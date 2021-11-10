Компактвэн Toyota Avanza со сменой поколений лишился рамы, а у топ-версии теперь свой дизайн

Трехрядный однообъемник переехал на новую платформу, подрос, стал богаче и безопаснее. Кроме того, модернизированы двигатели – слегка увеличена отдача.

В гамме Тойоты недорогой компактвэн Avanza появился в 2003 году, во второе поколение он перешел в 2011-м. Те MPV имели рамную конструкцию и задний привод. А вот представленная сегодня модель третьей генерации не просто сменила облик и интерьер: теперь у Avanza несущий кузов и передний привод. Премьера нового вэна состоялась на его малой родине – в Индонезии (там налажено производство). Кстати, по данным местных СМИ, c 2006 по 2019 гг. Avanza возглавляла список самых продаваемых автомобилей этой страны. В карантинном 2020-м бестселлером среди легковушек стал хэтч Honda Brio, оттеснив Тойоту на второе место. Однако в году нынешнем Avanza снова лидирует: по итогам января-сентября реализовано более 46 000 единиц.

Новая Toyota Avanza (черная машина — базовая версия) 1 / 5 Новая Toyota Avanza (черная машина — базовая версия) 2 / 5 Новая Toyota Avanza (черная машина — базовая версия) 3 / 5 Новая Toyota Avanza (черная машина — базовая версия) 4 / 5 Новая Toyota Avanza (черная машина — базовая версия) 5 / 5

Новый вэн построен на платформе DNGA от Daihatsu (разновидность тойотовской TNGA), спереди – стойки McPherson, сзади отныне полузависимая подвеска. Длина Avanza выросла сразу на 205 мм до 4395 мм, в ширину модель прибавила 70 мм (теперь 1730 мм), колесная база увеличена на 95 мм до 2750 мм. Высота базовой версии стала меньше на 30 мм (1665 мм), остальные варианты подросли на 5 мм (1700 мм). Дорожный просвет – 195 или 205 мм (в зависимости от комплектации; было 200 мм). Как и прежде, Toyota Avanza по умолчанию семиместная.



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В Индонезии вэн все так же предложен с двумя четырехцилиндровыми бензиновыми моторами, при этом оба стали чуть мощнее: двигатель 1NR-VE 1.3 теперь выдает 98 л.с. и 122 Нм, а отдача 2NR-VE 1.5 составляет 106 л.с. и 137 Нм (было 96 л.с./121 Нм и 104 л.с./136 Нм соответственно). Младшим двигателем оснащается только самая дешевая версия, он работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Мотор 1.5 сочетается как с 5МКП, так и с вариатором. Полный привод не предусмотрен.



В списке стандартного оборудования значатся диодная оптика, пара подушек безопасности, системы стабилизации и помощи при подъеме, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, кондиционер. У «богатого» компактвэна есть шесть «эйрбэгов», мультимедиа с 9-дюймовым экраном и комплекс Toyota Safety Sense (системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из полосы).



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Вместе с новой Avanza дебютировала топ-версия Veloz. Вэны и прежде отличались внешне, но незначительно. Теперь же «роскошный» вариант считается отдельной моделью, и у него свой дизайн: такое исполнение получило иные радиаторную решетку, фары и бамперы, а задние фонари соединены между собой красной полоской. Длина свежего Veloz равна 4475 мм (+275 мм по сравнению с топ-вариантом предыдущего поколения).



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В салоне – комбинированная отделка и другой центральный тоннель. В зависимости от комплектации для Toyota Veloz предусмотрены климат-контроль, виртуальная «приборка», камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона и экран для задних пассажиров (установлен на потолке). Дорогой вэн доступен только с полуторалитровым мотором, коробку можно выбрать.



Новая Toyota Avanza стоит от 206 200 000 местных рупий (около 1 025 000 рублей по актуальному курсу), за Veloz просят минимум 251 200 000 рупий (1 249 000 рублей). Позже машины индонезийского производства доберутся и до других стран Юго-Восточной Азии, также они появятся в Латинской Америке и Африке.

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Напомним, у вэна Тойоты есть близнец под маркой Daihatsu – Xenia. Эта модель тоже перешла в новое поколение, ее премьера состоится в ближайшее время.



Между тем ранее в Индонезии раскрылся рестайлинговый компактвэн Mitsubishi Xpander – главный соперник Avanza/Xenia.