Renault Kwid полностью провалил тест на безопасность. Опять

Хэтчбек прошел серию краш-тестов азиатской организации NCAP, показав, что все находящиеся в автомобиле могут серьезно пострадать в случае попадания автомобиля в ДТП.

Маленький хэтчбек, сборка которого налажена в Индии, протестировали по программе ASEAN NCAP. Своими результатами французская модель, мягко говоря, не впечатлила. По результатам тестов автомобиль показал, что он опасен как для взрослых, так и для детей, а системы безопасности у него отсутствуют вовсе.

В краш-тестах, направленных на проверку защиты взрослых пассажиров Kwid сумел получить хоть какие-то баллы только при фронтальном ударе 7,29 из 16 возможных, тогда как боковой удар – 0/16 и защита головы 0/16. Все это тянет на одну звезду.

Чуточку лучше ситуация с защитой детей. При фронтальном ударе хэтчбек набрал 14,55/16 баллов, при боковом – 4/8. Плохие оценки у модели за оснащение и возможности установки детских кресел. Суммарный рейтинг – 28,55 из 49 возможных, что равняется трем звездам.

За оснащенность вспомогательными системами безопасностями Renault Kwid получил 0 баллов, поскольку системы безопасности в нем отсутствуют полностью – 0 звезд.

Таким образом, итоговая оценка Renault Kwid по программе ASEAN NCAP равна 0 с общим количеством баллов 24,68.

Напомним, ранее были проведены тесты в глобальной программе NCAP, где хэтч сначал тоже провалил тест, но потом смог набрать полторы звезды. Повторно уже разбивали топ-версию с усиленной стуктурой кузова, эйрбегом и ремнем с преднатяжителем со стороны водителя. Версия для латиноамериканского рынка прошла локальный тест на 3 звезды из 5 возможных, но там Renault доработал и дооснастил автомобиль с целью повышения безопасности.