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  • Smart #1 Brabus показался на официальных фото: полный привод и свыше 400 л.с.

Smart #1 Brabus показался на официальных фото: полный привод и свыше 400 л.с.

15.08.2022 83 0 0

Компания smart Automobile (совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely) представила спортивную версию субкомпактного кроссовера #1, декорированную в стилистике легендарного немецкого тюнинг-ателье Brabus.

 

Марка smart и ателье Brabus сотрудничают уже 20 лет — отрадно, что это сотрудничество продолжилось в наступившую для smart электромобильную эпоху, когда тюнерам очень сложно предложить какие-либо улучшения по технической части. Напомним, что созданная в середине 90-х годов марка smart так и не смогла стать по-настоящему успешной под крылом Mercedes-Benz и в 2019 году была отдана в рамках СП на поруки китайского холдинга Geely. Теперь smart — это исключительно электромобили китайской сборки, их разработку курирует Geely, а Mercedes-Benz занимается дизайном, так как марка smart по-прежнему заинтересована в западных рынках.

В апреле этого года была представлена первая модель smart новой эпохи — электрический субкомпактный кроссовер, обозначенный незамысловатым индексом #1, в его основу легла китайская модульная платформа SEA. На момент дебюта smart #1 существовал исключительно в заднеприводном варианте с единственным электромотором мощностью 200 кВт (272 л.с.), до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 6,7 с.

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Официальный пресс-релиз ничего не сообщает о технических характеристиках smart #1 Brabus, но многие из них уже известны китайским СМИ из сертификационных документов. Так, по данным журнала Autohome, на версии Brabus добавлен второй электромотор (на переднюю ось) мощностью 115 кВт (156 л.с.) и таким образом кроссовер стал полноприводным. Совокупная мощность силовой установки достигла 315 кВт (428 л.с.), снаряженная масса выросла примерно на центнер до 1900 кг. Первую «сотню» smart #1 Brabus сможет набрать менее чем за 4 с.

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О ёмкости батареи smart #1 Brabus информации пока нет, но известно, что запас хода составит около 500 км по китайскому ездовому циклу CLTC. Заднеприводный smart #1 снабжается батарее на 66 кВт·ч и может проехать 535-560 км по циклу CLTC в зависимости от комплектации или 420-440 км по циклу WLTP. Стало быть, smart #1 Brabus вряд ли потянет по циклу WLTP более 400 км.

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Визуальные отличия smart #1 Brabus от более простых версий — это фирменный красный декор от немецкого ателье снаружи и внутри, спойлер в нижней части переднего бампера, две «лишние» прорези перед капотом, рельефные накладки на пороги, более крупный спойлер на багажной двери, 19-дюймовые колёсные диски с особым дизайном, обивка салона микрофиброй и алькантарой, красные ремни безопасности, ну и, конечно, россыпь значков Brabus. Алюминиевые накладки на педалях доступны и на других версиях модели.

В Китае продажи smart #1 Brabus начнутся уже в августе, но цены пока не объявлены. Заднеприводный smart стоит в Китае от 194 200 юаней или 1,76 млн рублей в переводе по текущему курсу. Российский рынок марка smart полностью покинула ещё в 2020 году и возвращаться не собирается.

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