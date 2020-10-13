Toyota обновила родственный Fortuner минивэн Innova: уже в продаже, но не там, где ждали

Рамный однообъемник японской марки слегка изменился снаружи, в салоне же почти без реформ. Пока представлена только бензиновая версия, дизельная дебютирует позже на этой неделе.

Минивэн Toyota Innova актуального поколения, ближайшими родственниками которого являются Hilux и созданный на его базе внедорожник Fortuner, выпускают с 2015-го, однообъемник предназначен для Индии, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Пикап и вездеход обновились минувшим летом, а теперь пришла очередь MPV. Шпионские фотографии и 3D-картинки модернизированного вэна выложили в Сеть пару недель назад. Ожидалось, что такая модель дебютирует в Индонезии, ведь это историческая родина Innova. Но нет – там премьера пройдет 15 октября. А первым рынком для посвежевшего минивэна стал Вьетнам.

Обновленная Toyota Innova для Вьетнама, топ-версия 1 / 3 Обновленная Toyota Innova для Вьетнама, топ-версия 2 / 3 Обновленная Toyota Innova для Вьетнама, топ-версия 3 / 3

Innova получила новую радиаторную решетку в стиле Hilux: блестящих полосок сверху теперь нет, зато толстые хромированные вставки имеются по бокам. Еще заменили передний бампер, а в дорогих версиях у фар отныне светодиодная начинка, плюс светодиодные же противотуманки. Особенность «внедорожного» варианта Innova Venturer – черный пластиковый обвес по периметру кузова. Габариты прежние: длина равна 4735 мм, колесная база – 2750 мм, дорожный просвет вьетнамского MPV – 178 мм.



Обновленная Toyota Innova для Вьетнама, псевдовнедорожная версия Venturer

Внутри почти без перемен, зато расширен список оборудования. Так, уже в «базе» есть передние и задние датчики парктроника, камера заднего вида. Также в арсенале дешевой версии значатся кондиционер и мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином. «Богатые» варианты исполнения имеют климат-контроль и мультимедиа с 8-дюймовым экраном, кроме того, самая дорогая Innova обзавелась кнопкой запуска мотора. Топ-версия – семиместная, с двумя «капитанскими» креслами во втором ряду, остальные комплектации – восьмиместные.



На вьетнамском рынке минивэн все так же доступен с бензиновым атмосферным мотором 1TR-FE 2.0 мощностью 139 л.с. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой «механикой» (положена лишь самой дешевой модификации) или шестиступенчатым «автоматом». Полного привода у Innova нет, только задний.

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Вьетнамцам предлагаются машины локальной сборки, цена базовой комплектации E снижена где-то на 21 миллион донгов (около 70 000 рублей по текущему курсу) – теперь от 750 миллионов (примерно 2 500 000 рублей). Средняя и топовая версия (G и V соответственно), напротив, подорожали, ценник «внедорожного» Venturer не изменился. Итого, «нафаршированный» минивэн обойдется в 997 миллионов донгов (3 323 000 рублей).



Между тем индонезийский рестайлинговый вэн будет отличаться от вьетнамского брата: судя по слитой недавно брошюре, в Индонезии (там тоже налажено производство MPV) топовая Innova обзавелась 9-дюймовым тачскрином мультимедиа-системы, а на кузове у нее больше хрома. Кроме того, помимо двухлитрового «атмосферника» там для модели еще предусмотрен турбодизель 2GD-FTV 2.4 мощностью 149 л.с.

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В других странах у вэна еще бывают бензиновый мотор и 2TR-FE 2.7 и турбодизель 1GD-FTV 2.8. Кстати, последний двигатель для родственных Toyota Hilux и Fortuner модернизировали: увеличены мощность и крутящий момент (в Таиланде, например, со 177 л.с. и 450 Нм до 204 л.с. и 500 Нм), также доработана система охлаждения. Вполне возможно, что такой дизель достанется и минивэну.



На российском рынке Toyota Innova не представлена, в отличие от Hilux и Fortuner.