-прежнему не будет превышать четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы.

Maruti Suzuki Vitara Brezza первого поколения после прошлогоднего рестайлинга

Ожидается, что Vitara Brezza сохранит бензиновый «атмосферник» K15B 1.5, на актуальной модели он выдает 105 л.с. При этом Autocar также прочит кроссу модернизированную «мягкогибридную» систему – мол, с ней кроссовер станет еще экономичнее. А теперь про дизель: индийцы пишут, что паркетнику может достаться полуторалитровый двигатель, правда, мощность пока не раскрывается. Напомним, у дореформенной Brezza был 90-сильный турбодизель 1.3, бензиновым мотором его заменили, так как Индия перешла на новые эконормы BS6 (аналог Евро 6), а довести до них прежний дизельный двигатель было бы слишком дорого. На дизель 1.5 средства, видимо, нашлись. Полного привода у нынешней Vitara Brezza нет, новый кросс тоже, скорее всего, предложат только в переднеприводном исполнении, так как версии 4x4 на индийском рынке спросом не пользуются.



Между тем у паркетника Maruti Suzuki первого поколения в Индии еще есть близнец от Toyota – для него возродили имя Urban Cruiser. Модель Тойоты стартовала лишь во второй половине прошлого года, так что если она и сменит поколение, то, вероятно, уже в 2022-м