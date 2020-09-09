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Suzuki Jimny стал грузовиком, чтобы выжить в Европе

09.09.2020 286 0 0

Компания Suzuki представила в Европе двухместную коммерческую версию внедорожника Jimny, которая теперь является единственно доступной. Пассажирская четырёхместная версия пала жертвой местного экологического законодательства.

 

Ещё в начале года мы рассказывали о том, что Suzuki готовится превратить новый Jimny в коммерческую модель класса N1, чтобы совсем не убирать внедорожник с европейского рынка, и вот результат. Трансформация в фургончик обошлась малой кровью: задние сиденья демонтированы, а за передними установлена сетчатая перегородка, задние окна и окно багажной двери сохранены. Объём грузового отсека составляет 863 л, что на 33 л больше, чем у обычного Jimny со сложенными задними сиденьями. Грузоподъёмность — 345 кг.

По «железу» грузовой Jimny ничем не отличается от пассажирского: то есть это полноценный внедорожник с понижающей передачей в раздаточной коробке, но 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» (102 л.с., 130 Нм) теперь сочетается только с 5-ступенчатой МКП, то есть 4-ступенчатый «автомат» более не доступен. Максимальная скорость — 145 км/ч.

Цены и комплектации пока не объявлены, но, скорее всего, грузовой Jimny лишился некоторых легковых опций — например, вряд ли в стоке можно получить литые, а не штампованные колёса.

Пассажирский Jimny полностью исчез из продажи в Европе в июле: наличие модели на некоторых потребительских сайтах (например, на немецком) не должно вводить в заблуждение — конфигуратор не работает, оформить заказ нельзя. По данным журнала Autocar, тираж коммерческой версии в течение следующего года будет ограниченным, то есть всем желающим может не хватить.

Ограничения, очевидно, опять связаны с экологией: грузовой Jimny выбрасывает 174 грамм СО2 на километр пробега при нормативе 147 г/км для лёгких коммерческих автомобилей. Для легковушек, напомним, ограничение со следующего года ещё строже — 95 г/км, но это декларируемый Евросоюзом общий целевой показатель, а конкретный объём разрешённых выбросов СОвычисляется для каждого крупного автопроизводителя индивидуально по формуле, о чём мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Suzuki, по данным ресурса CarSalesBase, в прошлом году реализовала в Европе 260 383 автомобиля, то есть не относится к крупным производителем (для этого нужно продавать более 300 тысяч машин в год), а, значит требования к ней по части выбросов СО2 мягче: необходимо уменьшить их на 47% относительно показателя 2007 года. То есть несмотря на отсутствие в модельной линейке plug-in гибридов и электромобилей Suzuki останется на европейском рынке, но ей нужно избавиться от наиболее токсичных моделей и не продавать более 300 тысяч машин в год, чтобы не напороться на штраф: 95 евро с каждой проданной машины за каждый лишний грамм СО2 на километр пробега.

Розеточный гибрид в европейской линейке Suzuki, кстати, скоро появится — это кроссовер Across, являющийся клоном Toyota RAV4, а вот когда ждать первый электромобиль Suzuki, пока неизвестно, но, скорее всего, он тоже будет клоном «чужой» модели.

Что до России, то у нас пассажирский Suzuki Jimny остаётся: за первую половину этого года он нашёл 323 покупателя. Актуальный диапазон цен — от 1 639 000 до 1 849 000 рублей.

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