Suzuki Jimny всё-таки растянут и сделают из него индийский бестселлер

Бодрый старт продаж на индийском рынке рамного внедорожника Mahindra Thar нового поколения заставил активизироваться самую популярную в этой стране марку — Maruti Suzuki. По данным местных СМИ, в следующем году она запустит в продажу 5-дверную версию Jimny. Цена будет очень привлекательной.

Maruti Suzuki контролирует 50% индийского рынка: в одном только сентябре она, по данным ресурса autopunditz.com, реализовала 147 912 автомобилей, тогда как производитель №2 в Индии, Hyundai, продал 50 313 машин, Tata – 21 200, Kia – 18 676, Mahindra — 14 664.

Удивительно, но в продуктовой линейке Maruti Suzuki сейчас нет полноценного внедорожника — только кроссоверы, а между тем именно внедорожник Mahindra Thar, поступивший в продажу в октябре, метит в лидеры сегмента SUV – дилеры не успевают обрабатывать заказы.

Maruti Suzuki Gypsy

До 2017 года Maruti Suzuki выпускала в Индии внедорожник Gypsy – удлинённую трёхдверку на базе Jimny позапрошлого поколения. Замену Gypsy пока так и не предложили, хотя слухи о растянутом Jimny актуального четвёртого поколения циркулируют в Сети с весны вместе с фотографией прототипа

По свежим данным журнала GaadiWaadi, Maruti Suzuki действительно готовится начать производство локальной версии Jimny в 5-дверном кузове. Полноценное заднее сиденье и довольно вместительный багажник позволят индийскому Jimny стать достойным конкурентом Mahindra Thar и Force Gurkha, при этом цена будет в полтора-два раза меньше, чем на Jimny японского производства, то есть базовая версия будет стоить около миллиона рупий (1,1 млн рублей в переводе по текущему курсу). Двигатель будет местной сборки — 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» K15B с отдачей в 105 л.с. и 138 Нм.

Часть выпущенных в Индии 5-дверных Jimny пойдёт на экспорт — скорее всего, в Новую Зеландию и Австралию. О перспективах появления 5-дверного Jimny в России пока ничего неизвестно. Стандартная трёхдверка с января по сентябрь разошлась у нас тиражом 671 шт.

Добавим, что в Европе из-за специфики местного экологического законодательства Suzuki Jimny превратился в грузовой автомобиль, а в Новой Зеландии с весны этого года Jimny предлагается в версии пикап.

