Suzuki Vitara «для бедных» в краш-тесте Global NCAP: жить можно!

Suzuki Vitara «для бедных» в краш-тесте Global NCAP: жить можно!

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Комитет Global NCAP разбил индийскую версию субкомпактного кроссовера Suzuki Vitara, и он выдержал испытание вполне достойно, заработав 4 звезды за защиту взрослых. Увы, того же нельзя сказать о компактвэне Renault Lodgy – ему эксперты поставили ноль.

Хорошо известный у нас японский паркетник продается в Индии под именем Maruti Suzuki Vitara Brezza. По местным меркам это довольно дорогая машина, но расходится неплохо – примерно по 13 тысяч штук ежемесячно (в России, для сравнения, дилеры в среднем продают по 300 Витар в месяц). Наиболее дешевая версия LDI с передним приводом, 90-сильным дизелем и 5-ступенчатой МКП стоит в Дели всего 758 190 рупий (это 687 тысяч рублей в переводе по текущему курсу). При этом в базовую комплектацию входят две фронтальные подушки безопасности, преднатяжители передних ремней, ABS, кондиционер, аудиосистема с CD/MP3-плеером, бортовой компьютер, центральный замок, электропривод стеклоподъемников передних дверей. В общем, вполне себе прожиточный минимум.

Global NCAP проводит всего один краш-тест: фронтальный удар на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением деформируемый барьер. Итог далеко не идеальный, но вполне удовлетворительный: Vitara Brezza получила 4 звезды за защиту взрослых. Эксперты отметили повышенный оранжевый уровень нагрузок на грудь манекена-водителя и снизили оценку защиты коленей водителя и переднего пассажира до оранжевого уровня в связи с риском получения травм от сместившейся в салон передней панели. Зато головы обоих седоков в безопасности.

Рисунок 1

На Рисунке 1 мы приводим справа распределение нагрузок на манекены в аналогичном краш-тесте Euro NCAP – его европейская Vitara проходила в 2015 году и по итогам всех испытаний получила максимальный 5-звездный рейтинг. К слову, вполне заслуженно: все удары, в том числе фронтальный о стену автомобиль прошел на хорошо либо отлично.

Ясно, что более дешевая индийская версия модели обеспечивает худшую защиту, чем европейская, но в ней, по крайней мере, можно выжить после аварии и даже выйти из нее без серьезных травм. Эксперты Global NCAP похвалили компанию Suzuki за столь трепетную на фоне конкурентов заботу о безопасности индийских потребителей.

Совсем другой подход у фирмы Renault: ее уже много раз журили за низкий уровень безопасности бюджетного кроссовера Kwid (бестселлер марки, расходится тиражом примерно по пять тысяч штук в месяц) и неспособность существенно его улучшить, хотя предпринималось несколько попыток. На сей раз эксперты Global NCAP разбили компактвэн Renault Lodgy, аналог румынского Dacia Lodgy, который Euro NCAP испытывал в 2012 году.

Сама дешевая версия Renault Lodgy стоит в Индии 833 299 рупий (755 тысячи рублей) и при этом не имеет в базовой комплектации ни одной подушки безопасности (но есть ABS). Такую машину и отправил в бой эксперты Global NCAP. Итог предсказуем: 0 звезд за защиту взрослых. Голова манекена-водителя ударилась о руль, а вмонтированные в нее датчики зафиксировали перегрузки, несовместимые с жизнью. Грудь водителя при этом испытала высокий коричневый уровень нагрузок, грозящих переломом ребер и разрывом внутренних органов. Манекен-пассажир вроде бы живой, но грудь и бедра испытали повышенный оранжевый уровень нагрузок. Кроме того эксперты отметили нестабильную структур кузова Lodgy: повело дверные проемы и крышу, разорвало пол, даже задние двери немного деформировались. В общем, неуд.

Рисунок 2

На Рисунке 2 справа приведены результаты аналогичного краш-теста Dacia Lodgy, проведенного Euro NCAP. Как видно, румынский автомобиль, снабженный подушками безопасности, гораздо лучше защищает водителя и переднего пассажира – смертельных перегрузок не зафиксировано. Однако боковой удар о столб и краш-тест передних подголовников Dacia Lodgy в 2012 году провалил, и эксперты Euro NCAP присудили ему по совокупности всех тогдашних испытаний только три звезды.

Что до свежего теста Global NCAP, то эксперты в очередной выразили сожаление о том, что Renault экономит на индийцах и не желает включать эйрбеги в базовую комплектацию – мол, пора бы уже!

Renault

Теги: Испытания и краш-тесты , Global NCAP , безопасность , индийский авторынок , краш-тест , краш-тесты , Renault , Suzuki , Vitara
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