Volvo анонсировала семь новинок, в том числе маленький кроссовер

Список ближайших премьер Volvo был объявлен на прошлой неделе в ходе дилерской конференции в Майами, пять из семи новинок — электрические.

К 2030 году компания Volvo Cars хочет полностью переключиться на электромобили, ради чего затеяла дорогостоящую реконструкцию головного завода в шведском Гётеборге, которая завершится в 2025 году. Ближайшие электрические новинки будут производиться на американском заводе Volvo в Риджвилле (штат Южная Каролина), а именно флагманский трёхрядный кроссовер на платформе SPA2 и родственный купеобразный кроссовер Polestar 3 — их премьеры состоятся в этом году, а на конвейер они встанут в начале 2023-го.

На дилерской конференции в Майами, в которой участвовало порядка 800 представителей шведской марки, были заявлены ещё семь премьер — об этом сообщает Automotive News со ссылкой на собственный анонимный источник. Две из них — это обновлённый кроссовер XC90 и обновлённый седан S90, обе модели будут предлагаться с plug-in гибридными силовыми установками. Другие пять новинок — электрические: большой кроссовер, маленький кроссовер, седан и два кросс-универсала. Сроки их выхода на рынок пока не названы.

Что имеется ввиду под большим электрическим кроссовером, из сообщения непонятно: то ли речь идёт об уже готовой модели на платформе SPA2, о которой мы сказали выше, то ли о кроссовере, который известен под заводским индексом V546 и ожидается только к 2025 году — эта модель займёт размерную нишу между XC60 и XC90, производство наладят в США и Китае.

Маленький кроссовер окажется на ступеньку ниже актуального XC40, то есть станет самым доступным электромобилем марки Volvo. Электрический седан — это, вероятно, родственник Polestar 5. Об электрических кросс-универсалах пока никаких подробностей нет.

Будущие модели Volvo получат автопилот 3 уровня по классификации SAE, который будет называться Ride Pilot и позволит в определённых условиях водителю не следить за дорогой и заниматься своими делами. Система искусственного зрения Ride Pilot будет состоять из лидара Luminar, пяти радаров, восьми камер и шестнадцати ультразвуковых датчиков. Добавим, что довести до серийной кондиции автопилот 3 уровня до Volvo смогли только Mercedes-Benz и Honda.

Говорить о перспективах появления новинок Volvo в России на данный момент не представляется возможным.

