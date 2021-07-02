Российская Hyundai Creta подорожала в новом поколении, но стала богаче

Продажи паркетника второй генерации стартуют в РФ под конец июля. Поначалу модель будет доступна в пяти комплектациях, позже появится особая версия. Техника у нашего кросса прежняя.

Премьера российской Креты нового поколения состоялась в минувшем месяце (подробнее – в нашем обзоре), серийный выпуск модели стартовал на петербургском заводе вчера, 1 июля. Напомним, в плане дизайна кросс многое перенял от глобальной версии, представленной еще в прошлом году (а в Китае модель второй генерации под индексом ix25 дебютировала аж в 2019-м), хотя кое-какие особенности все же есть: например, у паркетника для РФ чуть иные передние бамперы и радиаторная решетка, у задних фонарей появились дополнительные секции. Теперь местный офис Хёндэ опубликовал прайс-лист «второй» Creta, вдобавок объявлена дата старта продаж – 26 июля.

Новая Hyundai Creta, одна из самых простых версий 1 / 2 Новая Hyundai Creta, одна из самых простых версий 2 / 2

В России кроссовер сохранил бензиновые «атмосферники» Gamma 1.6 (121 или 123 л.с., в зависимости от привода) и Nu 2.0 (149,6 л.с.). Коробки тоже прежние: младший двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», старший работает в паре только с 6АКП. Привод – передний или полный.



Комплектаций пока пять, как и у предыдущего кросса, но у них новые названия: Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige. Цены варьируются от 1 199 000 до 1 900 000 рублей. Таким образом, «вторая» Крета на 52 000 – 230 000 рублей дороже предшественницы (на те самые 230 тысяч подорожало топовое исполнение), причем тут стоит учесть, что прайс-лист предыдущего паркетника подкорректировали с 1 июля (прежде «первая» Крета стоила от 1 127 000 рублей). Позже у нового кроссовера появится шестая, особая, версия Smart, ее оснащение и цены еще не раскрыты.

Цены и комплектации Hyundai Creta нового поколения

Комплектация 1.6 (123 л.с.), 6MT, 2WD 1.6 (121 л.с.), 6MT, 4WD 1.6 (123 л.с.), 6AT, 2WD 1.6 (121 л.с.), 6AT, 4WD 2.0 (149,6 л.с.), 6AT, 2WD 2.0 (149,6 л.с.), 6AT, 4WD Prime 1 199 000 руб. - 1 264 000 руб. - - - Classic 1 270 000 руб. 1 350 000 руб. 1 335 000 руб. - - - Family - 1 425 000 руб. 1 410 000 руб. 1 490 000 руб. 1 470 000 руб. - Lifestyle 1 450 000 руб. - 1 515 000 руб. 1 595 000 руб. 1 575 000 руб. 1 655 000 руб. Prestige - - - - - 1 900 000 руб.

В арсенале базового варианта Prime значатся: светодиодные ходовые огни, 16-дюймовые стальные колеса, кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и кнопками управления на руле, рулевая колонка с регулировкой по высоте, пара подушек безопасности, система помощи при старте/спуске, ESP, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, регулировка водительского кресла по высоте. Отметим, у предыдущей базовой Креты обогрева и регулировок зеркал нет, как и мультимедиа.

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В версии Classic у нового паркетника появляются электропривод складывания зеркал, подогрев передних сидений, регулировка рулевой колонки по вылету, USB-разъем для задних пассажиров. Новая Hyundai Creta Family – это еще 16-дюймовые легкосплавные колеса, рейлинги на крыше, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, подогрев рулевого колеса, климат-контроль, камера заднего вида с динамической разметкой и омывателем, задний парктроник. Также у «семейных» кроссов с АКП есть телематическая система Bluelink (с телефона можно запустить двигатель, настроить «климат», включить подогрев и т.д.), а у машин с «автоматом» и полным приводом вдобавок имеется электронный стояночный тормоз.



Creta в исполнении Lifestyle дополнительно получила светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов, 17-дюймовые колеса, противотуманки, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, датчики дождя и света, круиз-контроль, беспроводную зарядку для смартфона. У водительского кресла такого кросса есть электрорегулировки, а в «приборке» — 7-дюймовый цветной экран.

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Наконец, в список оборудования топовой Hyundai Creta Prestige вошли: «кожаный» салон, мультимедиа-система с экраном диагональю 10,25 дюйма, панорамная крыша, аудиосистема Bose, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон, передние датчики парктроника, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев задних сидений. Еще у самого дорогого кроссовера есть хромированный внешний декор. К слову, для прежней Креты ни несколько камер, ни стеклянная крыша не предусмотрены вовсе.



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Оснащение версий Classic, Family и Lifestyle можно дополнить кое-каким оборудованием старших комплектаций – есть несколько опциональных пакетов. Кроме того, для Lifestyle и Prestige за доплату можно заказать двухцветную окраску кузова (22 000 рублей).



Между тем Крета предыдущего поколения пока остается самым популярным кроссовером в России: с января по июнь текущего года реализовано 38 800 штук, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Посмотрим, удастся ли паркетнику с новым дизайном сохранить это звание.