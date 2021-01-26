Разжалованный из внедорожников в кроссоверы Safari оказался не сильно богаче «другого» Harrier

Индийская Tata Motors полностью раскрыла свой трехрядный паркетник, в гамме компании он займет позицию флагмана. На деле SUV представляет собой удлиненную версию модели, которую вот уже год как продают на родине.

Под именем Safari в Индии в 1998-2019 гг. выпускали рамный внедорожник (в 2012-м он пережил рестайлинг, получив приставку Storme), предлагавшийся с полным приводом. Теперь же так зовется трехрядный кроссовер. К слову, свое название этот паркетник меняет в третий раз: в виде концепта Buzzard его показали еще в 2019-м, а предсерийный вариант, дебютировавший в прошлом году, был Gravitas. Более того, именно последнее имя красовалось на корме застуканного не так давно фотошпионами конвейерного кросса. Впрочем, Тату можно понять: в ковидные времена хорошо знакомое индийцам имя привлечет больше внимания.

Совершенно новым паркетник Safari назвать нельзя, ведь это удлиненный вариант стартовавшего в 2019-м Tata Harrier. Обе модели построены на платформе OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) – так Tata обозначила удешевленную версию «тележки» D8 от Jaguar Land Rover (индийцы владеют британской фирмой; на оригинальной платформе базируется, например, прежний Land Rover Discovery Sport). Внешне от брата растянутый кросс отличается радиаторной решеткой и задним бампером, блоки фар у него имеют хромированную окантовку вместо глянцевой, еще заменили багажную дверь, окошки в задних стойках сделали крупнее, а на крыше установили рейлинги.

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У Safari на 63 мм увеличен задний свес, длина этого кросса составляет 4661 мм. Благодаря рейлингам, высота по сравнению с Harrier выросла на 80 мм до 1786 мм. Ширина и колесная база у машин совпадают – 1894 и 2741 мм соответственно.



Внутри растянутый SUV практически полностью повторил исходник, если не считать иных материалов отделки и, конечно, третьего ряда. Во всех версиях Safari имеет семь мест, а для топовых комплектаций можно выбрать шестиместный салон – с двумя отдельным креслами во втором ряду. Минимальный объем багажника производитель не указал (у Harrier – 425 литров).

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Двигатель тоже один на двоих – 170-сильный турбодизель Kryotec 2.0 (он же Multijet II от FCA, так как мотор от JLR оказался слишком дорогим), который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом» (АКП – от Hyundai). Привод у и Safari, и у Harrier только передний, но при этом в Tata отметили, что платформа OMEGA Arc позволяет внедрить полный привод, то есть позже удлиненный кросс вполне может обзавестись версией 4x4.



Как и Harrier, паркетник Safari предложен в шести комплектациях. Самое главное отличие от пятиместного паркетника заключается в том, что уже в «базе» у трехрядного SUV дисковые тормоза «по кругу», тогда как у Harrier задние – всегда барабанные. Кроме того, начиная с третьего по старшинству варианта исполнения, у Tata Safari появляются 18-дюймовые колеса, которые для «короткого» кросса не предусмотрены в принципе (только 16 или 17”). В остальном же оборудование совпадает.

Кроссовер Tata Safari

В арсенале самого дешевого Safari значатся: светодиодные ходовые огни, пара подушек безопасности, ABS+EBD, ESP, задний парктроник, система помощи на подъеме. Топовому трехрядному кроссоверу положены круиз-контроль, мультимедийная система с планшетом диагональю 8,8 дюйма, цветной 7-дюймовый экран в «приборке», шесть «эйрбэгов», климат-контроль, камера заднего вида, панорамная крыша, салонное зеркало с автоматическим затемнением и «внедорожная» система Terrain Response (режимы Normal, Wet и Rough). Увы, адаптивный «круиз» и система кругового обзора, о коих прежде грезили некоторые местные СМИ, так и не появились.



В Индии уже можно оставить заявку на Tata Safari, но цены пока не объявлены. Старт продаж запланирован на февраль, видимо, тогда же опубликуют прайс-лист. Пятиместный Tata Harrier сегодня стоит от 1 399 500 рупий, что эквивалентно примерно 1 437 000 рублей по актуальному курсу. Новый кросс Safari будет конкурировать с Mahindra XUV500 и MG Hector, также индийские профильные медиа записали в соперники новинке Tata семиместную Hyundai Creta, которая только готовится к премьере.

