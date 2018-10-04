Смягчающие обстоятельства. Обновленная Suzuki Vitara: обзор и видео

Смягчающие обстоятельства. Обновленная Suzuki Vitara: обзор и видео

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Компания Suzuki осторожно относится к трендам в мире автомобильных технологий и использует только проверенные решения, предпочитая лишний раз не рисковать. Пример такого взвешенного подхода – субкомпактный кроссовер Vitara, который на Парижском автосалоне предстал в обновленном виде.

Vitara – самая продаваемая модель Suzuki в Европе и России: с января по август этого года продано 55 826 и 2 423 штуки соответственно. Потребителей привлекает лаконичный дизайн в духе снятого с производства внедорожника Grand Vitara и здоровый консерватизм технической начинки японского кроссовера.

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Затеянное на четвертом году жизни обновление не привнесло в Витару радикальных перемен, но из гаммы двигателей европейской версии исчез подорожавший из-за ужесточившихся экологических требований фиатовский 1,6-литровый турбодизель и морально устаревший бензиновый атмосферник с таким же рабочим объемом. Но если в Европе амтосферные моторы уходят даже из сегмента массовых недорогих моделей, то в России они по-прежнему пользуются огромным спросом. Более 90% Витар продаются в нашей стране именно с базовым бензиновым мотором 1,6 (117 л.с.), и в Suzuki разумно решили для нас этот агрегат оставить, а европейцам вместо него предложат бензиновую «турботройку» 1,0 Boosterjet мощностью 111 л.с.

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Отрадно, что Suzuki сохраняет верность классическим гидромеханическим АКП и не планирует переходить на вариаторы или «роботы» с двумя сцеплениями, а ведь именно такие типы трансмиссий сейчас доминируют в европейском сегменте субкомпактных кроссоверов. В России 6-ступенчатый автомат будет по-прежнему доступен как в паре с 1,6-литровым атмосферным двигателем, так и с 1,4-литровым турбомотором Boosterjet мощностью 140 л.с.

Снаружи отличить обновленную Витару от дореформенной можно по фальшрадиаторной решетке с вертикальными «зубчиками», переднему бамперу с декоративными ободками вокруг ниш противотуманок и светодиодным задним фонарям. Кроме того, в палитре экстерьера появились два новых цвета – Solar Yellow (солнечный желтый) и Grayish Ice Blue (серо-голубой лёд).


Внутри – обновленный приборный щиток с более нарядными аналоговыми циферблатами и цветным дисплеем бортового компьютера вместо прежнего многохромного. У часиков между центральными дефлекторами системы вентиляции – новая подложка, а под ними – текстурированная накладка под металл, очень приятная на вид. На сиденьях – новая ромбовидная прострочка. А главное новшество – это появление долгожданного мягкого пластика! Из него выполнена верхняя часть передней панели. На ощупь этот пластик не такой податливый и приятный, как, например, у французских моделей, но все же теперь никто не сможет сказать, что Vitara внутри «дубовая».

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Мультимедийная система Bosch не изменилась и радует логичным и шустрым интерфейсом, но сенсорный ползунок регулировки громкости все же следовало бы заменить классической вращающейся рукояткой. Других сенсорных устройств в салоне Витары, к счастью и вопреки моде, нет, и крупными физическими клавишами блока управления микроклиматом можно пользоваться вслепую. В целом интерьер стал приятнее на вид и на ощупь, но при этом сохранил дух японского минимализма, который вселяет уверенность, что автомобиль без проблем прослужит десяток лет и при этом сохранит товарный вид.


В России обновленная Vitara появится в продаже в ноябре. Цены пока не объявлены, но вряд ли они существенно изменятся — то есть, японский кроссовер венгерской сборки будет, как и раньше, стоить ощутимо дороже локализованных в России конкурентов типа Hyunda Creta и Renault Kaptur.

В Европе обновленная Vitara вряд ли угонится за лидером сегмента – Renault Captur (за первые 8 месяцев этого года продано 158 454 экземпляра), но, безусловно, отъест у него свою долю консервативно настроенных покупателей, которым, к тому же, непременно нужен полный привод (у европейского Каптюра его нет). Кроме того, Suzuki отлично позаботилась о безопасности Витары и снабдила ее как крепким кузовом, так и комплексом новейших систем активной безопасности.

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Любопытно, что недавно комитет Global NCAP разбил индийскую версию Витары, и та, несмотря на сделанные с поправкой на местные требования упрощения, оказалась достаточно крепкой и заработала честные четыре звезды из пяти за защиту взрослых.

Теги: Новые авто , Премьеры , автосалон в Париже , кроссовер , обновление , обновление модели , Париж , рестайлинг , субкомпактные кроссоверы , фейслифтинг , японские автомобили , японский кроссовер , Suzuki , Vitara
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Иван Сергеев

Выглядит, как "премиальный" китайский кроссовер )

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