Smart #3: купеообразный кроссовер на платформе Geely с дизайном от Mercedes-Benz

Новейшая история марки smart началась в 2019 году, когда компания Mercedes-Benz передала её в управление китайского холдинга Geely в рамках совместного предприятия. За инжиниринг и производство новых, исключительно электрических моделей smart теперь отвечает Geely, а Mercedes-Benz занимается их дизайном. Первой моделью smart новой эпохи стал представленный год назад субкомпактный кроссовер с индексом #1, затем в августе состоялась презентация его спортивной версии Brabus.

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Сегодня в преддверии Шанхайского автосалона прошла мировая премьера smart #3, причём на сей раз сразу рассекречена и версия Brabus (оранжевая машина на фотограиях). Внешность smart #3 — давно не секрет: ещё в ноябре прошлого года фотографии новинки опубликовал китайский Минпром, теперь же купеобразный кроссовер можно рассмотреть подробнее. Smart #3 длиннее, шире и ниже, чем smart #1, габаритная длина «тройки» — 4400 мм, ширина — 1844 мм, высота — 1556 мм, колёсная база — 2785 мм. С такими размерами smart #3 вполне тянет на С-класс — прежде таких крупных моделей у немецкой марки не было. Коэффициент аэродинамического сопротивления c x у smart #3 меньше, чем у smart #1, — 0,27 и 0,29 соответственно.



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В основе smart #3, как и в основе smart #1, лежит разработанная Geely модульная платформа SEA. По части дизайна и техники «тройка» и «единичка» максимально унифицированы, силовые установки у них одинаковые: моноприводные версии оснащаются единственным этектромотором на задней ости мощностью 200 кВт (272 л.с.), полноприводная двухмоторная версия Brabus располагает совокупной мощностью в 315 кВт (428 л.с.). Разгонная динамика smart #3 пока не раскрыта, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 180 км/ч. Ёмкость батареи тоже пока не раскрыта, запас хода на одной зарядке — 500-540 км по циклу CLTC в зависимости от модификации.



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Внутри smart #3 почти во всём цитирует smart #1, единственное заметное отличие — круглые воздуховоды вместо овальных под центральным 12,8-дюймовым мультимедийным экраном. Версия Brabus имеет чуть более агрессивный аэродинамический обвес, тормозные суппорты красного цвета, декоративные красные вставки на кузове и в салоне.



Цены и комплектации smart #3 для китайского рынка пока не опубликованы, дата начала продаж не названа. По Европе ясности больше: местная премьера smart #3 состоится в сентябре на выставке IAA в Мюнхене, у дилеров новинка появится в начале 2024 года.

Добавим, что со старым модельным рядом марка smart уже распрощалась: в апреле прекратился приём заказов на электрический двухместный городской электромобиль EQ fortwo, его преемник, вероятно, будет назваться smart #2, подробностей о нём пока нет.

