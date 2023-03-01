Smart fortwo: прощальная версия на фоне падения продаж и проблем с поставками

Европейские дилеры готовятся попрощаться с последней моделью smart прошлой эпохи — двухместным электромобилем EQ fortwo, приём заказов на него прекратится в конце апреля. Преемник будет, но уже китайского производства, его разрабатывает холдинг Geely.

В этом году марка smart отмечает свой четвертьвековой юбилей, запланирована серия праздничных мероприятий под общим названием Smart Times, но преимущественно в Китае, где теперь находится штаб-квартира компании smart Automobile. Напомним, что smart Automobile — это совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely, созданное в 2019 году после того, как немецкая компания отчаялась сделать марку прибыльной и с облегчением сплавила её в Китай на поруки Geely. За разработку и производство новых электромобилей smart теперь отвечает холдинг Geely, а Mercedes-Benz занимается их дизайном, при этом с корпоративного сайта Mercedes-Benz марка smart давно исчезла — у неё теперь свой пиар, своя пресс-служба и вообще всё своё.

smart EQ fortwo cabrio

Электромобильной марка smart стала в том же судьбоносном 2019 году, прекратив выпуск «углеводородных» версий моделей fortwo и forfour, тогда же обе модели пережили последний в своей истории рестайлинг. Производство четырёхместного хэтчбека smart EQ forfour на заводе в Словении завершилось в конце 2021 года, а двухместный EQ fortwo продолжает выпускаться на заводе во французском Амбахе, который в 2020 году купила у Mercedes-Benz британская компания Ineos Automotive для производства своих рамных внедорожников Grenadier.



smart EQ fortwo cabrio

Smart EQ fortwo доживает свой век в Амбахе уже на контрактной основе, причём производство идёт с перебоями: с весны прошлого года периодически бастуют субподрядчики, в связи с чем smart EQ fortwo просто не из чего собирать. Контракт с Ineos на сборку smart EQ fortwo истекает в середине 2024 года, но из-за проблем с поставками комплектующих приём заказов на эту модель будет остановлен уже в конце апреля текущего года — европейские дилеры получили соответствующее уведомление из штаб-квартиры.



smart EQ fortwo 1 / 5 smart EQ fortwo 2 / 5 smart EQ fortwo 3 / 5 smart EQ fortwo 4 / 5 smart EQ fortwo 5 / 5

Никаких официальных прощальных версий smart EQ fortwo не будет, но некоторые дилеры решили оформить «последнюю гастроль» модели самостоятельно: например, продавец из Мюнхена выставил на продажу 150 электромобилей в исполнении Final Edition, вся особость которых сводится к максимальной комплектации и самопальным наклейкам Final Edition на боковинах и селекторе режимов силовой установки. Регулярные версии тоже пока доступны для заказа: хэтчбек smart EQ fortwo стоит в Германии от 21 940 евро, кабриолет smart EQ fortwo cabrio — от 25 200 евро. Обе версии оснащаются 81-сильным электромотором на задней оси и батарей ёмкостью 17,6 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 123-135 км пробега в зависимости от модификации.



smart EQ fortwo и smart EQ fortwo cabrio в дилерском исполнении Final Edition

В прошлом году, по данным JATO Dynamics, продажи smart в Европе сократились по сравнению с 2021 годом на 42% до 21 515 единиц. Конец приёма заказов на smart EQ fortwo в конце апреля совпадёт с началом массовых поставок в Европу кроссоверов smart #1 китайской сборки. В самом Китае smart #1 поступил в продажу в сентябре прошлого года и до конца того же года разошёлся тиражом 9212 экземпляров — это данные самой компании smart Automobile. У smart #1 есть в том числе мощная двухмоторная версия Brabus.



smart #1

В ноябре в базе китайского Минпрома всплыл кросс-хэтчбек smart #3, но его официальной премьеры пока не было. Замена smart EQ fortwo, то есть новая двухместная модель, тоже будет, но когда именно, пока наверняка неизвестно — ожидается не позднее 2025 года. Преемник, вероятно, получит индекс smart #2.

