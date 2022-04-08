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  • Smart #1: тяжёлый и довольно крупный конкурент Mini Countryman из Китая

Smart #1: тяжёлый и довольно крупный конкурент Mini Countryman из Китая

08.04.2022 99 0 0

Компания smart Automobile (совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely) полностью рассекретила электрический кроссовер с бесхитростным индексом #1, который знаменует перезагрузку марки smart. Продажи smart #1 начнутся во второй половине текущего года.

 

Созданная в середине 90-х годов марка smart так и не смогла стать по-настоящему успешной под крылом Mercedes-Benz и в 2019 году была отдана на поруки китайского холдинга Geely, но Mercedes-Benz продолжает держать руку на пульсе и отвечает за дизайн новых моделей, а техническая начинка и производство теперь китайские.

В своей второй жизни марка smart намерена дать бой британским Mini (эта марка, напомним, принадлежит компании BMW) и будет в значительной мере дублировать её модельный ряд. Первой моделью в новой продуктовой линейке стал субкомпактный кроссовер #1: в виде концепта его представили в сентябре прошлого года на Мюнхенском автосалоне, а теперь дебютировала серийная версия.

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Серийный smart #1 мало чем отличается концепта, а в некоторых интерьерных деталях выглядит даже интереснее — спасибо тщательно подобранным материалам отделки и атмосферной 64-цветной светодиодной подсветке. Минималистичная передняя панель имеет узенький 9,2-дюймовый щиток приборов, который дополнен 10-дюймовым проекционным экраном. Мультимедийный планшет, торчащий из центральной консоли, имеет диагональ 12,8 дюйма и разрешение 1920 х 1080 точек. Сама центральная консоль перетекает в «парящий» центральный тоннель, под которым есть ниша для небольшого рюкзака или сумки.

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Задний трёхместный диван разделён в пропорции 60:40, половинки могут двигаться вперёд-назад в диапазоне 13 см, что позволяет варьировать объём багажника от 273 до 411 л. В передней части кузова есть дополнительный багажник на 15 л, в котором удобно держать зарядную «амуницию». Наружные выдвижные дверные ручки якобы хорошо противостоят морозам, они же вкупе с активными воздушными заслонками в передке и плоскими 19-дюймовыми колёсными дисками внесли вклад в хорошую аэродинамику кузова: сх = 0,29.

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В оснащении значатся 7 подушек безопасности, современные электронные ассистенты водителя (в том числе адаптивный круиз-контроль и пробочный автопилот), необходимые для получения высшего 5-звёздного рейтинга Euro NCAP, панорамная стеклянная крыша и аудиосистема Beats с 13 громкоговорителями.

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Габаритная длина smart #1 — 4270 мм, ширина — 1822 мм, высота — 1636 мм, колёсная база — 2750 мм. Снаряженная масса — аж 1820 кг! Даже гибридный Mini Countryman чуть легче (1790 кг), а чисто электрической версии у «британца» пока нет. Smart #1 наоборот будет предлагаться исключительно в виде электромобиля, в его основе лежит разработанная Geely модульная платформа SEA. Единственный электромотор вращает задние колёса, его максимальная отдача — 200 кВт (272 л.с.) и 343 Нм, прежде такими мощными смарты не были. Время разгона до «сотни» не указано, максимальная скорость — 180 км/ч. Штатная размерность шин — 235/45 R 19.

Вмонтированная в пол батарея ёмкостью 66 кВт·ч обеспечит 420-440 км пробега на одной зарядке по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 150 кВт, она позволит «подкормить» батарею с 10 до 80% за полчаса.

Цены на Smart #1 пока не объявлены, но для нас они не очень-то актуальны: марка smart полностью ушла из России в 2020 году и возвращаться не собирается. Главные рыки сбыта теперь — Китай и Европа.

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