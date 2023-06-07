Volvo EX30: китайская платформа, шведский дизайн, отличный разгон и доступная цена

Внешность Volvo EX30 была раскрыта ещё на прошлой неделе на утекших в Сеть патентных изображениях, теперь же состоялась полноценная официальная премьера. EX30 — очень важная модель для Volvo Cars, маленький паркетник должен стать её бестселлером и помочь выйти на годовой уровень глобальных продаж в 1,2 млн машин к концу 2025 года, что примерно в два раза больше, чем было продано в 2022 году. Все задатки для рыночного успеха у Volvo EX30 есть, в том числе привлекательная цена: в Германии, например, базовая версия EX30 стоит от 36 590 евро, тогда как за обновлённый хэтчбек Volkswagen ID.3 нужно отдать минимум 39 995 евро, и это притом что Volvo — премиальная марка, а Volkswagen нет. Кроме того, Volvo будет максимально активно продвигать подписку на EX30, тарифы тоже очень привлекательные — от 599 евро в месяц.

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В основе Volvo EX30 лежит разработанная Geely модульная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) с 400-вольтовой архитектурой, эта платформа уже знакома нам по другим новинкам китайского холдинга, в том числе smart #1, smart #3, Polestar 4 и Zeekr X. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Габаритная длина Volvo EX30 — 4233 мм, ширина — 1837 мм, высота — 1549 мм, колёсная база — 2650 мм, дорожный просвет — 165 мм. Штатные колёса — 18- либо 19-дюймовые. Объём основного багажника — 318 л, со сложенными задними сиденьями — 904 л, спереди есть дополнительный багажник объёмом всего 7 л, но этого достаточно для хранения зарядного кабеля, шинного ремкомплекта и знака аварийной остановки. Снаряженная масса кроссовера — 1830-1943 кг в зависимости от модификации.



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В салоне — шведский минимализм, доведённый до крайности: на передней панели вообще нет приборного щитка, он встроен в основной и единственный мультимедийный экран с диагональю 12,3 дюйма. Дверные карты — совсем «голенькие», в них нет ни карманов для мелких предметов, ни динамиков аудиосистемы, ни кнопок стеклоподъёмников (они находятся на маленьком пульте, встроенном в центральный подлокотник). Дверные ручки выполнены в нарочито старомодном стиле — тонкие и хромированные, а вот «зернистые» материалы отделки из вторсырья — это как раз последний писк автомобильной моды. Аудиосистема тоже скомпонована по-модному — это саундбар в передней панели с четырьмя громкоговорителями общей мощностью 100 Вт плюс сабвуфер. В дорогих версиях установлена более крутая 1040-ваттная аудиосистема Harman Kardon с девятью громкоговорителями и сабвуфром.



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Базовая версия кроссовера называется Single Motor, она оснащается единственным электромотором на задней оси, выдающим 200 кВт (272 л.с.) и 343 Нм, и литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 51 кВт·ч (из них потребителю доступны 49 кВт·ч). Разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, максимальная скорость, как и у всех современных Volvo, ограничена на отметке 180 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 344 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 134 кВт.



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Версия Single Motor Extended Range отличается от предыдущей увеличенным до 480 км запасом хода на одной зарядке, здесь установлена литий-никель-марганец-кобальтовая батарея ёмкостью 69 кВт·ч (из них потребителю доступны 64 кВт·ч), максимальная мощность зарядки увеличена с 134 до 153 кВт. Первую «сотню» Volvo EX30 Single Motor Extended Range набирает за 5,3 с.



Самый динамичный в гамме — топовый полноприводный Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD, он разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с. Здесь такая же, как у версии Single Motor Extended Range, батарея на 69 кВт·ч, а в дополнение к заднему электромотору установлен передний, максимальная совокупная отдача силовой установки — 315 кВт (428 л.с.) и 543 Нм. Запас хода на одной зарядке — 460 км.

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Производиться Volvo EX30 будет пока только в Китае и отсюда поедет на все ключевые для шведской марки рынки, в том числе в США. В следующем году в продаже появится внедорожная версия EX30 Cross Country с увеличенным дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом и прочей приключенческой «амуницией», технических подробностей об этой версии пока нет.

