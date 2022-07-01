Volvo анонсировала третий завод в Европе: счастье перепало Словацкой Республике

В то время как одни автопроизводители закрывают лишние заводы в Европе , другие строят новые с прицелом на стремительный рост продаж. Шведская компания Volvo Cars, входящая в состав китайского холдинга Geely, неожиданно объявила о планах запустить в 2026 году в словацком городе Кошице новый с иголочки завод мощностью 250 тысяч машин в год, который будет выпускать исключительно электромобили.

Неожиданность состоит в том, что Volvo Cars решила инвестировать денежки в строительство нового завода именно в Европе, где стоимость рабочей силы высока, равно как и социальная нагрузка на бизнес. Площадка в Кошице была выбрана на конкурсной основе (другие кандидатов компания не указала) и с учётом того немаловажного факта, что словацкое правительство, как сообщает Automotive News Europe, готово взять на себя 20% объёма инвестиций, которые оцениваются в 1,2 млрд евро. Участок выбран в запасом площади и при необходимости новое предприятие может быть расширено, но пока плановая мощность заявлена на уровне 250 тысяч машин в год.

К середине текущего десятилетия Volvo Cars хочет выйти на годовой уровень продаж в 1,2 мн машин. Это много с учётом того факта, что в прошлом году продажи шведской компании составили 698 693 автомобилей, а с января по май этого года реализовано 241 397 машин, что на 22,8% меньше, чем за первые пять месяцев 2021 года. Текущий спад компания считает временным и связывает его с логистическими трудностями, обусловленными вспышкой короновирусной инфекции COVID-19 в Китае.

В феврале Volvo Cars заявила о намерении инвестировать без малого миллиард евро в модернизацию и расширение своего запущенного в 1964 году головного завода в шведском Гётеборге, его мощность составляет 300 тысяч машин в год. Завод в бельгийском Генте, построенный в 1965 году, сегодня может выпускать до 150 тысяч электромобилей в год при полной мощности около 300 тысяч машин в год (это суммарный объём выпуска электрический и «углевородных» моделей).

Ещё у Volvo Cars есть новенький завод в США, в Риджвилле, штат Южная Каролина (запущен в 2018 году, мощность — 150 тысяч машин в год) и три площадки в Китае — в Дацине, Луцяо и Чэнду общей мощность около 300 тысяч машин в год. С учётом того, что часть перечисленных мощностей занимают модели бренда Polestar, отколовшегося от Volvo Cars в 2017 году, очевидно, что для реализации поставленных целей по росту продаж ещё одна площадка шведской компании просто необходима.

Завод в Кошице будет выпускать только электрические модели и расходовать на это экологически чистую энергию. Строительство планируется начать в 2023 году, монтаж производственных линий запланирован на 2024 год, запуск — на 2026 год.

Для Словакии предприятие Volvo Cars станет пятым по счёту автомобильным заводом — сборочные площадки в этой стране есть у Jaguar Land Rover (Нитра), Kia (Жилина), Stellantis (Трнава) и Volkswagen (Братислава).

Напомним, что к 2030 году Volvo Cars хочет полностью переключиться на электромобили, а к 2040 году — стать полностью углерод-нейтральной компанией. В феврале шведская марка анонсировала семь новых моделей, в том числе маленький кроссовер, который встанет на ступеньку ниже актуального XC40. Ближайшей новинкой Volvo должен стать флагманский трёхрядный электрический кроссовер на платформе SPA2 — его премьера ожидается в этом году, при этом нынешний флагман XC90 останется в строю, его ожидает очередное обновление.

