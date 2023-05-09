Volvo EX30: патентные изображения младшего кроссовера на платформе Geely

К середине текущего десятилетия Volvo Cars хочет выйти на годовой уровень продаж в 1,2 мн машин, ради чего строит в словацком городе Кошице новый завод мощностью 250 тысяч машин в год. Между тем по итогам прошлого года на фоне известных геополитических событий и глобального дефицита микрочипов продажи Volvo в мире снизились на 12% (по сравнению с продажами в 2021 году) до 615 121 шт. Результаты января-апреля вселяют оптимизм: продажи выросли на 10% до 214 914 шт., но до целевых показателей пока далеко — компании нужна новая массовая и очень успешная модель.

Новый официальный тизер Volvo EX30

Сейчас младшей моделью в гамме Volvo является компактный кроссовер XC40, он предлагается как «углеводородными» силовыми установками, так и в виде электромобиля, но в рейтинге продаж Volvo он занимает второе место после среднеразмерного XC60. С учётом того, что XC40 выпускается с 2017 года и несмотря на регулярные обновления не может стать бестселлером марки, можно утверждать, что его рыночный потенциал достиг потолка. Главным хитом Volvo в ближайшие годы должен стать субкомпактный электрический кроссовер EX30.



Слухи о новом младшем паркетнике Volvo ходят уже несколько лет, но официально шведская марка анонсировала его лишь в ноябре прошлого года, а сегодня назначена дата премьеры — 7 июня. Одновременно с официальным пресс-релизом китайские СМИ распространили патентные изображения Volvo EX30, обессмысливающие тизеры с тенями и фрагментами новинки.



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Китайские коллеги добавляют, что в основу Volvo EX30 ляжет разработанная Geely модульная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), то есть EX30 будет связан техническими узами с новыми моделями smart и Zeekr X. Дизайн у EX30, разумеется, будет свой, в духе шведского минимализма. Передок, как видно по патентным изображениям, оформлен в стиле нового флагманского кроссовера EX90, но есть и оригинальные детали — например, врезающиеся в капот рельефные колёсные арки и задние фонари, объединённые в прямоугольную рамку.



Volvo EX30 будет производиться в Китае, хотя в будущем нельзя исключать организацию его выпуска в Европе, в том числе на вышеупомянутом новом заводе в Словакии (его запуск намечен на 2026 год). Ожидается, что у Volvo EX30 будет очень привлекательная цена, при этом платить её полностью необязательно, поскольку именно с этой моделью Volvo будет особенно активно продвигать подписку с гибким тарифом, чтобы клиентами марки могли стать молодые и не очень обеспеченные люди. В гамме, вероятно, будут одномоторные заднеприводные и двухмоторные полноприводные версии с отдачей на уровне вышеупомянутых моделей smart и Zeekr X, топ-версии которых располагают мощностью в 315 кВт (428 л.с.).

