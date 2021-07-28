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  • Семиместная «премиальная» Hyundai Creta перестанет быть эксклюзивом

Семиместная «премиальная» Hyundai Creta перестанет быть эксклюзивом

28.07.2021 81 0 0

Пока растянутый кросс доступен лишь в одной стране, однако скоро его превратят в глобальную модель. От стандартной Креты это исполнение отличается не только габаритами, но и дизайном.

 

Полноценная презентация трехрядной версии Hyundai Creta второй генерации состоялась в июне. На данный момент такой SUV производят и продают лишь в Индии, причем там его позиционируют в качестве отдельной «премиальной» модели, удлиненному кроссу даже присвоили другое имя – Alcazar. В рамках премьеры о планах насчет экспорта не сказали ни слова, но теперь стало понятно, что растянутая Крета появится и на других рынках, и не только в Азии: леворульный вариант застукали в Мексике, фото местному изданию Motorpasion прислал читатель. Кстати, пятиместную Крету в эту страну поставляют с индийского завода. А вот сохранит ли удлиненный экспортный кросс название Alcazar – пока вопрос. Не исключено, что это будет «просто» Creta, ну или для этой версии придумают приставку.

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Hyundai Alcazar в замаскированном автомобиле угадывается безошибочно, его выдают оригинальные радиаторная решетка и фонари, а также дополнительные окошки в задних стойках. Длина индийского «премиума» равна 4500 мм, что на 200 мм больше, чем у пятиместной Creta, высота выросла на 40 мм до 1675 мм (вместе с рейлингами), колесная база – 2760 мм против 2610 мм у стандартного паркетника. Ширина не изменилась (1790 мм).

Hyundai Alcazar для Индии
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Hyundai Alcazar для Индии
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Hyundai Alcazar для Индии
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В Индии Alcazar бывает с семи- или шестиместным салоном, в последнем случае у пары кресел во втором ряду нет отдельных подлокотников – между сиденьями установили общий бокс, чуть ниже расположены подстаканники. Передняя панель, рулевое колесо и центральная консоль перешли с короткого кроссовера. Из оборудования, которого нет у индийской и мексиканской обычной Hyundai Creta, — камеры кругового обзора и система мониторинга «слепых» зон. Экспортный растянутый SUV наверняка будет семиместным, насчет салона на шестерых есть сомнения.

Hyundai Alcazar для Индии
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Hyundai Alcazar для Индии
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Hyundai Alcazar для Индии
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Моторную гамму с индийской Кретой кроссовер Alcazar разделил не полностью, общим оказался лишь дизель 1.5 (115 л.с., 250 Нм) семейства U2. Бензиновый двигатель у растянутого SUV свой – двухлитровый «атмосферник» серии Nu, который выдает 159 л.с. и 192 Нм. Оба мотора сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», привод только передний. В Мексике дизеля, скорее всего, не будет (у пятиместной Creta его там нет), местные профильные медиа рассчитывают на двухлитровый движок. Короткий паркетник на мексиканском рынке представлен с «атмосферником» 1.5 MPI (113 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (138 л.с.), первый работает в паре с 6МКП или вариатором, второй комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, версий 4WD у стандартной Hyundai Creta там тоже нет.

Пятиместная Hyundai Creta для Мексики. Индийский кросс в целом выглядит так же (не считая, конечно, расположения руля)
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Пятиместная Hyundai Creta для Мексики. Индийский кросс в целом выглядит так же (не считая, конечно, расположения руля)
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Пятиместная Hyundai Creta для Мексики. Индийский кросс в целом выглядит так же (не считая, конечно, расположения руля)
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Пятиместная Hyundai Creta для Мексики. Индийский кросс в целом выглядит так же (не считая, конечно, расположения руля)
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В Мексике продажи удлиненного кроссовера, как ожидается, стартуют в конце этого – начале следующего года. Вероятно, такой кроссовер будут продавать и в других странах Латинской Америки. В России же трехрядная Крета вряд ли появится.

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