Российская Hyundai Creta подорожала в новом поколении, но стала богаче

Премьера российской Креты нового поколения состоялась в минувшем месяце (подробнее – в нашем обзоре), серийный выпуск модели стартовал на петербургском заводе вчера, 1 июля. Напомним, в плане дизайна кросс многое перенял от глобальной версии, представленной еще в прошлом году (а в Китае модель второй генерации под индексом ix25 дебютировала аж в 2019-м), хотя кое-какие особенности все же есть: например, у паркетника для РФ чуть иные передние бамперы и радиаторная решетка, у задних фонарей появились дополнительные секции. Теперь местный офис Хёндэ опубликовал прайс-лист «второй» Creta, вдобавок объявлена дата старта продаж – 26 июля.
В России кроссовер сохранил бензиновые «атмосферники» Gamma 1.6 (121 или 123 л.с., в зависимости от привода) и Nu 2.0 (149,6 л.с.). Коробки тоже прежние: младший двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», старший работает в паре только с 6АКП. Привод – передний или полный.
Комплектаций пока пять, как и у предыдущего кросса, но у них новые названия: Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige. Цены варьируются от 1 199 000 до 1 900 000 рублей. Таким образом, «вторая» Крета на 52 000 – 230 000 рублей дороже предшественницы (на те самые 230 тысяч подорожало топовое исполнение), причем тут стоит учесть, что прайс-лист предыдущего паркетника подкорректировали с 1 июля (прежде «первая» Крета стоила от 1 127 000 рублей). Позже у нового кроссовера появится шестая, особая, версия Smart, ее оснащение и цены еще не раскрыты.
Цены и комплектации Hyundai Creta нового поколения
|
Комплектация
|
1.6 (123 л.с.), 6MT, 2WD
|
1.6 (121 л.с.), 6MT, 4WD
|
1.6 (123 л.с.), 6AT, 2WD
|
1.6 (121 л.с.), 6AT, 4WD
|
2.0 (149,6 л.с.), 6AT, 2WD
|
2.0 (149,6 л.с.), 6AT, 4WD
|
Prime
|
1 199 000 руб.
|
-
|
1 264 000 руб.
|
-
|
-
|
-
|
Classic
|
1 270 000 руб.
|
1 350 000 руб.
|
1 335 000 руб.
|
-
|
-
|
-
|
Family
|
-
|
1 425 000 руб.
|
1 410 000 руб.
|
1 490 000 руб.
|
1 470 000 руб.
|
-
|
Lifestyle
|
1 450 000 руб.
|
-
|
1 515 000 руб.
|
1 595 000 руб.
|
1 575 000 руб.
|
1 655 000 руб.
|
Prestige
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 900 000 руб.
В арсенале базового варианта Prime значатся: светодиодные ходовые огни, 16-дюймовые стальные колеса, кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и кнопками управления на руле, рулевая колонка с регулировкой по высоте, пара подушек безопасности, система помощи при старте/спуске, ESP, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, регулировка водительского кресла по высоте. Отметим, у предыдущей базовой Креты обогрева и регулировок зеркал нет, как и мультимедиа.
В версии Classic у нового паркетника появляются электропривод складывания зеркал, подогрев передних сидений, регулировка рулевой колонки по вылету, USB-разъем для задних пассажиров. Новая Hyundai Creta Family – это еще 16-дюймовые легкосплавные колеса, рейлинги на крыше, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, подогрев рулевого колеса, климат-контроль, камера заднего вида с динамической разметкой и омывателем, задний парктроник. Также у «семейных» кроссов с АКП есть телематическая система Bluelink (с телефона можно запустить двигатель, настроить «климат», включить подогрев и т.д.), а у машин с «автоматом» и полным приводом вдобавок имеется электронный стояночный тормоз.
Creta в исполнении Lifestyle дополнительно получила светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов, 17-дюймовые колеса, противотуманки, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, датчики дождя и света, круиз-контроль, беспроводную зарядку для смартфона. У водительского кресла такого кросса есть электрорегулировки, а в «приборке» — 7-дюймовый цветной экран.
Наконец, в список оборудования топовой Hyundai Creta Prestige вошли: «кожаный» салон, мультимедиа-система с экраном диагональю 10,25 дюйма, панорамная крыша, аудиосистема Bose, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон, передние датчики парктроника, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев задних сидений. Еще у самого дорогого кроссовера есть хромированный внешний декор. К слову, для прежней Креты ни несколько камер, ни стеклянная крыша не предусмотрены вовсе.
Оснащение версий Classic, Family и Lifestyle можно дополнить кое-каким оборудованием старших комплектаций – есть несколько опциональных пакетов. Кроме того, для Lifestyle и Prestige за доплату можно заказать двухцветную окраску кузова (22 000 рублей).
Между тем Крета предыдущего поколения пока остается самым популярным кроссовером в России: с января по июнь текущего года реализовано 38 800 штук, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Посмотрим, удастся ли паркетнику с новым дизайном сохранить это звание.
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