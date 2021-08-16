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  • Кроссовер Mahindra XUV700: бензин или дизель и «премиальная» Крета в конкурентах

Кроссовер Mahindra XUV700: бензин или дизель и «премиальная» Крета в конкурентах

16.08.2021 206 0 0

«Семисотый» первым примерил новую эмблему индийской компании. Также модель отличилась довольно внушительным списком доступного оборудования.

 

В камуфляже этот паркетник Махиндры начал попадаться шпионам с 2019-го, и до весны текущего года считалось, что индийская фирма готовит к премьере XUV500 второго поколения («пятисотый» встрою с 2011-го). Но нет, производитель решил позиционировать свежий SUV в качестве отдельной модели, которой присвоили индекс XUV700. После серии тизеров компания, наконец, представила кросс официально. Более того, на родине уже открыли прием предварительных заказов, правда, полный прайс-лист опубликуют ближе к старту «живых» продаж, который намечен на осень. Ну а XUV500, видимо, скоро покинет рынок.

Объявлено, что в основе Mahindra XUV700 лежит новая платформа, при этом, как и «пятисотый», кросс имеет несущий кузов и независимую заднюю подвеску. Длина свежего SUV равна 4695 мм, что на 110 мм больше по сравнению с уходящим XUV500. Колесная база выросла на 50 мм до 2750 мм, высота, напротив, урезана на 30 мм до 1755 мм. Ширина не изменилась – 1890 мм.

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XUV700 стал первым кроссовером Mahindra с новой эмблемой: это вовсе не бабочка, а Twin Peaks (привет поклонникам культового сериала Дэвида Линча), то есть вершины-близнецы, которые символизируют «амбиции и способность идти навстречу новым вызовам». Логотип придумали специально для SUV, позже на него перейдут и остальные модели марки, а вот коммерческий транспорт Mahindra останется с прежней эмблемой.

«Семисотый» получил светодиодную головную оптику в стиле Renault (со «скобами» ходовых огней, однако у «индийца» эти «отростки» получились более внушительными), массивную радиаторную решетку с вертикальными клиньями и выдвижные ручки дверей. Любопытно, что, как и у XUV500, у его преемника есть изгиб на подоконной линии в районе кормы.

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Главная «фишка» внутри XUV700 – единое табло. У базового кроссовера приборы нарисованы на дисплее диагональю 7 дюймов, а тачскрин мультимедийной системы – диагональю 8 дюймов. У дорогих версий оба экрана диагональю 10,25 дюйма. Управлять мультимедиа еще можно голосом или шайбой, расположенной на центральном тоннеле. Также топовому кроссу положены двухзонный климат-контроль, семь подушек безопасности, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк в крыше (его тоже можно открыть или закрыть, отдав команду голосом), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе, автоматического переключения света фар, распознавания дорожных знаков и мониторинга состояния водителя. Новый кроссовер предложат с пяти- или семиместным салоном.

Mahindra XUV700 будет доступен с бензиновым или дизельным моторами. Первый двигатель – это «турбочетверка» mStallion 2.0, выдающая 200 л.с. и 385 Нм. У турбодизеля mHawk 2.2 два варианта мощности – 155 или 185 л.с. (360 и 420/450 Нм, зависит от коробки). Бензиновый турбомотор и старший дизель сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», базовый турбодизель работает в паре только с 6МКП. Для XUV700 предусмотрен полный привод. Кроме того, у дизельного кроссовера есть система выбора режимов движения. XUV500 сегодня можно купить лишь со 155-сильным дизельным движком.

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Как уже упоминалось выше, полный прайс-лист Махиндра опубликует позже, ну а пока известны цены четырех версий – все они пятиместные и укомплектованы «механикой». Самый доступный XUV700 – комплектация MX – с бензиновым мотором стоит 1 199 000 рупий (около 1 187 000 рублей по актуальному курсу), с дизелем – 1 249 000 рупий (1 237 000 рублей). Бензиновый SUV в комплектациях AX3 и AX5 обойдется в 1 399 000 и 1 499 000 рупий (1 385 000 и 1 484 000 рублей соответственно). Для сравнения, за XUV500 сегодня просят минимум 1 422 850 рупий (1 409 000 рублей).

Одними из главных конкурентов пятиместного «семисотого» являются Tata Harrier (от 1 439 900 рупий или 1 426 000 рублей) и Hyundai Creta (от 1 016 000 рупий или 1 006 000 рублей). Семиместный Mahindra XUV700 попробует переманить покупателей у Tata Safari (1 499 400 рупий или 1 485 000 рублей) и Hyundai Alcazar (так в Индии зовется трехрядная Creta, там Альказар считается «премиумом»; от 1 630 300 рупий или 1 614 000 рублей).

Новый паркетник Махиндры наверняка отправят на экспорт, ведь XUV500 продают, в том числе, и в Европе.

Между тем у XUV700 еще должен был появиться брат от Ford, но Махиндра и американский концерн отказались от СП, так что этот проект, скорее всего, останется нереализованным.

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