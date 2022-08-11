Электромобили — это конец тюнинга? Разбираемся на примере Brabus Mercedes-Benz EQS

За свою 45-летнюю историю тюнинг-ателье Brabus достигло небывалых инженерных высот, находясь на которых создаёт фантастические проекты вроде супервнедорожника Brabus 900 Crawler, но как только речь заходит об электромобилях, опыт предыдущих лет оказывается по большей части невостребованным. Живой пример тому — доработанный флагманский электромобиль Mercedes-Benz.

Да, мы в курсе, что Brabus уже предлагает косметический апгрейд для электрического седана Porsche Taycan Turbo S, но с Porsche ателье из Ботропа начало работать совсем недавно, а с Мерседесами у него связана вся жизнь. Компания Mercedes-Benz представила свой флагманский электромобиль, большой 5-дверный лифтбек EQS, ещё в апреле прошлого года, но только сейчас Brabus созрел для того, чтобы предложить свой вариант этой модели.

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Глядя на результат, создаётся впечатление, что инженеры Brabus больше года ходили по офису и на манер театральной массовки повторяли мантру «что улучшать, когда улучшать нечего». Специалисты Brabus — одни из лучших в мире по прокачке бензиновых ДВС, но как можно доработать электрическую силовую установку, они не знают. Более того, ответа на этот вопрос пока нет ни у одного другого тюнинг-ателье в мире. Менять одни электромоторы на другие? Ставить более ёмкую или энергоэффективную батарею? Перепрошивать управляющую электронику? Увы, пока это всё слишком сложно и дорого даже для такой мощной компании как Brabus.



Разумеется, тюнеры всегда могут упражняться с «косметикой», но для Brabus это слишком мелкий уровень — клиенты ждут от именитого ателье именно работы с «железом». В итоге в Brabus не придумали ничего лучше, как усовершенствовать и без того выдающуюся аэродинамику EQS. Стоковая машина имеет очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления с х — 0,20, но брабусовцы умудрились уменьшить его ещё на 7,2%, то есть до 0,186, что было подтверждено натурной продувкой в аэродинамической трубе. Правда, такой показатель достигается исключительно на самых массивных из коллекции 22-дюймовых дисках Monoblock M, а не на ажурных Monoblock Z с тонкими спицами, что мы видим на участвовавшей в основной фотосессии машине.



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Улучшение аэродинамический характеристик дали также новый передний спойлер, вставки в боковые воздухозаборники переднего бампера (более точно направляют воздух на радиаторы и тормоза), накладки на пороги, новый задний бампер со встроенным диффузором, новый спойлер на крышке багажника. Все детали обвеса изготовлены из углепластика, вместе они снижают подъёмную силу на 40%. Также в комплект входит модуль настройки подвески Brabus SportXtra, уменьшающий дорожный просвет спереди на 15 мм, сзади — на 25 мм.



Brabus уверяет, что улучшенная аэродинамика позволяет примерно на 7% увеличить запас хода электромобиля на одной зарядке, но для этого понадобится ехать довольно быстро, со скоростью 100-140 км/ч — на немецких автобанах это вполне возможно.

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Демонстрационная машина сделана из базовой на данной момент модификации EQS 450+, у которой всего один электромотор на задней оси мощностью 333 л.с., а батарея ёмкостью 107,8 кВт·ч позволяет проехать до 783 км на одной зарядке. Возможно, позже Brabus придумает, как можно улучшить топовый полноприводный Mercedes-AMG EQS мощностью 761 л.с.



Что до интерьерных доработок, то они вполне типичные для Brabus: фирменные коврики, накладки на порогах и педалях, собственный светодиодный декор и прочая мелочь. По желанию клиента, как водится, можно перешить весь салон.

Машина на фотографиях стоит 173 890 евро, тогда как стоковый Mercedes-Benz EQS 450+ «на минималках» обойдётся в Германии в 107 326 евро.

