В Китае рассекречен smart #3: крупный кросс-хэтчбек с техникой от младшего smart #1

В базе китайского минпрома всплыла новая модель марки smart, которая, напомним, недавно пережила полное перерождение и теперь базируется в Китае под крылом холдинга Geely.

Smart появился на европейском рынке в середине 90-х годов прошлого века как дочерний бренд компании Mercedes-Benz (тогда она называлась Daimler-Benz), но заметных коммерческих успехов его машины не добились и в 2019 году smart сплавили в Китай. Сегодня «умный» бренд существует в рамках совместного предприятия Mercedes-Benz и Geely, которое получило название smart Automobile. Все новые модели smart— полностью электрические, их разработкой и производством занимается Geely, а Mercedes-Benz курирует дизайн, потому что на европейском рынке smart остался и надеется на новую, лучшую жизнь.

Первой моделью smart новой эпохи стал кроссовер с индексом #1, его полностью рассекретили в апреле этого года, в августе состоялась презентация спортивной версии Brabus, в сентябре smart #1 вышел на китайский рынок, старт продаж в Европе запланирован на первый квартал следующего года, так что судить об успехах/неудачах пока рано, зато уже можно оценить следующую модель, которая почему-то получила индекс #3, а не #2.



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В основе smart #3, как и младшего smart #1, лежит разработанная Geely модульная платформа SEA, которая по количеству созданных на ней моделей, кажется, уже переплюнула фольксвагеновскую MEB. Smart #3 длиннее, шире и ниже, чем smart #1, габаритная длина «тройки» — 4400 мм, ширина — 1844 мм, высота — 1556 мм, колёсная база — 2785 мм. По современным меркам это полноценный С-класс, прежде такими крупными модели smart никогда не были. Однозначно определить тип кузова smart #3 сложно: то ли кросс-хэчтбек (у всех версий есть пластиковый обвес по нижнему периметру кузова), то ли купеобразный кроссовер. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые. Снаряженная масса — 1740–1890 кг в зависимости от модификации, полная масса — 2305 кг! Такими тяжёлыми модели smart тоже раньше никогда не были.



Для «тройки» заявлены те же силовые установки, что для кроссовера #1: в базовой заднеприводной версии единственный электромотор выдаёт максимальные 200 кВт (272 л.с.), полноприводная двухмоторная версия Brabus располагает совокупной мощностью в 315 кВт (428 л.с.). Других технических характеристик пока нет.



Дизайн экстерьера smart #3 можно оценить по фотографиям: он вроде бы во многом повторяет smart #1, но иные пропорции, выгнутая подоконная линия и боковые окошки в корме не дадут спутать «тройку» и «единичку». Версия Brabus имеет собственный, но совсем не агрессивный аэродинамический обвес и вентиляционную щель между фарами.

Дата официальной премьеры smart #3 пока не названа, но раз машина появилась в базе китайского минпрома, значит ждать осталось недолго. Главный вопрос — куда делся smart #2? Неужели smart решил нарушить привычную очерёдность и будет давать свои номерные новинки вразнобой?

