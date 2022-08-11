Электромобили — это конец тюнинга? Разбираемся на примере Brabus Mercedes-Benz EQS

Да, мы в курсе, что Brabus уже предлагает косметический апгрейд для электрического седана Porsche Taycan Turbo S, но с Porsche ателье из Ботропа начало работать совсем недавно, а с Мерседесами у него связана вся жизнь. Компания Mercedes-Benz представила свой флагманский электромобиль, большой 5-дверный лифтбек EQS, ещё в апреле прошлого года, но только сейчас Brabus созрел для того, чтобы предложить свой вариант этой модели.
Глядя на результат, создаётся впечатление, что инженеры Brabus больше года ходили по офису и на манер театральной массовки повторяли мантру «что улучшать, когда улучшать нечего». Специалисты Brabus — одни из лучших в мире по прокачке бензиновых ДВС, но как можно доработать электрическую силовую установку, они не знают. Более того, ответа на этот вопрос пока нет ни у одного другого тюнинг-ателье в мире. Менять одни электромоторы на другие? Ставить более ёмкую или энергоэффективную батарею? Перепрошивать управляющую электронику? Увы, пока это всё слишком сложно и дорого даже для такой мощной компании как Brabus.
Разумеется, тюнеры всегда могут упражняться с «косметикой», но для Brabus это слишком мелкий уровень — клиенты ждут от именитого ателье именно работы с «железом». В итоге в Brabus не придумали ничего лучше, как усовершенствовать и без того выдающуюся аэродинамику EQS. Стоковая машина имеет очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления сх — 0,20, но брабусовцы умудрились уменьшить его ещё на 7,2%, то есть до 0,186, что было подтверждено натурной продувкой в аэродинамической трубе. Правда, такой показатель достигается исключительно на самых массивных из коллекции 22-дюймовых дисках Monoblock M, а не на ажурных Monoblock Z с тонкими спицами, что мы видим на участвовавшей в основной фотосессии машине.
Улучшение аэродинамический характеристик дали также новый передний спойлер, вставки в боковые воздухозаборники переднего бампера (более точно направляют воздух на радиаторы и тормоза), накладки на пороги, новый задний бампер со встроенным диффузором, новый спойлер на крышке багажника. Все детали обвеса изготовлены из углепластика, вместе они снижают подъёмную силу на 40%. Также в комплект входит модуль настройки подвески Brabus SportXtra, уменьшающий дорожный просвет спереди на 15 мм, сзади — на 25 мм.
Brabus уверяет, что улучшенная аэродинамика позволяет примерно на 7% увеличить запас хода электромобиля на одной зарядке, но для этого понадобится ехать довольно быстро, со скоростью 100-140 км/ч — на немецких автобанах это вполне возможно.
Демонстрационная машина сделана из базовой на данной момент модификации EQS 450+, у которой всего один электромотор на задней оси мощностью 333 л.с., а батарея ёмкостью 107,8 кВт·ч позволяет проехать до 783 км на одной зарядке. Возможно, позже Brabus придумает, как можно улучшить топовый полноприводный Mercedes-AMG EQS мощностью 761 л.с.
Что до интерьерных доработок, то они вполне типичные для Brabus: фирменные коврики, накладки на порогах и педалях, собственный светодиодный декор и прочая мелочь. По желанию клиента, как водится, можно перешить весь салон.
Машина на фотографиях стоит 173 890 евро, тогда как стоковый Mercedes-Benz EQS 450+ «на минималках» обойдётся в Германии в 107 326 евро.
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